Lo Zoosafari di Fasano (BR) torna a trasformarsi in quell’immenso abbraccio collettivo fatto di gioco, arte e condivisione: è alle porte ZooComix 2026 che si terrà il 21 e 22 marzo. Il poster della manifestazione di quest'anno è stato realizzato da Marina Mundo - M2:
Jack Gleeson da Il Trono di Spade a ZooComix 2026
Quest'anno l'eco del festival supera i confini nazionali con un annuncio che sta facendo tremare i Sette Regni, grazie a un ospite leggendario: Jack Gleeson, l’indimenticabile volto di Re Joffrey Baratheon ne Il Trono di Spade. Per chi ha sempre sognato un’udienza reale, il prestigioso Golden Ticket (in vendita su VivaTicket per un numero limitatissimo di posti) aprirà le porte a un incontro esclusivo (Meet & Greet) con foto e autografo di uno dei volti più iconici della storia della TV mondiale.
Come incontrare Jack Gleeson a ZooComix 2026
Per incontrare Jack Gleeson è possibile scegliere due tipologie di biglietti.
Il Golden Ticket che garantisce l'ingresso alla manifestazione, foto e autografo. Il costo del Golden Ticket è di € 50.
Il Silver Ticket che garantisce l'ingresso alla manifestazione, foto. Il costo del Silver Ticket è di € 40.
Gleeson sarà anche disponibile per sessioni di meet & greet, mettendosi in fila si potrà acquistare:
- autografo € 20
- foto € 30
Gli ospiti e i concerti di ZooComix 2026
Non solo Jack Gleeson. Il viaggio verso il cuore della cultura pop prosegue tra le voci del mito con i maestri del doppiaggio Fabrizio Vidale e Perla Liberatori, l'energia esplosiva del creator Cristoispurple, la colorata passione degli ospiti del mondo Cosplay Bellatrix Aiden, Shalizaa e Silvia Minella.
Per chi ama l'azione, non mancheranno le aree dedicate alle rievocazioni storiche, ai giochi di ruolo, al soft air e al survival game. Ci si potrà immergere nelle atmosfere epiche dell'universo Marvel e Star Wars, scattare foto ricordo accanto a icone a quattro ruote come Kitt, Generale Lee o Herbie il Maggiolino. E poi tanti stand, l'area gaming, il Circo Horror, La famiglia Addams... il tutto tra un Q&A e un meet & greet!
Non sarebbe ZooComix senza la Gara Cosplay e la Sfilata (con la sua versione Kids), dove la dedizione diventa pura performance, e senza il ritmo travolgente del K-pop. Il Festival fasanese si riconferma tappa ufficiale per le selezioni nazionali del K-Pop Dance Fight Fest, il più importante contest europeo di danza coreana.
Tra una sfida ai tavoli, un tuffo nella creatività infinita dei mattoncini LEGO e una sosta nell'Artist Alley per ammirare il talento dei numeri illustratori ospiti.
A coronare questa esperienza sensoriale ci penseranno la grande musica dal vivo e i live show che trasformeranno il palcoscenico in una festa indimenticabile con Le Stelle di Hokuto e le QueenX con Elena Borroni e la “fata madrina” Elisa Rosselli ovvero Le voci delle sigle iconiche e dei brani leggendari di Winx Club, che hanno fatto sognare intere generazioni, ora escono dallo schermo per travolgerci dal vivo! Insieme alle Supernova daranno vita a The Music Experience, uno spettacolo che è un concentrato di energia, musica e nostalgia.
Come arrivare a ZooComix 2026
Aereo
- Aeroporto di Bari, a circa 70 km dallo Zoosafari
- Aeroporto di Brindisi, a circa 55 km dallo Zoosafari
Treno
- Stazione ferroviaria di Fasano nella tratta Bari - Lecce (servirsi di autobus di linea per raggiungere il centro del paese: si fa presente che il parco dista circa 2 km dal centro del paese e che è necessario prendere un taxi dalla Piazza Centrale del Comune o percorrere a piedi il tragitto)
Per chi viene in treno è disponibile un transfer gratuito dalla stazione di Fasano.
Auto
- Per chi viene da nord Autostrada A14 (Adriatica), per chi viene da Napoli Autostrada A16, uscire al casello Bari Nord e percorrere la SS 16 in direzione sud fino a Fasano.
- Per chi viene da sud (Lecce-Brindisi), percorrere la SS 379 in direzione nord fino a Fasano.
