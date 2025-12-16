Bandai ha ufficialmente aperto i preordini per una nuova action figure della linea SH Figuarts dedicata a Naruto Uzumaki (The Power To Unite), ispirata all’iconico outfit indossato dal protagonista durante la Grande Guerra Ninja nell’anime Naruto Shippuden. Si tratta di un’uscita particolarmente significativa, pensata per celebrare uno dei momenti più intensi e determinanti nel percorso di crescita del personaggio, ormai avviato verso il destino che lo porterà a diventare il Settimo Hokage.

Naruto Uzumaki (The Power To Unite) - SH Figuarts

Questa nuova SH Figuarts punta a conquistare sia i collezionisti di lunga data sia i fan desiderosi di ricreare le scene più memorabili della battaglia finale. Tamashii Nations propone una figure caratterizzata da una scultura estremamente curata, capace di restituire fedelmente l’aspetto di Naruto in una fase cruciale della narrazione, accompagnata da articolazioni migliorate che garantiscono un’elevata posabilità e una resa dinamica in esposizione.

Particolarmente ricca la dotazione di accessori, studiata per ampliare le possibilità espressive del modello. Il set include quattro volti intercambiabili, ognuno rifinito con grande attenzione ai dettagli, con diverse varianti degli occhi che permettono di rappresentare l’intensità emotiva di Naruto durante lo scontro. Non manca la celebre mano per il “fist bump”, simbolo dei legami e dei rapporti umani che costituiscono il cuore tematico dell’opera di Masashi Kishimoto. Sulla mano destra è inoltre riprodotto con precisione il Sigillo del Sole, emblema del potere conferito da Hagoromo Ōtsutsuki e testimonianza della piena padronanza del chakra raggiunta dal personaggio.

A completare il set troviamo una selezione di armi iconiche, indispensabili per creare pose d’impatto: il Flying Raijin Kunai, perfetto per composizioni dinamiche e sceniche, e un kunai classico, accessorio immancabile per l’arsenale di Naruto.

Questa versione di Naruto Uzumaki non si limita a essere una semplice action figure, ma si configura come un vero e proprio omaggio ai temi della forza, della determinazione e dei legami che hanno reso Naruto Shippuden una delle serie più amate di sempre. Un modello dal forte valore narrativo ed emotivo, destinato a diventare un pezzo di rilievo all’interno di qualsiasi collezione dedicata al mondo degli anime.

Prezzo e data di uscita

Per il mercato italiano, Cosmic Group, distributore ufficiale di Tamashii Nations, ha già aperto i preordini. L’uscita è prevista prima in Giappone a maggio 2026, mentre l’arrivo in Italia è atteso a luglio 2026, come da tradizione qualche mese dopo. Il prezzo indicativo per questa SH Figuarts di Naruto Uzumaki è fissato intorno ai 55,00 euro, rendendola una proposta particolarmente interessante per collezionisti e appassionati.