Prime Video ha diffuso le novità in arrivo in streaming a movembre 2025. Da segnalare la serie animata The Mighty Nein e la Stagione 2 di Maxton Hall.

Natale senza Babbo - 28 novembre

La nuova commedia natalizia con protagonisti Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann. Quando Babbo Natale (Alessandro Gassmann), nel pieno di una crisi esistenziale, decide di prendersi una vacanza e scompare all’improvviso, a sua moglie Margaret (Luisa Ranieri) - sempre pronta a supportare (e sopportare) il marito Nicola - non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche e salvare il giorno più speciale dell’anno. Non sarà un compito facile, perché l’intraprendente strega Sabrina (Caterina Murino), meglio conosciuta come la Befana, e Santa Lucia (Valentina Romani) sono determinate a rubare la scena a Babbo Natale diventando le protagoniste delle Feste.

Maxton Hall: Il mondo tra di noi Stagione 2 - primi 3 disponibili dal 7 novembre, e i successivi 3 uno a settimana fino al 28 novembre

Chi vola alto può anche cadere molto in basso... Dopo la notte passata con James a Oxford e la sua più grande aspirazione finalmente a portata di mano, per Ruby (Harriet Herbig-Matten) tutto sembra andare alla perfezione. Ma un avvenimento imprevisto cambia tutto nella famiglia di James (Damian Hardung) e sarà proprio quest’ultimo a riportarla alla dura realtà. Ruby è sconvolta. Non ha mai provato dei sentimenti così forti per qualcuno, né è mai stata ferita così profondamente. Rivorrebbe indietro la sua vecchia vita, quella in cui nessuno a Maxton Hall la conosceva e lei non faceva parte del mondo elitario dei suoi compagni di classe. Ma, allo stesso tempo, non riesce a dimenticare James, soprattutto perché lui sta facendo di tutto per riconquistarla.

Bat-Fam Stagione 1 - 10 novembre

BAT-FAM segue le avventure di Batman, Alfred e del giovane Damian Wayne - che ora ha assunto il ruolo di “Little Batman” - che danno il benvenuto ad alcuni nuovi residenti a Wayne Manor. Si uniscono alla famiglia anche Alicia Pennyworth, la nipote di Alfred dallo spirito libero; Claire, una supercattiva recentemente redenta; Ra's al Ghul, l'adorato “Pap Pap” di Damian che è anche il nemico storico di Batman; e Man-Bat, che va a vivere nel campanile di Wayne Manor. Ah! E non dimentichiamo Selina, l'amata gatta di famiglia. Questa affiatata famiglia di emarginati affronterà i momenti divertenti e le frustrazioni che accompagnano la vita quotidiana mentre è impegnata a proteggere le strade di Gotham City.

The Mighty Nein Stagione 1 - primi 3 disponibili dal 19 novembre, i successivi 5 uno a settimana

The Mighty Nein è la storia di un gruppo di fuggitivi ed emarginati, legati da segreti e cicatrici. Quando una potente reliquia arcana conosciuta come “Il Faro” cade in mani pericolose, dovranno imparare a collaborare per salvare il regno e impedire che la realtà stessa vada in pezzi.

Ushio & Tora - 8 novembre

Ushio Aotsuki rilascia inconsapevolmente un'energia demoniaca che attira i mostri. Il demone Tora gli fa un'offerta: lo aiuterà a combatterli se Ushio rimuoverà la leggendaria Lancia della Bestia, che lo ha imprigionato nel seminterrato di Ushio per cinquecento anni.