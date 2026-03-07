Lo Zoosafari di Fasano (BR) torna a trasformarsi in quell’immenso abbraccio collettivo fatto di gioco, arte e condivisione: è alle porte ZooComix 2026 che si terrà il 21 e 22 marzo. Il poster della manifestazione di quest'anno è stato realizzato da Marina Mundo - M2:

Jack Gleeson da Il Trono di Spade a ZooComix 2026

Quest'anno l'eco del festival supera i confini nazionali con un annuncio che sta facendo tremare i Sette Regni, grazie a un ospite leggendario: Jack Gleeson, l’indimenticabile volto di Re Joffrey Baratheon ne Il Trono di Spade. Per chi ha sempre sognato un’udienza reale, il prestigioso Golden Ticket (in vendita su VivaTicket per un numero limitatissimo di posti) aprirà le porte a un incontro esclusivo (Meet & Greet) con foto e autografo di uno dei volti più iconici della storia della TV mondiale.

Come incontrare Jack Gleeson a ZooComix 2026

Per incontrare Jack Gleeson è possibile scegliere due tipologie di biglietti.

Il Golden Ticket che garantisce l'ingresso alla manifestazione, foto e autografo. Il costo del Golden Ticket è di € 50.

Il Silver Ticket che garantisce l'ingresso alla manifestazione, foto. Il costo del Silver Ticket è di € 40.

Gleeson sarà anche disponibile per sessioni di meet & greet, mettendosi in fila si potrà acquistare:

autografo € 20

foto € 30

Gli ospiti e i concerti di ZooComix 2026

Non solo Jack Gleeson. Il viaggio verso il cuore della cultura pop prosegue tra le voci del mito con i maestri del doppiaggio Fabrizio Vidale e Perla Liberatori, l'energia esplosiva del creator Cristoispurple, la colorata passione degli ospiti del mondo Cosplay Bellatrix Aiden, Shalizaa e Silvia Minella.

Per chi ama l'azione, non mancheranno le aree dedicate alle rievocazioni storiche, ai giochi di ruolo, al soft air e al survival game. Ci si potrà immergere nelle atmosfere epiche dell'universo Marvel e Star Wars, scattare foto ricordo accanto a icone a quattro ruote come Kitt, Generale Lee o Herbie il Maggiolino. E poi tanti stand, l'area gaming, il Circo Horror, La famiglia Addams... il tutto tra un Q&A e un meet & greet!

Non sarebbe ZooComix senza la Gara Cosplay e la Sfilata (con la sua versione Kids), dove la dedizione diventa pura performance, e senza il ritmo travolgente del K-pop. Il Festival fasanese si riconferma tappa ufficiale per le selezioni nazionali del K-Pop Dance Fight Fest, il più importante contest europeo di danza coreana.

Tra una sfida ai tavoli, un tuffo nella creatività infinita dei mattoncini LEGO e una sosta nell'Artist Alley per ammirare il talento dei numeri illustratori ospiti.

A coronare questa esperienza sensoriale ci penseranno la grande musica dal vivo e i live show che trasformeranno il palcoscenico in una festa indimenticabile con Le Stelle di Hokuto e le QueenX con Elena Borroni e la “fata madrina” Elisa Rosselli ovvero Le voci delle sigle iconiche e dei brani leggendari di Winx Club, che hanno fatto sognare intere generazioni, ora escono dallo schermo per travolgerci dal vivo! Insieme alle Supernova daranno vita a The Music Experience, uno spettacolo che è un concentrato di energia, musica e nostalgia.

Come arrivare a ZooComix 2026

Aereo

Aeroporto di Bari, a circa 70 km dallo Zoosafari

Aeroporto di Brindisi, a circa 55 km dallo Zoosafari

Treno

Stazione ferroviaria di Fasano nella tratta Bari - Lecce (servirsi di autobus di linea per raggiungere il centro del paese: si fa presente che il parco dista circa 2 km dal centro del paese e che è necessario prendere un taxi dalla Piazza Centrale del Comune o percorrere a piedi il tragitto)

​Per chi viene in treno è disponibile un transfer gratuito dalla stazione di Fasano.

Auto

Per chi viene da nord Autostrada A14 (Adriatica), per chi viene da Napoli Autostrada A16, uscire al casello Bari Nord e percorrere la SS 16 in direzione sud fino a Fasano.

Per chi viene da sud (Lecce-Brindisi), percorrere la SS 379 in direzione nord fino a Fasano.