- Per chi viene dalla Calabria o dalla Sicilia, seguire la SS 106 (Jonica) in direzione Taranto procedendo per Martina Franca, Locorotondo e Fasano.
Alloggiare a ZooComix 2026
Volete godervi in tutta tranquillità le due giornate di ZooComix 2025? È possibile prenotare una delle camere nell'hotel convenzionato ubicato all'interno dello Zoosafari di Fasano (BR).
Come e dove acquistare i biglietti di ZooComix 2025?
I biglietti di ZooComix 2026 saranno disponibili unicamente in cassa durante le giornate dell'evento dalle ore 9:30 alle ore 17:00.
Quanto costano i biglietti di ZooComix 2026?
BIGLIETTO INGRESSO 1 GIORNO INTERO ADULTI E BAMBINI DAI 4 ANNI € 20
(entrano gratuitamente: bambini con meno di 4 anni e sotto il metro di altezza, disabili non autosufficienti)
BIGLIETTO INGRESSO 1 GIORNO COSPLAY ADULTI E BAMBINI DAI 4 ANNI € 17
(entrano gratuitamente: bambini con meno di 4 anni e sotto il metro di altezza, disabili non autosufficienti)
Cosa comprende il biglietto di ZooComix 2025?
Il biglietto di ZooComix 2025 comprende*:
- ingresso all'evento + 6 attrazioni a scelta
- concerti, animazione, sfilata e gara cosplay, area gioco LEGO, area Star Wars, area DC, area Marvel, rievocazione storica
- artist alley con disegnatori ed espositori fumetto e illustrazione, esibizioni, spettacoli al Teatro Fantasy
- area pedonale dei Primati (Gorilla, Lemure, Pantera nera, Scimpanzè, Suricato, Mangusta Nana, Testugine Gigante)
* sono Esclusi I Reparti Faunistici e lo Spettacolo al Sea Lion Aquarium, The Kingdom Museum “Da Westeros alla Terra di Mezzo”, i reaparti faunisti (Safari, aree Pedonali Metrozoo-Trenino Scimmie-Sala tropicale-Passegiata tra i Lemuri) e Sealion Aquarium
Il programma di ZooComix 2026
TEATRO FANTASY
AREA COSPLAY:
- SOS Cosplay
- Guardaroba custodito
- Iscrizioni contest cosplay (Sfilata, Sfilata Kids, Gara Cosplay)
- Photoset con Alessio Buzi - Fotomania (su prenotazione)
- Meet&Greet con Bellatrix Aiden, Silvia Minella e Shalizaa
Sabato 29 15:30 - 16:30
Domenica 30 14:30 - 15:30
APULIAN FORCE KNIGHTS
Ogni giorno:
- scuola padawan
- caccia al tesoro di Tak Rennod
- ruota di Bib Fortuna
- giochi da tavolo
- raduno
- parata
REAL AVENGERS
- Esposizione e spettacoli a tema supereroi
- Set fotografici per foto con personaggi e scenografie
AREA BAR FIESTA
GRAFITE/LABORATORI DISEGNO BAMBINI:
Laboratori di disegno per bambini seguiti da insegnanti qualificati
SABATO 21 MARZO:
- Primo turno: 16:00 – 17: 00
- Secondo Turno: 17:00 – 18:00
- Terzo Turno: 18:00-19:00
DOMENICA 22 MARZO:
- Primo Turno: 12:00 – 13:00
- Secondo Turno: 16:00 – 17:00
- Terzo Turno: 17:00 – 18: 00
- Quarto Turno: 18:00 – 19:00
ARTIST ALLEY
- Marina Mundo
- Michele Fiananese
- Daniele “Musashi Son” Ciciriello
- Dalila Gelao
- Andrea BUONG Buongiorno
- Alessandro Amoruso
AREA BAR DOLPHIN
- AREA KPOP
- Stand Kapulia Store
- Attività e musica con DJ Shiru e le QT Dream
SABATO
- 14:00 – 15:00 Conferma delle iscrizioni al K-Pop contest e consegna delle liberatorie
- 18:30 K-Pop Random dance
- 19:00 K-Pop DJ time with DJ Shiru
DOMENICA
- 12:00 Karaoke! Cantiamo assieme le nostre canzoni nerd preferite
- 15:30 Meet and greet con le Huntrix
- 17:00 QtDream K-Pop Show
- 18:00 K-Pop Showcase crew e solisti, let’s dance
AREA OTTOVOLANTE
GIOCO DI RUOLO DAL VIVO con ALA:
