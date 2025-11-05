La SH Figuarts di Gon Freecss è una figure snodabile da 13,5 cm in PVC e ABS, fedele allo stile dell’anime Hunter × Hunter. Il design semplice ma curato, le articolazioni fluide e gli effetti del Jajanken rendono questo modello una delle migliori interpretazioni del personaggio. Pur mancando di accessori aggiuntivi, offre ottima qualità costruttiva, stabilità e grande espressività. Un acquisto consigliatissimo sia ai fan della serie che agli appassionati della linea SH Figuarts.

Dopo tanta attesa, Bandai porta finalmente nella linea SH Figuarts uno dei personaggi più iconici del mondo degli anime: Gon Freecss da Hunter x Hunter. Una serie che, fin dalla sua prima apparizione, ha diviso il pubblico tra amore incondizionato e critiche accese, ma che resta senza dubbio una delle opere più influenti e riconoscibili del panorama shōnen.

La nuova action figure snodabile dedicata a Gon si presenta nella sua forma classica, quella con cui il giovane aspirante Hunter si è guadagnato un posto nel cuore dei fan: completo verde, sguardo determinato e quell’energia contagiosa che lo contraddistingue.

Bandai e Tamashii Nations arricchiscono così la linea SH Figuarts con un’uscita che punta tutto su fedeltà estetica, articolazioni fluide e posabilità dinamica, ingredienti fondamentali per chi ama dare vita ai propri personaggi preferiti attraverso pose ed espressioni sempre nuove.

Chi è Gon Freecss?

Gon Freecss è il protagonista di Hunter x Hunter, uno dei titoli più amati e discussi nel panorama degli anime shōnen. Nato a Whale Island e cresciuto dalla zia Mito, scopre che suo padre Ging è un celebre Hunter e decide di diventarlo a sua volta per trovarlo e capire il motivo del suo abbandono.

È un personaggio ottimista, istintivo e incredibilmente determinato, ma anche impulsivo e a volte spinto da emozioni estreme. È un utilizzatore di Nen di tipo Enhancer, e la sua tecnica più nota è il Jajanken, ispirata al gioco carta-forbice-sasso.

Nel corso della serie, Gon cresce molto: da ragazzo spensierato e curioso diventa un combattente maturo, costretto a confrontarsi con la durezza del mondo degli Hunters e con le proprie ombre interiori, specialmente nell’arco delle Chimera Ant.

Packaging

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Il packaging della SH Figuarts dedicata a Gon Freecss rispecchia pienamente lo stile distintivo della linea: semplice, pulito e al tempo stesso accattivante.

La confezione presenta una finestra frontale ampia, che permette di ammirare subito la figure e i suoi accessori principali, tra cui i diversi volti intercambiabili e l’effetto speciale del Jajanken. Sullo sfondo spicca il logo di Hunter × Hunter, accompagnato dal nome del personaggio e dai marchi Bandai Namco e Tamashii Nations, garanzia di autenticità e qualità per ogni collezionista.

I toni dominanti sono il verde e il bianco, richiamo immediato al look classico di Gon e al suo spirito vivace. Un’immagine dinamica del personaggio campeggia sulla parte inferiore destra del box, raffigurandolo mentre esegue la sua iconica tecnica, aggiungendo così un tocco d’energia all’intera confezione.

Il retro della scatola mostra diverse pose promozionali della figure, messe in risalto dalle sezioni Super Action e Super Modeling, dove vengono enfatizzate le potenzialità di posabilità e la cura per i dettagli del volto e del corpo. L’impostazione grafica segue la filosofia “Simple Style & Heroic Action” tipica della linea, evidenziando la combinazione di design pulito e funzionalità.

Blister

Aprendo la confezione, si trova il classico blister trasparente, che mette subito in evidenza la figure di Gon Freecss e tutti i suoi accessori. La disposizione è ordinata e funzionale, pensata per valorizzare la varietà dei pezzi inclusi e facilitare il riutilizzo da parte dei collezionisti che amano esporre e poi riporre la figure nel box.

