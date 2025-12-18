Bandai ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova action figure SH Figuarts di Sasuke Uchiha Solitary Shinobi, ispirata all’iconico outfit indossato dal personaggio durante la Grande Guerra Ninja nell’anime Naruto Shippuden. Una release molto attesa che va ad arricchire ulteriormente la linea dedicata alla celebre opera di Masashi Kishimoto, confermandosi come una proposta di grande interesse per collezionisti e appassionati.

Sasuke Uchiha Solitary Shinobi - SH Figuarts

Questa nuova versione di Sasuke Uchiha punta a restituire tutta la potenza, l’eleganza e l’intensità del personaggio attraverso una cura dei dettagli particolarmente elevata. La scultura del corpo e delle parti intercambiabili riflette fedelmente l’aspetto del ninja di Konoha nel momento più drammatico e significativo della saga, distinguendosi nettamente dalle precedenti uscite SH Figuarts dedicate a Sasuke.

Uno degli elementi più iconici è senza dubbio il sigillo sulla mano sinistra, simbolo del potere di Sasuke, riprodotto con grande precisione. Un dettaglio che, proprio come avvenuto per la SH Figuarts di Naruto Uzumaki, contribuisce a valorizzare ulteriormente l’accuratezza dell’adattamento e l’aderenza al materiale originale. Anche l’outfit della Grande Guerra Ninja è stato ricreato con estrema fedeltà, sottolineando il salto qualitativo compiuto da Tamashii Nations all’interno della linea.

Il vero punto di forza di questa action figure risiede però nel ricco set di accessori, pensato per consentire la riproduzione delle scene di combattimento più iconiche. Oltre alla spada di Sasuke e agli immancabili effetti Chidori, è presente una novità assoluta che farà la gioia dei fan: la Chidori Katana. Questo inedito accessorio combina la lama con un effetto energetico Chidori, offrendo possibilità espositive ancora più dinamiche e spettacolari.

La SH Figuarts di Sasuke Uchiha Solitary Shinobi si configura così come il complemento ideale per chi ha già in collezione Naruto Uzumaki SH Figuarts, permettendo di ricreare l’atmosfera epica che ha segnato la conclusione della Grande Guerra Ninja e il legame indissolubile tra i due rivali.

Prezzo e data di uscita

Per quanto riguarda la distribuzione, Cosmic Group, distributore ufficiale per l’Italia, ha aperto i preordini. L’uscita è prevista prima in Giappone a giugno 2026 e successivamente in Italia ad agosto 2026, con un prezzo indicativo di circa 60,00 euro. Una release destinata a diventare un must-have per ogni collezione dedicata a Naruto Shippuden.