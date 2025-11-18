Bandai ha ufficialmente aperto le prenotazioni per la nuova SH Figuarts dedicata a Spider-Man, ispirata alla versione del personaggio presente nel Marvel Gameverse. Si tratta di una proposta pensata per soddisfare sia gli appassionati Marvel sia i collezionisti di action figure articolate, grazie a un progetto che unisce cura estetica, posabilità avanzata e un’ampia dotazione di accessori.

Spider-Man - SH Figuarts

Il Marvel Gameverse è l’universo narrativo sviluppato appositamente per i videogiochi e riconosciuto come realtà alternativa canonica all’interno del multiverso Marvel. In questo contesto, Spider-Man vive una storia autonoma, caratterizzata da un Peter Parker dal design distintivo, un cast di comprimari specifico e un’identità visiva che si discosta dalle tradizionali interpretazioni dei fumetti. Tamashii Nations ha scelto proprio questa incarnazione del personaggio per realizzare una nuova action figure in scala che punta a replicare fedelmente lo stile e le peculiarità del gioco.

La SH Figuarts di Spider-Man misura circa 15 cm, è realizzata in PVC e ABS ed è dotata di numerosi punti di snodo, studiati per permettere pose dinamiche e naturali. La figura può essere esposta in molte delle iconiche posizioni acrobatiche del personaggio, valorizzando il tipico stile di combattimento e movimento dell’Uomo Ragno.

La dotazione di accessori è particolarmente ricca: sono incluse diverse mani intercambiabili, una selezione di effetti ragnatela realistici, uno sfondo dedicato e un elemento che riproduce visivamente il celebre senso di ragno, dettaglio che richiama direttamente l’estetica del videogame. Questo set amplia notevolmente le possibilità espositive, offrendo ai collezionisti la libertà di ricreare scene dinamiche o pose d’azione tipiche della versione Gameverse.

Prezzo e data di uscita

Cosmic Group, distributore ufficiale per l’Italia, ha già avviato i preordini della figure. L’uscita in Giappone è fissata per marzo 2026, mentre l’arrivo sul mercato italiano è previsto per maggio 2026. Il prezzo indicativo si attesta intorno agli 85,00 euro.