- Attività continuative senza orari
- Dimostrazione di tiro con l'arco LARP
- Arene di combattimento LARP
- Animazione: dimostrazione di situazioni tipiche degli eventi LARP atte a dimostrare le meccaniche di gioco
- Banchetto divulgativo
MASSERIA PEDALI
RIEVOCAZIONE STORICA con Compagnia d’Arme Stratos:
- Tiro con l'arco: tutto il giorno
- Dimostrazioni di combattimento storico: 11:30/15:00/17:00 (durata 10-15 minuti circa)
- Lezione pratica introduttiva alla scherma storica (durata 10-15 minuti)
- Postazione tiro con l'arco storico: attiva tutto il giorno, con sospensioni durante la pausa pranzo e le dimostrazioni schermistiche
PUGLIABRICK
- Esposizione di opere originali e set con mattoncini LEGO®
- Laboratorio Monta e Smonta con mattoncini LEGO®
- Pausa dalle 13:00 alle 14:00
- Laboratorio Monta e Smonta con mattoncini LEGO DUPLO®
- Pausa dalle 13:00 alle 14:00
APULIA GAMING
- Simulatori Formula 1
- Gioco libero: dalle 10:00 alle 19:45
ALC MELLON - GIOCHI DA TAVOLO
- Dimostrative NOSTOP
- Ultimissime Novità
- Giochi in Formato Gigante
- Spiel de Jares 2025 : Bomb Buster
- Domenica 22 ore 14.30 Torneo di Bang! UFFICIALE valevole per il campionato nazionale
PAIZO ORGANIZED PLAY - GIOCO DI RUOLO DA TAVOLO
- One-Shot di Pathfinder e Starfinder
POKéMON MILLENNIUM: (Masseria Pedali)
- 10:00 – 15:00 Sfida i tuoi amici nelle postazioni Nintendo Switch 2
- 10:00 – 19:00 Impara a giocare a Carte Pokémon con gli esperti
- 10:00 - 19:00 Colora e Disegna i tuoi Pokémon preferiti
- 10:00 - 19:00 Scambia e lotta con Pokémon Pocket
- 10:00 – 15:00 Iscrizioni ai tornei gratuiti
- 15:15 – 18:00 Svolgimento tornei
- Sabato Super Smash Bros. Ultimate / Pokémon Pocket
- Domenica Mario Kart World / GCC Pokémon
- 18:00 Quiz Pokémon
- 19:30 Chiusura e premiazioni
PIAZZETTA HORROR (dietro il castello)
- Diventa un giocatore e prendi parte al “The Elimination Game”: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14.30 alle 18:00
- Entra nel circo horror con i “The Broken Road”
AREA RUOTA PANORAMICA
SOFT AIR - ONE SHOT:
- Dimostrative di Soft Air
- Poligono di tiro
- famiglia addams wednesday
Programma Palco e Meet & Greet ZooComix 2026
SABATO 21 MARZO
13:15 - 13:30 Benvenuti a Zoo Comix!
13:45 - 14:45 Nel mondo del doppiaggio con Perla Liberatori
15:00 - 15:45 Q&A con Jack Gleeson
15:45 - 17:45 K-pop Dance Fight Fest - Selezioni Regionali
17:45 - 18:45 Sfilata Cosplay (Prejudging alle 16:45)
19:00 - 20:00 QueenX e Supernova - The Winx Music Experience
MEET&GREET SABATO
CASA ADDAMS (SOPRA LA MASSERIA PEDALI):
15:15 - 16:15 Perla Liberatori
16:30 - 17:30 QueenX e Supernova
MASSERIA PEDALI:
14:00 - 15:00 Jack Gleeson (prima sessione)
(dalle 15:00 alle 15:45 troverete Jack Gleeson al teatro Fantasy per un Q&A)
16:00 - 18:30 Jack Gleeson (seconda sessione)
DOMENICA 22 MARZO
12:00 - 12:15 Benvenuti a Zoo Comix!
12:15 - 12:45 Sfilata Kids
13:00 - 14:00 Intervista a Cristo
14:15 - 15:15 “K-pop Demon Hunters: le Huntrix in concerto!”
15:30 - 16:30 Nel mondo del doppiaggio con Fabrizio Vidale
16:45 - 18:45 Gara Cosplay (Prejudging alle 15:45)
19:00 - 20:30 Le Stelle di Hokuto
MEET&GREET DOMENICA
MASSERIA PEDALI:
14:15 - 15:30 Cristo
17:00 - 18:00 Fabrizio Vidale
AREA K-POP/BAR DOLPHIN:
15:30 - 16:30 Meet & Greet con le Huntrix