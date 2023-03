Wo Long: Fallen Dynasty è un soulslike in grado di offrire svariate ore di divertimento, ma alcuni giocatori potrebbero desiderare di riprendere l’avventura e mettersi sempre maggiormente alla prova.

Molti titoli tripla-A ormai sono soliti implementare il New Game Plus tra le proprie caratteristiche, ovvero la possibilità di ricominciare la sfida da capo mantenendo però i progressi già ottenuti nella campagna principale.

L’ultima avventura di Team Ninja non offre particolari possibilità di personalizzazione durante il primo playthrough, ma le cose cambieranno notevolmente dopo averlo rigiocato: in questa guida vi spiegheremo esattamente che cosa intendiamo e cosa potrete aspettarvi.

C’è il New Game Plus in Wo Long: Fallen Dynasty?

Fortunatamente per i fan più accaniti, gli sviluppatori di Wo Long Fallen Dynasty (lo trovate su Amazon) hanno effettivamente pensato di implementare il New Game Plus, che si rivelerà particolarmente ricco per i giocatori più duri.

Dopo aver completato il gioco almeno una volta, avrete infatti accesso a un nuovo livello di difficoltà che fungerà essenzialmente da modalità difficile. Nel caso le sfide proposte al livello “normale” non fossero sufficienti, potrete dunque mettervi alla prova con nemici ancora più impegnativi.

Per premiare la vostra fedeltà, Wo Long Fallen Dynasty proporrà all’interno di questo nuovo livello di difficoltà anche gli equipaggiamenti con la rarità 5 stelle: in una normale campagna di gioco, potrete infatti trovarne solo fino alla rarità 4 stelle. Se volete avere dunque i migliori strumenti possibili, non avrete altra scelta se non affrontare le sfide più impegnative.

Infine, ma non certamente per importanza, dopo aver completato la campagna principale otterrete anche la Bestia Divina Yinglong: una invocazione pensata principalmente proprio per il New Game Plus, dato che è in grado di aumentare il drop rate di tutti gli equipaggiamenti.

Un ulteriore vantaggio da non sottovalutare è che Yinglong potrà perfino riportarvi in vita dopo la vostra morte, a patto naturalmente che la Barra Bestia Divina sia del tutto piena dopo la vostra sconfitta.