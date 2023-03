Da Comet vi aspettando tantissimi prodotti in offerta a prezzi mini!

La catena di elettronica Comet ha recentemente lanciato la promozione “Prezzi Mini, Affari Super“, offrendo ai propri clienti la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti, anche per il gaming, con sconti davvero vantaggiosi. Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook Apple MacBook Air, che attualmente potete portarvi a casa a soli 899€, rispetto agli usuali 1.229€ di listino, con uno sconto del 26,9% e un risparmio reale di 330 euro.

Il MacBook Air di Apple è un computer portatile dotato di un display Retina IPS da 13,3 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel. Il notebook anche il supporto alla tecnologia True Tone, che regola automaticamente la gradazione dei colori in base all’ambiente circostante per garantire un’esperienza visiva confortevole in ogni situazione.

All’interno del MacBook Air, troviamo il nuovo SoC proprietario M1 con otto core, 8 GB di RAM e 256GB di memoria interna su un rapido SSD NVMe. Il dispositivo è completamente silenzioso grazie all’assenza di ventole e offre prestazioni elevate e un’ottima autonomia.

Questo notebook ultra versatile di Apple permette di svolgere qualsiasi attività in modo fluido e rapido. Il processore ISP del chip M1 migliora la qualità delle immagini catturate dalla webcam, garantendo una nitidezza superiore durante videochiamate e riunioni.

Comet offre prezzi incredibilmente competitivi e in questa promozione speciale è possibile trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui anche le migliori TV gaming. Vi invitiamo a esplorare la pagina della promozione per scoprire tutti i prodotti in offerta, che potete facilmente raggiungere tramite il link fornito in calce.

Inoltre, per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi sconti, vi consigliamo di visitare la sezione del sito dedicata alle offerte quotidiane, dove troverete le migliori offerte disponibili online, selezionate per voi per garantirvi di non perdere nulla di interessante. Siamo sempre alla ricerca delle migliori opportunità per voi, quindi non esitate a controllare spesso per non perdere le ultime offerte.