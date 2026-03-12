Un weekend per rallentare, ritrovare le proprie passioni e condividerle con chi le ama quanto noi. Torna sabato 28 e domenica 29 marzo al Polo Fiere della città Lucca Collezionando 2026, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e al mondo del collezionismo, giunto alla sua nona edizione. Cultura POP è media partner dell'evento.

L’evento si arricchisce e si amplia anno dopo anno: più di 100 ospiti già confermati, 26 incontri, oltre 170 espositori, in aumento rispetto alla scorsa edizione, tra cui circa 20 editori, 14 realtà della Self Area, oltre 35 fumetterie e collezionisti specializzati, 9 rivenditori di tavole originali, 15 espositori di vintage toys e collectibles e 11 negozi dedicati al trading card game. A questi si aggiungono collezionisti, associazioni ludiche e le principali community del fumetto italiano. Spazio anche agli artisti indipendenti e underground, con oltre 30 artisti presenti tra Artist Alley e postazioni dedicate.

Lucca Collezionando 2026 - tutti gli ospiti e le attività

Oltre al disegnatore Sergio Gerasi, autore del manifesto e protagonista di una mostra che ne ripercorre la carriera, i vignettisti satirici Vauro e Mario Natangelo e l'autore Neyef, cresce il parterre degli ospiti.

Ai nomi già annunciati si vanno ad aggiungere l’autrice bonelliana Lola Airaghi (impegnata su alcune delle storie più amate di serie come Dylan Dog, Zagor, Brendon, Morgan Lost e presente in collaborazione con AMys - Associazione nipoti di Martin Mystère), il fumettista Sergio Algozzino (già autore del poster dell’edizione 2024 e protagonista di una fantastica mostra in seno a Lucca Comics & Games 2025).

E ancora il giornalista e scrittore Marco Rizzo (tra gli autori italiani di punta nel filone del “graphic journalism” e tra i pochissimi sceneggiatori non anglosassoni a collaborare con Marvel), pronti a incontrare il pubblico e a portare nuove storie, nuove visioni e nuove occasioni di confronto all’interno della manifestazione e la fumettista, grafica e illustratrice Adriana Farina (presente in collaborazione con Bugs Comics e autrice per la casa editrice di MoFtri e Samuel Stern).

Tra i nomi presenti nell'Artist Alley figurano autori di primo piano del fumetto italiano come Riccardo Burchielli, Gigi Baldassini, Paolo Bisi, Fabio Celoni, Paolo Mottura e Maurizio Di Vincenzo, accanto ad altri nomi molto apprezzati dal pubblico come Giuseppe Matteoni, Valerio Piccioni e Marcello Toninelli. E ancora: Selene Crezzini, Riccardo Crosa, Dany Orizio, Roberto Totaro, Mauro De Luca, Doriano Solinas, Andrea Iula, Francesco D'Ippolito, Vitale Mangiatordi, Sergio Cabella e Dayla Dunn,

Lo sguardo della manifestazione si amplia verso le contaminazioni tra fumetto, illustrazione e immaginario fantasy con tanti altri protagonisti del panorama contemporaneo, come Francesco Barbieri, Riccardo Innocenti, Riccardo Nunziati, Roberto Irace, Mirco Pucci, Renato Florindi, Astrid Lucchesi (Spacecat), Silvia Califano, Martina Volandri, Christian Cornia, Francesco Guerrini ed Elena Ominetti.

Saranno 18 gli artisti e le artiste che nei due giorni della manifestazione si alterneranno al tavolo del PalaDedicando, firmando le stampe timbrate e numerate disponibili in esclusiva solo a Lucca Collezionando. Tra questi Sergio Gerasi, Vauro Senesi, Mario Natangelo, Vittorio Giardino, Doriano Solinas, Neyef, Fabio D’Agata, Veronica Vespertiliu Ciancarini, Riccardo Crosa, Fabio Porfidia, Lola Airaghi, Dany Orizio, Riccardo Burchielli, Davide “Daw” Berardi, Giovanni Timpano, Adriana Farina, Boban Pesov e Ludovica Tedesco.

Lucca Collezionando ospiterà l’edizione “primaverile” del Paguri Comics Cafè, una tra i format più apprezzati delle ultime edizioni di Lucca Comics & Games. Daniele Caluri ed Emiliano Pagani, in arte I Paguri, coinvolgeranno alcuni ospiti del festival - Vauro, Sergio Gerasi e Vittorio Giardino - in una chiacchierata a ruota libera sul fumetto con la verve che contraddistingue il duo livornese.

