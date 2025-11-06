Il 21 novembre arriverà nei negozi di tutto il mondo Magic: The Gathering – Avatar: La Leggenda di Aang, il nuovo set della linea Universes Beyond con cui Wizards of the Coast continua ad allargare i confini del celebre gioco di carte collezionabili. Dopo Final Fantasy e Spider-Man, tocca al mondo di Avatar: The Last Airbender entrare nel Multiverso di Magic, portando con sé dominatori degli elementi, animali mistici, spiritualità e battaglie leggendarie.





Prodotto in caricamento

Noi abbiamo assistito in anteprima alla presentazione ufficiale del set durante le giornate di Lucca Comics & Games e possiamo dirlo: questa è una delle contaminazioni più riuscite dell’intera linea Universes Beyond.

Un crossover inevitabile

L’idea di fondere Avatar: La Leggenda di Aang con Magic nasce da un’affinità profonda: entrambe le opere sono costruite su un equilibrio tra narrazione epica e dinamiche di potere magico.

Nel mondo di Avatar, i dominatori piegano gli elementi per creare armonia o distruzione; nel gioco di Richard Garfield, i Planeswalker incanalano il mana per evocare creature e incantesimi. Due linguaggi diversi che, in realtà, raccontano la stessa cosa: la lotta per l’equilibrio.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Wizards of the Coast lo ha capito bene, e per questo l’espansione non si limita a “citare” i personaggi della serie, ma li trasforma in vere e proprie meccaniche di gioco. Ogni nazione – Aria, Acqua, Terra e Fuoco – si riflette in un nuovo tipo di bending mechanic, offrendo ai giocatori quattro stili di gioco distinti e complementari.

Le nuove meccaniche: il potere dei quattro elementi

Nel dettaglio, l’espansione introduce quattro parole chiave – Waterbend, Earthbend, Firebend e Airbend – che rappresentano i poteri dei dominatori.

Prodotto in caricamento

Waterbend permette di ridurre i costi di attivazione di abilità tappando artefatti o creature, ricordando da vicino la storica Convocazione. È la meccanica della fluidità, della connessione tra risorse e movimento.

Earthbend trasforma le terre in creature permanenti, spesso aggiungendo segnalini +1/+1. È la forma di bending più stabile e difensiva, capace di rendere letteralmente “vivo” il campo di gioco.

Firebend è pura aggressività: ogni volta che una creatura con Firebend attacca, genera un mana rosso addizionale. È la meccanica della potenza e dell’impulso.

Airbend, infine, consente di esiliare permanenti e rigiocarli pagando mana incolore. È una danza tattica che offre controllo e imprevedibilità, perfetta per chi ama i giochi mentali e le combo.

A queste si aggiunge il ritorno di alcune dinamiche classiche come le Saghe trasformabili – che narrano i momenti più iconici della serie e si trasformano in creature leggendarie alla fine del racconto – e le Lezioni, perfette per rievocare il percorso di crescita di Aang e dei suoi compagni.

Un set pensato per giocatori e collezionisti

Oltre alle nuove meccaniche, l’espansione offre un trattamento grafico eccezionale. Wizards of the Coast ha infatti presentato diverse versioni speciali:

terre full art dedicate ai viaggi di Appa, illustrate come mappe antiche;

Borderless Field Notes, che mostrano le creature ibride come se fossero appunti di un bestiario con schizzi e annotazioni;

Borderless Battle Pose, versioni neon foil che immortalano i personaggi in pose di combattimento spettacolari;

un bonus sheet di 61 carte, ognuna ispirata a un episodio specifico della serie, con frame presi direttamente dal cartone.

Per i collezionisti, ci saranno inoltre due bundle principali, scene box con illustrazioni combinate e il ritorno dei Jumpstart booster e del Beginner Box, pensato per chi si avvicina per la prima volta al gioco.

Il significato di un crossover come questo

Non è solo un’operazione commerciale. Magic x Avatar è un esperimento culturale che fonde due linguaggi visivi e narrativi molto diversi, ma accomunati da un messaggio: la magia è equilibrio.

Prodotto in caricamento

Aang, come i giocatori di Magic, deve imparare a gestire le forze in campo, capire quando attaccare e quando difendersi, e soprattutto riconoscere il valore dell’armonia. Ogni carta del set sembra riflettere questa filosofia: nulla è solo potenza o solo controllo, ma una combinazione di entrambi.

C’è anche una componente nostalgica fortissima. Avatar: La Leggenda di Aang ha segnato una generazione di spettatori tra i venti e i trent’anni, proprio come Magic ha formato una generazione di giocatori da tavolo. Ritrovarli insieme in un unico prodotto significa parlare a una community intera che oggi è cresciuta ma non ha dimenticato la meraviglia della prima volta.

Le prime impressioni

Dopo aver visionato il set in anteprima, la sensazione generale è molto positiva. Le meccaniche legate ai quattro elementi offrono una varietà strategica interessante, mentre la cura nella resa estetica dimostra che Wizards sta investendo seriamente nella linea Universes Beyond. Forse due crossover così ravvicinati – Final Fantasy e Avatar – rischiano di saturare il mercato, ma dal punto di vista creativo il risultato è notevole.

Prodotto in caricamento

Se Final Fantasy aveva colpito per la profondità narrativa, Avatar conquista per la sua coerenza tematica e la fluidità del gameplay. Ogni carta racconta una storia, e ogni storia trova spazio in un mazzo potenzialmente giocabile.

In conclusione

Magic: The Gathering – La Leggenda di Aang chiude il 2025 con una celebrazione dell’immaginazione.

È un set che riesce a parlare a chi ama la costruzione di mazzi tanto quanto a chi ama i racconti di crescita e destino. Un incontro tra i maestri dell’arte magica e i dominatori degli elementi, dove la strategia incontra la spiritualità e ogni turno diventa un nuovo episodio di un viaggio senza tempo.