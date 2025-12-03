Attraverso un comunicato stampa, Edizioni BD e J-POP Manga hanno reso disponibile il calendario delle uscite previste a dicembre 2025. Da segnalare l'ultimo volume di Komi Can’t Communicate, i bundle per il lancio di Fabula Fantasia (spin-off di Radiant) e due artbook dedicati a Pokémon e Dandadan.
Takemitsu Zamurai Cofanetto Box (Vol. 1-4) – Jpop – Italiano
Senoh Soichiro, un pacato ronin, arriva a Edo in un normale Capodanno. I gatti del quartiere sostengono che puzzi di sangue, ma tutto ciò che desidera è scambiare la spada che ha al fianco per una vita tranquilla.
Radiant – Fabula Fantasia Bundle (1 Regular Autografato da Tony Valente + 1 Variant Esclusiva MyComics.it)
Il Bundle contiene l’edizione Regular di Fabula Fantasia 1 autografata da Tony Valente e l’edizione Variant distribuita in esclusiva da MyComics.it L’universo narrativo di Radiant continua a espandersi, con un nuovo originale spin-off: Fabula Fantasia! Molto prima dell’apice dell’Inquisizione, il mondo è soggiogato dal potere della stregoneria e degli oggetti magici. Le persone comuni si affidano solo ai maghi per compiere ogni tipo di impresa, in un rapporto di dipendenza nel quale le prime delegano, di fatto, ai secondi le proprie responsabilità e capacità di agire. In cerca di verità, un giovane ragazzo di campagna, Bard, decide di ergersi da solo contro questo problema, partendo per un viaggio ai confini dell’inconscio collettivo per annientare la magia stessa. Scoprirà però che non si tratterà di liberare l’uomo dal potere, quanto di liberare invece il potere dall’uomo!
Radiant – Fabula Fantasia Bundle (1 Variant Esclusiva MyComics.it Autografata da Simone di Meo + 1 Variant Esclusiva MyComics.it)
Il Bundle contiene l’edizione Variant esclusiva MyComics.it di Fabula Fantasia 1 in duplice copia: una standard, ed una autografata da Simone Di Meo. L’universo narrativo di Radiant continua a espandersi, con un nuovo originale spin-off: Fabula Fantasia! Molto prima dell’apice dell’Inquisizione, il mondo è soggiogato dal potere della stregoneria e degli oggetti magici. Le persone comuni si affidano solo ai maghi per compiere ogni tipo di impresa, in un rapporto di dipendenza nel quale le prime delegano, di fatto, ai secondi le proprie responsabilità e capacità di agire. In cerca di verità, un giovane ragazzo di campagna, Bard, decide di ergersi da solo contro questo problema, partendo per un viaggio ai confini dell’inconscio collettivo per annientare la magia stessa. Scoprirà però che non si tratterà di liberare l’uomo dal potere, quanto di liberare invece il potere dall’uomo!
Komi Can’t Communicate 37 – Graduation Variant
Nella prestigiosa accademia Itan, Shouko Komi è la ragazza più popolare. Pochi tuttavia osano avvicinarla, intimoriti dal suo atteggiamento algido, che la fa apparire davvero irraggiungibile. Eppure, in verità, Komi non vorrebbe altro che incontrare nuovi amici… se non fosse per un disturbo comunicativo di cui soffre, che glielo rende difficilissimo. Ma la ragazza non demorde: entro la fine del liceo, con l’aiuto del suo compagno di scuola Tadano, riuscirà a collezionare ben cento amici!
Pokémon - La Grande Avventura. L’arte di Satoshi Yamamoto
Dalle pagine di Pokémon La Grande Avventura, il popolarissimo shonen ispirato all’eponimo franchise videoludico di Nintendo, arriva una splendida raccolta di illustrazioni di Satoshi Yamamoto, il mitico mangaka della serie! In questo prestigioso volume di grande formato troverete tutte le copertine e i frontespizi del manga, altri disegni mai visti prima, e il primo capitolo di “Pokémon Ranger: the Comic”, un fumetto inedito pubblicato in Giappone come web-comic. Inoltre, all’interno sarà presente anche un poster raffigurante l’illustrazione di copertina, realizzata appositamente dal sensei Yamamoto, che ritrae tutti i possessori di Pokédex! Un artbook imperdibile per tutti i lettori del manga e per ogni appassionato dei mitici Pokémon.
DanDaDan Daizukan Fanbook
Un'analisi approfondita di tutte le creature che popolano l'universo di Dandadan: umani, spettri, alieni ed entità di ogni tipo! Per ciascun personaggio troverete spiegazioni dettagliate, profilo, parametri delle abilità e una grande quantità di informazioni mai rivelate prima, oltre a 22 pagine di manga inedite che svelano aspetti finora sconosciuti della vita quotidiana dei protagonisti! Occulto, combattimenti, drammi dell'adolescenza... In questa grande guida illustrata troverete tutto questo e molto altro!
Il calendario completo delle uscite Edizioni BD e J-POP Manga di dicembre 2025
Dal 1° al 7 dicembre
- Takemitsu Zamurai Collection Box (Voll.1-4)
- Don’t Call it Mystery 12
- Inazuma Eleven 3
- The Fragrant Flower Blooms with Dignity 3
- Veil 6
- Wet Sand 5
Dall'8 al 14 dicembre
- Fabula Fantasia 1
- Fabula Fantasia 1 Variant Cover Simone Di Meo
- Komi Can’t Communicate 37
- Komi Can’t Communicate 37 Graduation Variant
- Midnight Heart Tune 6
- My Dress-up Darling Bisque Doll
- My Dress-up Darling Bisque Doll 15 Deluxe
- Kingdom of Quartz 2
- Magilumiere 11
- Servamp 24
- Smoking behind the supermarket with you 7
- Tale of reincarnation in Maydare 9
- Scegli la tua avventura Collection Box
- Scegli la tua avventura Collection Box Variant
- House of Slaughter 5
- Dragonslayer 2
Dal 15 al 21 dicembre
- Pokémon - La Grande Avventura. L’arte di Satoshi Yamamoto
- DanDaDan Daizukan Fanbook
- Takemitsu Zamurai 1
- Black Night Parade 9
- Blue Giant Explorer 3
- Fall in love, you false angel 5
- Game of Familia 14
- La mia Senpai è un ragazzo 6
- Medalist 12
- Persona 5 - 15
- The War of Greedy Witches 13
- The Deviant 2
- Turtle & Nova 3
Dal 22 al 28 dicembre
- Astro Boy 8
- Dance Dance Danseur 28
- Initial D 18
- Rent a Girlfriend 30
- Under Ninja 14
- Zombie 100: Cento Cose da Fare Prima di Non-Morire 18
- Bleed Them Dry
Dal 29 dicembre al 4 gennaio
- Shimazaki nella terra della pace 8
- Squalificati - Ranger Reject 16
- Ice Guy & Cool Girl 11
- Inazuma Eleven 4
- Kingdom 72
- La strana casa 5
- Love is an illusion Box 5 (vol. 9-10)
- Dawnrunner