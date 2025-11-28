Vi proponiamo oggi la recensione della nuova action figure snodabile edita da Bandai e Tamashii Nations, dedicata a uno dei personaggi più iconici di Hunter x Hunter: Killua Zoldick. La celebre linea SH Figuarts continua ad arricchirsi con protagonisti amatissimi dell’anime, uno dei più seguiti e discussi di sempre, capace nel tempo di dividere e allo stesso tempo unire milioni di fan in tutto il mondo.

Dopo avervi già parlato di Gon, è finalmente arrivato il momento di puntare i riflettori sul suo inseparabile compagno di avventure. In questa recensione analizziamo nel dettaglio la versione classica di Killua, soffermandoci su packaging, qualità costruttiva, pittura, snodabilità e posabilità, per capire se questa SH Figuarts riesce davvero a rendere giustizia al celebre membro della famiglia Zoldick e se merita un posto nelle collezioni degli appassionati.

Chi è Killua Zoldick?

Killua Zoldick è uno dei protagonisti principali di Hunter x Hunter e rappresenta una delle figure più complesse e amate dell’intera serie. Nato all’interno della temibile famiglia Zoldick, dinastia di assassini professionisti, Killua viene sottoposto sin dall’infanzia a un durissimo addestramento fisico e psicologico, che lo rende incredibilmente forte, veloce e resistente già in giovanissima età.

Nonostante le sue capacità letali, Killua è in realtà un ragazzo che desidera una vita normale, lontana dalle regole crudeli imposte dalla sua famiglia. La svolta avviene con l’incontro con Gon Freecss durante l’esame da Hunter: da quel momento nasce un legame di amicizia profonda che porterà Killua a rimettere in discussione il proprio destino.

Dal punto di vista caratteriale, Killua è una continua contrapposizione tra luce e oscurità: alterna momenti di spensieratezza e ironia a improvvise esplosioni di freddezza e istinto assassino, retaggio della sua educazione. Questa dualità è uno degli elementi che lo rendono così affascinante per il pubblico.

Sul piano delle abilità, Killua eccelle per velocità, agilità, resistenza a veleni ed elettricità e per un talento naturale nel controllo del Nen, che nel corso della serie evolverà in tecniche sempre più spettacolari. Tuttavia, al di là della potenza in combattimento, ciò che più colpisce del personaggio è il suo percorso di crescita emotiva, fatto di scelte, paure, sacrifici e desiderio di libertà.

Packaging

Il packaging della SH Figuarts di Killua Zoldick mantiene lo stile classico e riconoscibile della linea Bandai dedicata a Hunter x Hunter, risultando immediatamente familiare per chi già colleziona i personaggi dell’opera. La confezione si presenta con una struttura compatta ma solida, ben pensata sia per l’esposizione in scatola che per la conservazione nel tempo.

Sul fronte domina un’ampia finestra trasparente che permette di osservare chiaramente la figure e alcuni accessori inclusi. Accanto alla finestra troviamo una grande illustrazione di Killua in posa dinamica, con l’aura elettrica in evidenza, che anticipa perfettamente il carattere del personaggio. Non mancano i loghi ufficiali SH Figuarts, Hunter x Hunter e Bandai Namco, ben posizionati e facilmente leggibili.

Il retro della confezione è ricco di immagini promozionali che mostrano la figure in diverse pose d’azione, mettendo in risalto la snodabilità, la resa del molding e l’utilizzo degli effetti scenici. Le pose scelte sono chiaramente ispirate alle scene più iconiche dell’anime e aiutano il collezionista a farsi un’idea concreta del potenziale espositivo del prodotto.

Blister

Aprendo la confezione, la SH Figuarts di Killua Zoldick si presenta all’interno di un blister trasparente ben organizzato, studiato per mettere immediatamente in evidenza sia la figure sia la ricca dotazione di accessori. La disposizione è ordinata e funzionale: ogni elemento trova il suo spazio preciso, risultando subito facilmente accessibile anche nelle fasi di primo utilizzo.

La dotazione di base è generosa e pensata per permettere di ricreare le mosse e le espressioni più iconiche del personaggio. All’interno del blister troviamo:

Cinque espressioni alternative , che consentono di passare con naturalezza da un volto serio e concentrato a uno più aggressivo e combattivo. Le diverse facial expression ampliano notevolmente le possibilità espositive, permettendo di rappresentare Killua in svariate situazioni.