Il set risulta piuttosto completo per una SH Figuarts, offrendo diverse opzioni per personalizzare e animare il personaggio. All’interno troviamo:

Quattro espressioni facciali intercambiabili , tra cui un volto neutro/sorridente, uno determinato e uno più aggressivo, perfetti per ricreare le diverse emozioni di Gon durante le battaglie.

, tra cui un volto neutro/sorridente, uno determinato e uno più aggressivo, perfetti per ricreare le diverse emozioni di Gon durante le battaglie. Quattro paia di mani alternative , con pose studiate per i pugni, mani aperte, la classica posa “paper” del Jajanken e altre configurazioni utili a impugnare o eseguire gesti dinamici.

, con pose studiate per i pugni, mani aperte, la classica posa “paper” del Jajanken e altre configurazioni utili a impugnare o eseguire gesti dinamici. Effect parts dedicati al Jajanken, l’iconica tecnica Nen di Gon: l’effetto “Rock” è rappresentato da un’esplosione energetica in plastica traslucida arancio/gialla, mentre la modalità “Scissors” si traduce in una lama proiettata luminosa e affilata. Non manca la mano aperta che rappresenta la “Paper”, completando così il trittico simbolico del personaggio.

La scelta cromatica e la traslucenza dei materiali rendono gli effetti particolarmente scenografici, soprattutto se esposti sotto una buona illuminazione. È evidente che Tamashii Nations abbia puntato a offrire versatilità e dinamismo, in linea con la natura energica e imprevedibile del protagonista.

Aspetto e posabilità

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Entrando nel vivo della recensione, la SH Figuarts di Gon Freecss si presenta con una scultura compatta e proporzionata, alta circa 13,5 cm. È realizzata interamente in PVC e ABS, una combinazione ormai consolidata nelle produzioni Tamashii Nations che garantisce un ottimo equilibrio tra robustezza, leggerezza e definizione dei dettagli.

Il design riproduce fedelmente il look classico del protagonista di Hunter × Hunter: la divisa verde con bordi rossi, gli stivaletti alti e l’inconfondibile chioma a punte verticali, simbolo visivo immediato del personaggio. I tratti del volto sono volutamente cartooneschi, con occhi grandi, sorriso limpido e lineamenti semplici, proprio per rimanere coerenti con il character design originale dell’anime, rinunciando a ogni tentativo di iperrealismo.

Dal punto di vista costruttivo, il PVC viene utilizzato per le parti più flessibili come la testa e alcune sezioni dell’abbigliamento, mentre l’ABS rinforza i punti di snodo principali, come il busto, le spalle e le ginocchia. Questo consente di mantenere una buona solidità strutturale senza sacrificare la fluidità dei movimenti.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Le articolazioni seguono il classico schema della linea SH Figuarts, con snodi multipli su spalle, gomiti, polsi, anche, ginocchia e caviglie, più un movimento discreto del busto e del collo. Il sistema di giunzioni è pensato per offrire massima libertà di posa, permettendo di ricreare sia pose dinamiche, come le sequenze d’attacco del Jajanken o posizioni più rilassate e naturali.

In mano, la figure trasmette una sensazione di stabilità e precisione meccanica, caratteristica che da sempre contraddistingue la linea SH Figuarts. Nonostante le dimensioni contenute, Gon risulta solido, ben bilanciato e pronto all’azione, qualità che lo rendono perfetto tanto per l’esposizione quanto per la fotografia dinamica.

Conclusioni

La SH Figuarts di Gon Freecss si conferma un’uscita davvero riuscita, capace di catturare in pieno lo spirito energico e determinato del protagonista di Hunter × Hunter. Bandai e Tamashii Nations hanno puntato tutto su un design fedele all’anime e su una posabilità eccellente, elementi che fanno di questa figure un pezzo imperdibile per chi ama ricreare pose d’azione e momenti iconici della serie.

Gon Freecss SH Figuarts è già disponibile in Italia. E' acquistabile sia nei negozi fisici che online, con distribuzione ufficiale affidata a Cosmic Group per Bandai.