Per chi viene dalla Calabria o dalla Sicilia, seguire la SS 106 (Jonica) in direzione Taranto procedendo per Martina Franca, Locorotondo e Fasano.

Alloggiare a ZooComix 2026

Volete godervi in tutta tranquillità le due giornate di ZooComix 2025? È possibile prenotare una delle camere nell'hotel convenzionato ubicato all'interno dello Zoosafari di Fasano (BR).

Come e dove acquistare i biglietti di ZooComix 2025?

I biglietti di ZooComix 2026 saranno disponibili unicamente in cassa durante le giornate dell'evento dalle ore 9:30 alle ore 17:00.

Quanto costano i biglietti di ZooComix 2026?

BIGLIETTO ​INGRESSO ​1 GIORNO INTERO ADULTI E BAMBINI DAI 4 ANNI € 20

(entrano gratuitamente: bambini con meno di 4 anni e sotto il metro di altezza, disabili non autosufficienti​)

BIGLIETTO ​INGRESSO 1 GIORNO ​COSPLAY ADULTI E BAMBINI DAI 4 ANNI​ € 17

(entrano gratuitamente: bambini con meno di 4 anni e sotto il metro di altezza, disabili non autosufficienti​)​

Cosa comprende il biglietto di ZooComix 2025?

Il biglietto di ZooComix 2025 comprende*:

ingresso all'evento + 6 attrazioni a scelta

concerti, animazione, sfilata e gara cosplay, area gioco LEGO, area Star Wars, area DC, area Marvel, rievocazione storica

artist alley con disegnatori ed espositori fumetto e illustrazione, esibizioni, spettacoli al Teatro Fantasy

area pedonale dei Primati (Gorilla, Lemure, Pantera nera, Scimpanzè, Suricato, Mangusta Nana, Testugine Gigante)

​* sono Esclusi I Reparti Faunistici e lo Spettacolo al Sea Lion Aquarium, The Kingdom Museum “Da Westeros alla Terra di Mezzo”, i reaparti faunisti (Safari, aree Pedonali Metrozoo-Trenino Scimmie-Sala tropicale-Passegiata tra i Lemuri) e Sealion Aquarium

Il programma di ZooComix 2026

TEATRO FANTASY

AREA COSPLAY:

SOS Cosplay

Guardaroba custodito

Iscrizioni contest cosplay (Sfilata, Sfilata Kids, Gara Cosplay)

Photoset con Alessio Buzi - Fotomania (su prenotazione)

Meet&Greet con Bellatrix Aiden, Silvia Minella e Shalizaa

Sabato 29 15:30 - 16:30

Domenica 30 14:30 - 15:30

APULIAN FORCE KNIGHTS

Ogni giorno:

scuola padawan

caccia al tesoro di Tak Rennod

⁠⁠ruota di Bib Fortuna

⁠giochi da tavolo

⁠⁠raduno

⁠⁠parata

REAL AVENGERS

Esposizione e spettacoli a tema supereroi

Set fotografici per foto con personaggi e scenografie

AREA BAR FIESTA

GRAFITE/LABORATORI DISEGNO BAMBINI:

Laboratori di disegno per bambini seguiti da insegnanti qualificati

SABATO 21 MARZO:

Primo turno: 16:00 – 17: 00

Secondo Turno: 17:00 – 18:00

Terzo Turno: 18:00-19:00

DOMENICA 22 MARZO:

Primo Turno: 12:00 – 13:00

Secondo Turno: 16:00 – 17:00

Terzo Turno: 17:00 – 18: 00

Quarto Turno: 18:00 – 19:00

ARTIST ALLEY

Marina Mundo

Michele Fiananese

Daniele “Musashi Son” Ciciriello

Dalila Gelao

Andrea BUONG Buongiorno

Alessandro Amoruso

AREA BAR DOLPHIN

AREA KPOP

Stand Kapulia Store

Attività e musica con DJ Shiru e le QT Dream

SABATO

14:00 – 15:00 Conferma delle iscrizioni al K-Pop contest e consegna delle liberatorie

18:30 K-Pop Random dance

19:00 K-Pop DJ time with DJ Shiru

DOMENICA

12:00 Karaoke! Cantiamo assieme le nostre canzoni nerd preferite

15:30 Meet and greet con le Huntrix

17:00 QtDream K-Pop Show

18:00 K-Pop Showcase crew e solisti, let’s dance

AREA OTTOVOLANTE

GIOCO DI RUOLO DAL VIVO con ALA:

Attività continuative senza orari

Dimostrazione di tiro con l'arco LARP

Arene di combattimento LARP

Animazione: dimostrazione di situazioni tipiche degli eventi LARP atte a dimostrare le meccaniche di gioco

Banchetto divulgativo

MASSERIA PEDALI

RIEVOCAZIONE STORICA con Compagnia d’Arme Stratos:

Tiro con l'arco: tutto il giorno

Dimostrazioni di combattimento storico: 11:30/15:00/17:00 (durata 10-15 minuti circa)

Lezione pratica introduttiva alla scherma storica (durata 10-15 minuti)

Postazione tiro con l'arco storico: attiva tutto il giorno, con sospensioni durante la pausa pranzo e le dimostrazioni schermistiche

PUGLIABRICK

Esposizione di opere originali e set con mattoncini LEGO®

Laboratorio Monta e Smonta con mattoncini LEGO®

Pausa dalle 13:00 alle 14:00

Laboratorio Monta e Smonta con mattoncini LEGO DUPLO®

Pausa dalle 13:00 alle 14:00

APULIA GAMING

Simulatori Formula 1

Gioco libero: dalle 10:00 alle 19:45

ALC MELLON - GIOCHI DA TAVOLO

Dimostrative NOSTOP

Ultimissime Novità

Giochi in Formato Gigante

Spiel de Jares 2025 : Bomb Buster

Domenica 22 ore 14.30 Torneo di Bang! UFFICIALE valevole per il campionato nazionale

PAIZO ORGANIZED PLAY - GIOCO DI RUOLO DA TAVOLO

One-Shot di Pathfinder e Starfinder

POKéMON MILLENNIUM: (Masseria Pedali)

10:00 – 15:00 Sfida i tuoi amici nelle postazioni Nintendo Switch 2

10:00 – 19:00 Impara a giocare a Carte Pokémon con gli esperti

10:00 - 19:00 Colora e Disegna i tuoi Pokémon preferiti

10:00 - 19:00 Scambia e lotta con Pokémon Pocket

10:00 – 15:00 Iscrizioni ai tornei gratuiti

15:15 – 18:00 Svolgimento tornei

Sabato Super Smash Bros. Ultimate / Pokémon Pocket

Domenica Mario Kart World / GCC Pokémon

18:00 Quiz Pokémon

19:30 Chiusura e premiazioni

PIAZZETTA HORROR (dietro il castello)

Diventa un giocatore e prendi parte al “The Elimination Game”: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14.30 alle 18:00

Entra nel circo horror con i “The Broken Road”

AREA RUOTA PANORAMICA

SOFT AIR - ONE SHOT:

Dimostrative di Soft Air

Poligono di tiro

famiglia addams wednesday

Programma Palco e Meet & Greet ZooComix 2026

SABATO 21 MARZO

13:15 - 13:30 Benvenuti a Zoo Comix!

13:45 - 14:45 Nel mondo del doppiaggio con Perla Liberatori

15:00 - 15:45 Q&A con Jack Gleeson

15:45 - 17:45 K-pop Dance Fight Fest - Selezioni Regionali

17:45 - 18:45 Sfilata Cosplay (Prejudging alle 16:45)

19:00 - 20:00 QueenX e Supernova - The Winx Music Experience

MEET&GREET SABATO

CASA ADDAMS (SOPRA LA MASSERIA PEDALI):

15:15 - 16:15 Perla Liberatori

16:30 - 17:30 QueenX e Supernova

MASSERIA PEDALI:

14:00 - 15:00 Jack Gleeson (prima sessione)

(dalle 15:00 alle 15:45 troverete Jack Gleeson al teatro Fantasy per un Q&A)

16:00 - 18:30 Jack Gleeson (seconda sessione)

DOMENICA 22 MARZO

12:00 - 12:15 Benvenuti a Zoo Comix!

12:15 - 12:45 Sfilata Kids

13:00 - 14:00 Intervista a Cristo

14:15 - 15:15 “K-pop Demon Hunters: le Huntrix in concerto!”

15:30 - 16:30 Nel mondo del doppiaggio con Fabrizio Vidale

16:45 - 18:45 Gara Cosplay (Prejudging alle 15:45)

19:00 - 20:30 Le Stelle di Hokuto

MEET&GREET DOMENICA

MASSERIA PEDALI:

14:15 - 15:30 Cristo

17:00 - 18:00 Fabrizio Vidale

AREA K-POP/BAR DOLPHIN:

15:30 - 16:30 Meet & Greet con le Huntrix