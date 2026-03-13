Bandai ha aperto i preordini di un nuovo prodotto destinato ad attirare immediatamente l’attenzione degli appassionati di mecha e dei fan storici di Mobile Police Patlabor. Si tratta del The Robot Spirits AV-98Plus Ingram, versione aggiornata e potenziata del celebre Labor Ingram n.1, progettata per accompagnare il debutto della nuova serie anime Patlabor EZY, attesa da maggio 2026 con tre capitoli.

AV-98Plus Ingram - The Robot Spirits

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Dopo anni di pubblicazioni dedicate all’iconico mecha nella linea The Robot Spirits, che ha già proposto diverse interpretazioni dell’AV-98 Ingram, tra cui l’Ingram 1 e l’Ingram 2 - questa nuova versione “Plus” rappresenta un vero e proprio aggiornamento tecnico del design originale. L’estetica del Labor è stata rivista in diversi punti per riflettere il nuovo corso narrativo della serie: testa, spalle e varie sezioni della corazza mostrano linee più moderne e aggressive, pur mantenendo intatta l’identità visiva che ha reso celebre l’unità della Special Vehicles Section 2.

Realizzata in ABS e PVC, la figure misura circa 13 cm di altezza e introduce diversi miglioramenti anche sul piano funzionale. Tra gli accessori più interessanti spicca il Revolver Cannon, dotato di un meccanismo di estensione ottenuto tramite parti intercambiabili. Non manca lo Stunstick, estraibile direttamente dallo scudo: l’arma può essere configurata come tonfa e include varianti sia in versione corta che lunga, permettendo di ricreare le sequenze di combattimento ravvicinato viste nella nuova serie.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla posabilità. Il sistema di articolazioni è stato completamente riprogettato per offrire una gamma di movimenti più ampia e naturale. Il modello consente ora pose dinamiche come la posizione in ginocchio, torsioni accentuate del busto, oscillazioni laterali e pose accovacciate credibili, rendendo l’AV-98Plus Ingram più espressivo e scenografico in fase di esposizione.

La linea The Robot Spirits continua così a confermarsi un punto di riferimento per i collezionisti di mecha “real robot” in scala 1/12, grazie a proporzioni fedeli, dettagli curati e gimmick funzionali pensati sia per l’esposizione sia per la giocabilità avanzata.

Con Patlabor EZY, il franchise torna ufficialmente sotto i riflettori dopo anni di OVA, film e rilanci. Questo AV-98Plus Ingram rappresenta la prima action figure ufficiale dedicata alla nuova serie, diventando di fatto un pezzo particolarmente interessante per chi segue l’evoluzione del brand.

Per i collezionisti che possiedono già le precedenti versioni dell’Ingram nella linea The Robot Spirits, questa uscita rappresenta un’occasione ideale per aggiornare la propria collezione con una versione evoluta del celebre Labor, capace di integrare gli upgrade narrativi e tecnologici introdotti nel 2026.

Prezzo e data di uscita

Il distributore ufficiale italiano Cosmic Group ha avviato i preordini in Italia. Il prodotto verrà lanciato inizialmente in Giappone ad agosto 2026, mentre l’arrivo sul mercato italiano è previsto per ottobre 2026, con un prezzo indicativo di circa 77,00 euro.