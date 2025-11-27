Prime Video ha diffuso le novità in arrivo in streaming a dicembre 2025. Da segnalare la Stagione 2 di Fallout e la romcom Merv con Charlie Cox.

Oh. What. Fun. - 3 dicembre

Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) è il collante che tiene unita la sua caotica e adorabile famiglia durante le festività natalizie. Dai biscotti glassati a regola d’arte ai regali meticolosamente incartati, nessuno sa decorare casa bene come Claire. Ma quest'anno, dopo che ha organizzato una gita speciale, i suoi famigliari commettono un errore cruciale: lasciarla a casa da sola. Esasperata e convinta di non essere apprezzata, Claire deciderà di partire per un'avventura improvvisata tutta sua e mentre la sua famiglia si affanna a cercarla, scoprirà la magia inaspettata di un Natale fuori dagli schemi. Con un cast straordinario che include Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Devery Jacobs, Havana Rose Liu, Maude Apatow, Jason Schwartzman, Eva Longoria e Joan Chen, e diretto da Michael Showalter, Oh. What. Fun. è una divertente commedia natalizia che celebra chi in famiglia si prodiga nell'organizzazione delle feste, finendo per ritrovarsi stremato.

Marco Mengoni live in Paris - 3 dicembre

Marco Mengoni LIVE dalla Salle Pleyel di Parigi. Guarda la performance esclusiva dal suo tour “Live in Europe 2025”.

Merv - 10 dicembre

Quando il loro amato cane Merv perde la sua vivacità dopo la loro separazione, Anna (Zooey Deschanel) e Russ (Charlie Cox) sono costretti ad affrontare la situazione più imbarazzante possibile: condividerne la custodia. Nella speranza di risollevare il morale di Merv, Russ lo porta in Florida per una meritata vacanza, ma inaspettatamente si presenta anche Anna. Mentre Merv ritrova lentamente il buon umore, Anna e Russ scopriranno che guarire il cuore spezzato del loro cane potrebbe riaccendere la scintilla anche nel loro rapporto.

Dimmelo Sottovoce - 12 dicembre

Kamila Hamilton aveva tutto sotto controllo... o almeno così credeva: non era nei suoi piani che i fratelli Di Bianco tornassero e le sconvolgessero di nuovo la vita. Sette anni prima, il suo primo bacio con Thiago e la protezione incondizionata che le offriva Taylor avevano segnato la sua vita per sempre. Ora, il loro ritorno minaccia di mandare in frantumi la facciata che Kami ha costruito con cura. Non è più la ragazza innocente che conoscevano: da quando se ne sono andati, sembra che nessuno possa entrare davvero in contatto con lei. Nessuno tranne loro. Riuscirà Kami a resistere alla presenza di Thiago? Cosa succederà quando Taylor inizierà a guardarla in modo diverso? Andrà tutto di nuovo distrutto in mille pezzi?

Fallout Stagione 2 - 17 dicembre (un episodio a settimana fino al 4 febbraio)

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout racconta la storia di chi ha tutto e di chi non ha nulla in un mondo in cui ormai non è rimasto quasi più niente. Duecento anni dopo l’apocalisse, i pacifici abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale landa radioattiva che i loro antenati avevano abbandonato. Con sorpresa, scoprono che ad attenderli c’è un universo incredibilmente complesso, follemente bizzarro e profondamente violento. La nuova stagione riprenderà dall’epico finale della prima e accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le terre desolate del Mojave fino alla città post-apocalittica di New Vegas.