The New Frontier

Il capolavoro di Darwyn Cooke ritorna in una nuova edizione estesa con annotazioni, sequenze alternative, una vasta galleria di sketch, pinup e molto altro ancora! Negli anni ‘50, la paranoia della Guerra Fredda mette fuori legge i giustizieri. Batman, Superman e Wonder Woman continuano a lottare per la verità e la giustizia… ma con il mondo che precipita verso un futuro incerto, è necessario l’avvento di una nuova generazione di eroi! Un epico viaggio dalla fine della Goden Age agli esordi della leggendaria Justice League America!

Swamp Thing di Alan Moore

Prima di Watchmen, prima di V for Vendetta, prima di Miracleman… c’era Swamp Thing, una delle prime pietre miliari del giovane Alan Moore! Un personaggio dimenticato riportato ai fasti di un tempo con una decostruzione dell’horror supereroistico senza pari! L’influente saga che ha portato alla British Invasion del fumetto americano! Il golden standard dell’horror a fumetti in edizione gigante!

Freccia Verde di Kevin Smith

Il ritorno dalla morte di Freccia Verde! Mentre Oliver Queen indaga sulla propria resurrezione insieme a un certo Cavaliere Oscuro… un killer silenzioso prende di mira vigilanti in costume! L’intero ciclo di storie dello sceneggiatore e regista Kevin Smith raccolto in un lussuoso volume in grande formato con cofanetto!

Batman - Il Cavaliere Oscuro

Frank Miller è l’autore che negli anni 80 ha cambiato per sempre la storia editoriale di Batman. Due delle sue opere più importanti tornano in un’edizione Absolute ricca di contenuti extra. Ne Il ritorno del Cavaliere Oscuro un Bruce Wayne invecchiato e disilluso rientra in azione per salvare Gotham. Ne Il Cavaliere Oscuro colpisce ancora gli eroi DC sono coinvolti in un’epica battaglia in cui è in gioco il destino del mondo.

Lanterna Verde/Freccia Verde di Neal Adams

Cosa serve per essere un supereroe? E che ruolo ha nella società? Sono queste le domande che si dovrebbe porre Lanterna Verde secondo Freccia Verde. L’arciere porterà l’eroe spaziale sulla Terra per combattere i problemi dell’America: la povertà, l’inquinamento, il razzismo, la dipendenza dalle droghe… Oltre quarant’anni fa, Dennis O’Neil e Neal Adams rivoluzionavano il fumetto supereroistico con quest’opera indimenticabile!

Batman Illustrato da Neal Adams

Fra gli artisti che hanno maggiormente contribuito a plasmare l’immagine di Batman, Neal Adams è tra i più influenti. Raccolti tutti i suoi contributi al Cavaliere Oscuro tra il 1967 e il 1969. Ospiti speciali Superman, Flash, Aquaman, i Teen Titans e Deadman. Con introduzione e copertina inedite e nuova colorazione.

Sandman di Neil Gaiman

Il capolavoro di Neil Gaiman torna in una nuova edizione di grande formato ricca di contenuti extra. Rivivete l’epopea di Morfeo, il Signore dei Sogni, e della sua famiglia degli Eterni. Pubblicato dal 1988 al 1996, Sandman ha ridefinito le possibilità della narrazione a fumetti. Una delle opere più importanti della Nona Arte.

Preacher

Jesse Custer era un predicatore in una piccola città del Texas finché la sua chiesa non è stata distrutta da poteri sovrumani. Ora possiede il Verbo divino, un potere che permette di farsi obbedire da chiunque. Inizia così un viaggio irriverente e violento attraverso gli Stati Uniti alla ricerca di Dio.

Batman – Anno Uno

Bruce Wayne torna a Gotham con una missione: combattere il crimine. Nella stessa città arriva anche il poliziotto Jim Gordon, che dovrà affrontare la corruzione della polizia. Un noir teso e realistico che racconta una delle origini più celebri di Batman.

Doomsday Clock

Il mondo di Watchmen entra in contatto con l’Universo DC. Il Dottor Manhattan sta riscrivendo la storia degli eroi. Batman, Superman e Wonder Woman devono scoprire le sue vere intenzioni prima che sia troppo tardi.

Batman - Hush

Un misterioso avversario emerge dal passato di Bruce Wayne. Batman deve affrontare l’intera galleria dei suoi nemici mentre cerca di scoprire chi si nasconde dietro il nome Hush. Un classico moderno scritto da Jeph Loeb e disegnato da Jim Lee.

Ronin

Un samurai caduto del XIII secolo rinasce in una New York futuristica e corrotta. Per riconquistare il proprio onore dovrà affrontare la reincarnazione dell’assassino del suo padrone. Uno dei lavori più visionari di Frank Miller.

Death

Tutte le storie dedicate a Death, la sorella maggiore di Morfeo. Un personaggio amatissimo dell’universo di Sandman che accompagna ogni essere umano nei momenti più importanti della vita.

Kingdom Come

Un confronto generazionale tra i vecchi eroi e una nuova generazione più cinica e violenta. Superman, Batman e Wonder Woman devono tornare per salvare il mondo.

Multiversity

Grant Morrison porta i lettori in un viaggio attraverso il Multiverso DC. Le 52 Terre parallele e i loro eroi entrano in gioco in una storia che celebra la fantasia del fumetto.

Superman - Stagioni

Il capolavoro di Jeph Loeb e Tim Sale racconta la nascita di Superman attraverso le stagioni della vita di Clark Kent. Una storia poetica e nostalgica sulle origini dell’eroe più iconico dei fumetti.