Tornano infine le community, vero cuore pulsante della manifestazione. Ricco il parterre degli ospiti che porteranno al Polo Fiere e che permetterà al pubblico di incontrare le migliori matite del mondo dei balloon che firmeranno tavole esclusive.

Torna l’Associazione culturale Amys & I nipoti di Martin Mystere con Alessandro Bignamini, Giuseppe Palumbo, Lola Airaghi, Sergio Giardo, Valentino Forlini e Carlo Recagno, l’Associazione di promozione sociale “Dylandogofili - Collezionisti Dylan Dog dal 2003” con Ugolino Cossu (in collaborazione anche con Avalon Comics) e Luigi Siniscalchi, l’Associazione degli Amici Zagoriani con Walter Venturi e Giuliano Piccininno, il Diabolik club, il Dylan Dog Fans Club, il Forum SCLS - Associazione Culturale “PER MILLE SCALPI” con Alessandro Piccinelli, Arturo Lozzi e Marco “Will” Villa, il Forum Zagor Te Nay con il suo Gran Galà degli Oscar e Gualtiero Ferri, Joevito Nuccio, Jacopo Rauch, Nando Esposito, Marcello Mangiantini, Marco Verni, Gianni Sedioli, Stefano Di Vitto e Gigi Simeoni, il Gruppo Tex Willer 2011 con Fabio D’Agata, Giampiero Casertano, Marco Ghion, Michele Benevento e Pasquale Del Vecchio, il Papersera con Max Monteduro gli Sterniani - Samuel Stern Official Supporters con Antonello Catalano. L’edizione 2026 porta con sé una novità nel mondo della Community e della Associazioni: ai nomi storici sopra citati si aggiunge Belle Salme-Fan Club ufficiale di Toni Bellasalma, la nuova serie edita da Bugs Comics nel novembre 2025, che porterà a Lucca Collezionando Marco Forte.

Lucca Collezionando 2026: gli editori presenti e la Self Area

Tra le case editrici presenti a Lucca Collezionando hanno confermato la loro presenza: Tunué, Edizioni BD & J-POP Manga, Edizioni NPE, Segni d’Autore, Bugs Comics, Allagalla Editore, Elara, Barta Edizioni, Sagoma Editore, Cut Up Publishing, Renape, GialloChina, Grido Edizioni e Studio Fenice. Tra le novità di questo anno anche l’arrivo di Gigaciao, ReNoir Comics, Tora Edizioni, Ishi Publishing, Mangasenpai e ReBelle Edizioni che vanno ad arricchire ulteriormente l’offerta editoriale della manifestazione.

Cresce ancora la Self Area a Lucca Collezionando: lo spazio dedicato alle realtà indipendenti e alle autoproduzioni, già protagoniste di Lucca Comics & Games, che offre al pubblico uno spaccato creativo e sperimentale del mondo del fumetto underground e d’avanguardia.

Dopo il successo della scorsa edizione, la presenza delle autoproduzioni sale a 14 espositori. Insieme agli storici Amianto Comics, PopCorn Project, Ragdoll-Fumetti Scomposti (vincitori del Premio Self Area 2025), Scilla Produzioni, Spaghetti Publishing e Cyrano Comics, a Lucca Collezionando sarà possibile scoprire anche le proposte editoriali di Have Funzine, InkCap, SED Comics e Sisma Press. Completano la line up della Self Area le produzioni artistiche e sperimentali di Chiara Pinzauti, Mademoiselle Le Moth, Seth Rune e Leonardo Piantoni.

Lucca Collezionando 2026: le mostre

SERGIO GERASI: MILANO, VALENTINA E ALTRE VISIONI

L'esposizione dedicata a Sergio Gerasi, autore del poster di Lucca Collezionando 2026, è un percorso che segue l’evoluzione del suo tratto e del suo sguardo, dalle prime graphic novel fino ai lavori più recenti, attraversando città, personaggi e atmosfere.

Il racconto prende forma da una selezione di tavole in cui emerge con forza il rapporto profondo tra l’autore e Milano. Non una semplice ambientazione, ma un organismo vivo: strade, facciate, luci e ombre ma anche i personaggi che hanno segnato la storia meneghina diventano materia narrativa, restituendo la città come spazio emotivo e visivo.

Il percorso prosegue con alcune copertine e tavole legate a grandi personaggi del fumetto popolare italiano, realizzate per serie iconiche come Dylan Dog, Lazarus Ledd ed Eternity.

