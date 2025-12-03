Attraverso un comunicato stampa, Edizioni BD e J-POP Manga hanno reso disponibile il calendario delle uscite previste a dicembre 2025. Da segnalare l'ultimo volume di Komi Can’t Communicate, i bundle per il lancio di Fabula Fantasia (spin-off di Radiant) e due artbook dedicati a Pokémon e Dandadan.

Takemitsu Zamurai Cofanetto Box (Vol. 1-4) – Jpop – Italiano

Senoh Soichiro, un pacato ronin, arriva a Edo in un normale Capodanno. I gatti del quartiere sostengono che puzzi di sangue, ma tutto ciò che desidera è scambiare la spada che ha al fianco per una vita tranquilla.

Radiant – Fabula Fantasia Bundle (1 Regular Autografato da Tony Valente + 1 Variant Esclusiva MyComics.it)

Il Bundle contiene l’edizione Regular di Fabula Fantasia 1 autografata da Tony Valente e l’edizione Variant distribuita in esclusiva da MyComics.it L’universo narrativo di Radiant continua a espandersi, con un nuovo originale spin-off: Fabula Fantasia! Molto prima dell’apice dell’Inquisizione, il mondo è soggiogato dal potere della stregoneria e degli oggetti magici. Le persone comuni si affidano solo ai maghi per compiere ogni tipo di impresa, in un rapporto di dipendenza nel quale le prime delegano, di fatto, ai secondi le proprie responsabilità e capacità di agire. In cerca di verità, un giovane ragazzo di campagna, Bard, decide di ergersi da solo contro questo problema, partendo per un viaggio ai confini dell’inconscio collettivo per annientare la magia stessa. Scoprirà però che non si tratterà di liberare l’uomo dal potere, quanto di liberare invece il potere dall’uomo!

Radiant – Fabula Fantasia Bundle (1 Variant Esclusiva MyComics.it Autografata da Simone di Meo + 1 Variant Esclusiva MyComics.it)

Il Bundle contiene l’edizione Variant esclusiva MyComics.it di Fabula Fantasia 1 in duplice copia: una standard, ed una autografata da Simone Di Meo. L’universo narrativo di Radiant continua a espandersi, con un nuovo originale spin-off: Fabula Fantasia! Molto prima dell’apice dell’Inquisizione, il mondo è soggiogato dal potere della stregoneria e degli oggetti magici. Le persone comuni si affidano solo ai maghi per compiere ogni tipo di impresa, in un rapporto di dipendenza nel quale le prime delegano, di fatto, ai secondi le proprie responsabilità e capacità di agire. In cerca di verità, un giovane ragazzo di campagna, Bard, decide di ergersi da solo contro questo problema, partendo per un viaggio ai confini dell’inconscio collettivo per annientare la magia stessa. Scoprirà però che non si tratterà di liberare l’uomo dal potere, quanto di liberare invece il potere dall’uomo!

Komi Can’t Communicate 37 – Graduation Variant

Nella prestigiosa accademia Itan, Shouko Komi è la ragazza più popolare. Pochi tuttavia osano avvicinarla, intimoriti dal suo atteggiamento algido, che la fa apparire davvero irraggiungibile. Eppure, in verità, Komi non vorrebbe altro che incontrare nuovi amici… se non fosse per un disturbo comunicativo di cui soffre, che glielo rende difficilissimo. Ma la ragazza non demorde: entro la fine del liceo, con l’aiuto del suo compagno di scuola Tadano, riuscirà a collezionare ben cento amici!

Pokémon - La Grande Avventura. L’arte di Satoshi Yamamoto

Dalle pagine di Pokémon La Grande Avventura, il popolarissimo shonen ispirato all’eponimo franchise videoludico di Nintendo, arriva una splendida raccolta di illustrazioni di Satoshi Yamamoto, il mitico mangaka della serie! In questo prestigioso volume di grande formato troverete tutte le copertine e i frontespizi del manga, altri disegni mai visti prima, e il primo capitolo di “Pokémon Ranger: the Comic”, un fumetto inedito pubblicato in Giappone come web-comic. Inoltre, all’interno sarà presente anche un poster raffigurante l’illustrazione di copertina, realizzata appositamente dal sensei Yamamoto, che ritrae tutti i possessori di Pokédex! Un artbook imperdibile per tutti i lettori del manga e per ogni appassionato dei mitici Pokémon.

DanDaDan Daizukan Fanbook

Un'analisi approfondita di tutte le creature che popolano l'universo di Dandadan: umani, spettri, alieni ed entità di ogni tipo! Per ciascun personaggio troverete spiegazioni dettagliate, profilo, parametri delle abilità e una grande quantità di informazioni mai rivelate prima, oltre a 22 pagine di manga inedite che svelano aspetti finora sconosciuti della vita quotidiana dei protagonisti! Occulto, combattimenti, drammi dell'adolescenza... In questa grande guida illustrata troverete tutto questo e molto altro!

Il calendario completo delle uscite Edizioni BD e J-POP Manga di dicembre 2025

Dal 1° al 7 dicembre

Dall'8 al 14 dicembre

Dal 15 al 21 dicembre

Takemitsu Zamurai 1

Black Night Parade 9

Blue Giant Explorer 3

Fall in love, you false angel 5

Game of Familia 14

La mia Senpai è un ragazzo 6

Medalist 12

Persona 5 - 15

The War of Greedy Witches 13

The Deviant 2

Turtle & Nova 3

Dal 22 al 28 dicembre

Astro Boy 8

Dance Dance Danseur 28

Initial D 18

Rent a Girlfriend 30

Under Ninja 14

Zombie 100: Cento Cose da Fare Prima di Non-Morire 18

Bleed Them Dry

Dal 29 dicembre al 4 gennaio