Prime Video ha diffuso le novità in arrivo in streaming a marzo 2026. Da segnalare la Stagione 4 di Invincible e Young Sherlock di Guy Ritchie.

Young Sherlock - 4 marzo

Con protagonista Hero Fiennes Tiffin (After) nei panni di Sherlock Holmes, e realizzata dal visionario regista ed executive producer Guy Ritchie, Young Sherlock è un giallo irriverente e ricco di azione che segue le prime leggendarie avventure dell’iconico detective. Quando un carismatico Sherlock Holmes, giovane e ribelle, incontra nientemeno che James Moriarty, viene trascinato in un'indagine per omicidio che mette a rischio la sua libertà. Il primo caso in assoluto di Sherlock svela una cospirazione che attraversa il globo, e culmina in uno scontro esplosivo che cambierà per sempre il corso della sua vita. Ambientata in una vibrante Inghilterra vittoriana e con avventure oltre confine, la serie svela le prime gesta dell'adolescente anarchico destinato a diventare il più celebre residente di Baker Street.

Scarpetta - 11 marzo

Scarpetta è la nuova serie crime thriller basata sulla celebre serie di romanzi bestseller di Patricia Cornwell che hanno per protagonista l'amata patologa forense Kay Scarpetta - oltre 120 milioni di copie vendute in tutto il mondo dall’esordio nel 1990. La serie, interpretata da Nicole Kidman nel ruolo della dottoressa Kay Scarpetta e sviluppata e sceneggiata per la televisione da Liz Sarnoff, è il coronamento di decenni di attesa e porta finalmente sullo schermo l'iconico personaggio letterario, implacabile medico legale pronto a diventare la voce delle vittime, smascherare un serial killer e dimostrare che il caso che ha segnato l'inizio della sua carriera 28 anni prima non si rivelerà essere anche la sua rovina. Ambientata nel mondo delle odierne indagini forensi, Scarpetta è un thriller dalle molteplici sfaccettature che riflette sul prezzo da pagare quando si persegue la giustizia a tutti i costi.

Invincible Stagione 4 - 18 marzo (8 episodi: 18 marzo ep. 1-3; ep. 4-8 settimanali - finale 22/04)

Mentre il mondo si riprende dalla catastrofe, un Mark ormai cambiato lotta per proteggere la sua casa e le persone che ama, finendo così per scontrarsi con una minaccia che potrebbe alterare per sempre il destino dell'umanità.

Pretty Lethal Ballerine all'Inferno - 25 marzo

In questo avvincente thriller, cinque ballerine in pessimi rapporti tra loro viaggiano insieme per partecipare ad un prestigioso concorso di danza, quando il loro pullman subisce un guasto improvviso nel bel mezzo di una remota foresta. Prive di altre opzioni, a malincuore sono costrette a cercare rifugio in una inquietante locanda lungo la strada gestita da Devora Kasimer (Uma Thurman), un'ex ballerina prodigio che vive in isolamento. Fin dal loro arrivo, qualcosa non quadra e i peggiori presentimenti delle ragazze si rivelano ben presto fondati. Mentre la situazione precipita, il gruppo diviso dovrà mettere da parte le rivalità e sfruttare anni di allenamento brutale, trasformando grazia, disciplina e persino scarpe da punta in strumenti di sopravvivenza.

Amor Animal - 20 marzo

In questa serie drama, Kaia, un’artista di strada proveniente dalla periferia della città, incontra Nico, un giovane dell'alta borghesia afflitto da angoscia esistenziale. Nonostante le loro diverse realtà e le forze esterne che tentano di separarli, i due cercano di trovare lo spazio per far crescere il loro amore e, così facendo, finiscono per scatenare una guerra tra bande.