La mostra arriva poi alla nuova interpretazione di Valentina, protagonista del manifesto di questa edizione, esposto nella sua forma originale. Accanto alle pagine realizzate da Sergio Gerasi è possibile trovare una tavola originale di Guido Crepax, in un accostamento che diventa dialogo e ponte tra due sensibilità artistiche diverse ma profondamente connesse. Un incontro tra l’eleganza visionaria di Crepax e lo sguardo contemporaneo di Gerasi, in cui un personaggio simbolo del fumetto italiano continua a vivere, trasformarsi e raccontare nuove storie, attraverso lo sguardo di chi lo disegna e scrive oggi.

VAURO: LA SATIRA PER TEMPI DI MERDA (A cura di Pio Corveddu e Dario Dino-Guida)

Lucca Collezionando ospita una mostra dedicata a Vauro Senesi, tra i più noti e riconosciuti disegnatori satirici italiani. L’esposizione presenta una selezione di vignette realizzate tra il 2023 e il 2025, con particolare attenzione ai grandi temi dell’attualità internazionale, dal conflitto tra Russia e Ucraina alla tragedia che coinvolge il popolo palestinese.

Autore dalla matita affilata e dallo stile immediato e incisivo, Vauro ha raccontato per decenni la politica e la società italiana e internazionale attraverso la satira, intrecciando ironia, impegno civile e libertà di espressione.

La mostra offre al pubblico l’opportunità di ripercorrere alcuni dei lavori più recenti dell’autore e di osservare da vicino il modo in cui la satira grafica riesce a interpretare e commentare i temi più complessi e sensibili della contemporaneità.

I CAVALIERI DELLO ZODIACO - EROI TRA LE STELLE

In occasione del 40° anniversario dell’anime, apre i battenti una mostra celebrativa dedicata ai Cavalieri dello Zodiaco. Curata dalla rinomata esperta Giorgia Vecchini, l’esposizione offre un viaggio immersivo tra rarissimi cel di animazione originali, statue scenografiche e iconici pezzi di oggettistica d'epoca. Un’occasione unica per rivivere il mito dei difensori di Atena e scoprire i dietro le quinte di un cult che ha segnato intere generazioni.

ANCORA INSIEME CON IL GRUPPO GIANNECCHINI

Anche in questa edizione, un allestimento speciale sarà dedicato alle tavole del Calendario del Gruppo Giannecchini, il progetto - realizzato in collaborazione con Lucca Crea - che ogni anno coinvolge illustratori e fumettisti capaci di trasformare le storie di lavoro quotidiano in immagini che coniugano fantasia e narrazione. In questa edizione, firmata da Fabrizio Spadini, l'artista costruisce un racconto visivo che attinge a personaggi fantastici e iconici dell’immaginario collettivo, collocandoli in situazioni quotidiane e inattese. Figure come Dart Fener o Jeeg Robot d’Acciaio vengono sottratte al loro contesto originario: un uso consapevole e metaforico dell’immaginario pop per rappresentare, con ironia e immediatezza, l’identità e i valori delle diverse aziende che compongono il mondo Giannecchini.

Lucca Collezionando 2026: i premi

Nato lo scorso anno e istituito in memoria di Alfredo Castelli, il Premio Omino Bufo 2026 sarà consegnato a Daw (Davide Berardi) per essersi affermato come uno dei fumettisti italiani più versatili e innovativi, capace di spaziare dall’umorismo satirico alle tematiche culturali e di collaborare con importanti case editrici e media, mantenendo vivo il suo stile ironico e originale.

Il premio Ettore Borzacchini, voluto e promosso dal Comune di Lucca, Lucca Crea e la famiglia Marchetti, andrà a Doriano Solinas. Le sue opere commentano temi di politica, economia, innovazione tecnologica e cultura, fungendo da mezzo di riflessione critica e partecipazione al dibattito pubblico. Il suo stile unico consente di comunicare opinioni e idee con immediatezza e potenza visiva, senza l’uso di parole, rendendo le sue illustrazioni strumenti autonomi e di grande impatto nel giornalismo visivo contemporaneo. Attraverso questa forma d’arte, Solinas contribuisce attivamente a interpretare e discutere le sfide del mondo attuale, elevando l’illustrazione a livello di linguaggio autonomo e critico.

Il Premio Buduàr maestro dell’umorismo 2026 sarà assegnato a Eugenio Saint Pierre, collaboratore della rivista Buduàr sin dai primi numeri. Cultore di un umorismo raffinato e colto, sia con limerik che con disegni di satira di costume, l’artista da sempre spazia tra la vignetta e la pubblicità conseguendo ottimi risultati in entrambi i campi. I suoi lavori hanno attraversato mezzo secolo di editoria italiana mantenendo intatta la verve umoristica accompagnata da un disegno personalissimo, essenziale e incisivo.

Immagine di copertina dettaglio di: Calendario Giannecchini_Fabrizio Spadini_L_aroma è grande in lui