, che consentono di passare con naturalezza da un volto serio e concentrato a uno più aggressivo e combattivo. Le diverse facial expression ampliano notevolmente le possibilità espositive, permettendo di rappresentare Killua in svariate situazioni. Quattro paia di mani intercambiabili , con pose differenti pensate per l’attacco, la presa e le pose statiche. La varietà offerta permette di dare grande dinamicità alla figure e di adattarla a numerosi contesti di scena.

, con pose differenti pensate per l’attacco, la presa e le pose statiche. La varietà offerta permette di dare grande dinamicità alla figure e di adattarla a numerosi contesti di scena. Gli effect parts “elettricità” realizzati in plastica traslucida, con una colorazione azzurra/trasparente molto scenografica, ideali per simulare l’uso del Nen e le abilità elettriche di Killua. Si tratta di accessori fondamentali per valorizzarne l’anima combattiva e rendere giustizia alle sue tecniche più spettacolari.

Aspetto e posabilità

Entriamo nel vivo dell’analisi della SH Figuarts di Killua Zoldick, concentrandoci sull’aspetto della figure vera e propria. Il personaggio misura circa 13,5 cm di altezza ed è realizzato interamente in PVC, una scelta ormai standard per la linea che garantisce un buon compromesso tra leggerezza, resistenza e libertà di movimento.

Dal punto di vista della snodabilità, Killua si dimostra subito una figure estremamente versatile. Tutti gli arti principali sono articolati e il sistema di snodi consente un’elevata libertà di movimento, rendendo possibile un’ampia varietà di pose, sia statiche che fortemente dinamiche. Le spalle con giunto multi-asse, i gomiti, i polsi intercambiabili, il bacino e le ginocchia offrono buoni range di movimento e permettono di ricreare senza particolari limiti scene di corsa, attacchi rapidi, salti e calci, perfettamente in linea con lo stile di combattimento agile e fulmineo del personaggio. L’integrazione con gli effect parts elettrici risulta naturale e contribuisce a rendere le pose ancora più scenografiche.

Lo sculpt è uno dei punti di forza della figure: i tratti giovanili di Killua sono stati riprodotti con grande attenzione. L’inconfondibile acconciatura “a punte” è ben definita, le proporzioni sono slanciate e armoniose, e i volti risultano fedeli al character design originale di Hunter x Hunter. Anche il vestiario mantiene una buona resa delle pieghe e dei volumi, senza appesantire l’estetica generale.

Per quanto riguarda il paint, il lavoro svolto è solido e coerente con lo standard SH Figuarts. Gli occhi, le capigliature e le ombreggiature leggere su vestiti e capelli risultano ben applicati, restituendo un effetto visivo pulito e gradevole. Come spesso accade sulle figure altamente articolate, la colorazione è buona ma non iper-realistica, soprattutto se paragonata alle statue statiche di fascia alta. Su alcune unità di produzione possono comparire lievissime sbavature di vernice sui bordi, fenomeni comunque sporadici che non compromettono la qualità complessiva del prodotto.

Una nota dolente è rappresentata dall’assenza del classico supporto espositivo SH Figuarts con braccio a snodo e morsetto trasparente. Nella confezione standard non sono presenti né uno stand dedicato né basi scenografiche. Questa mancanza si fa sentire soprattutto nelle pose più aeree e dinamiche, dove la figure può soffrire un po’ di instabilità, costringendo il collezionista a trovare soluzioni alternative per una posa sicura in vetrina.

Conclusioni

La SH Figuarts di Killua Zoldick si conferma come un prodotto centrato, curato e tremendamente fedele allo spirito di Hunter x Hunter. Bandai e Tamashii Nations riescono a portare sugli scaffali un personaggio amatissimo con una figure che unisce ottima resa estetica, grande posabilità e una dotazione di accessori più che soddisfacente per la sua fascia di prezzo.

Nonostante l’assenza di uno stand espositivo dedicato, che avrebbe sicuramente valorizzato ulteriormente le pose più acrobatiche, la figure riesce comunque a convincere grazie a un bilanciamento efficace, a uno sculpt ispirato e a un sistema di snodi che permette di ricreare con facilità le scene più iconiche dell’anime. Gli effetti elettrici rappresentano un valore aggiunto importante e contribuiscono a dare dinamica e spettacolarità all’esposizione.

Killua Zoldick SH Figuarts è già disponibile in Italia. E' acquistabile sia nei negozi fisici che online, con distribuzione ufficiale affidata a Cosmic Group per Bandai.