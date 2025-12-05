Disney Plus ha annunciato tutte le novità che arriveranno in streaming a dicembre 2025. Da segnalare la Stagione 2 di Percy Jackson e gli Dei dell'OIimpo e la docuserie Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show.

I Roses - 3 dicembre

La vita sembra facile per la coppia perfetta Ivy e Theo Rose: carriere di successo, un matrimonio ricco d’amore, figli fantastici. Ma sotto la facciata della loro presunta vita ideale, si sta per scatenare una tempesta: mentre la carriera di Theo precipita e le ambizioni di Ivy decollano, si accende una polveriera di feroce competizione e risentimento nascosto. I Roses è una rivisitazione del classico film del 1989 La guerra dei Roses, tratto dal romanzo di Warren Adler. Diretto da Jay Roach con una sceneggiatura di Tony McNamara, il film vede protagonisti Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg e Kate McKinnon.

Star Wars: Young Jedi Adventures Stagione 3 - 8 dicembre

Ambientata durante l’era dell’Alta Repubblica, Star Wars: Young Jedi Adventures segue i giovani Jedi Kai Brightstar, Lys

Solay e Nubs mentre studiano le vie della Forza, imparano dal Maestro Jedi Yoda, esplorano la galassia e aiutano i cittadini e le creature in difficoltà.

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo Stagione 2 - 10 dicembre

Dopo che la barriera del Campo Mezzosangue viene infranta, Percy Jackson si imbarca in un’epica odissea nel Mare

dei Mostri in cerca del suo migliore amico Grover e dell’unica cosa che potrebbe salvare il campo: il leggendario Vello

d’Oro. Con l’aiuto di Annabeth, Clarisse e del suo nuovo fratellastro, il ciclope Tyson, la sopravvivenza di Percy è di vitale importanza nella lotta per fermare Luke, il Titano Crono e il loro piano imminente di abbattere il Campo Mezzosangue e, a seguire, anche l’Olimpo.

Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show - 12 dicembre

The End of an Era è una docuserie illuminante, in arrivo su Disney+, che offre uno sguardo intimo sulla vita di Taylor mentre il suo tour era in prima pagina ed entusiasmava i fan di tutto il mondo. Inoltre, la serie mette in luce artisti, familiari e amici, tra cui Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran e Florence Welch, offrendo una visione inedita di ciò che ha contribuito a creare un fenomeno. A partire dal 12 dicembre saranno disponibili su Disney+ due episodi a settimana di Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, girato a Vancouver, British Columbia.

Lowdown Stagione 1 - 26 dicembre

La serie di FX The Lowdown segue le coraggiose imprese del giornalista partecipativo Lee Raybon, un autoproclamato

“veristorico” di Tulsa la cui ossessione per la verità lo mette sempre nei guai. Pur non essendo un idealista, Lee è fermamente determinato a smascherare la corruzione e a portare alla luce il marciume nascosto della città, anche quando questo lo mette in pericolo. Quando la pubblicazione dell’ultima inchiesta di Lee, un’indagine approfondita sulla potente famiglia Washberg, è immediatamente seguita dal sospetto suicidio di Dale Washberg, Lee capisce di essersi imbattuto in qualcosa di grosso. Seguendo le tracce lasciate da Dale, che invitano a indagare più a fondo sulle circostanze della sua morte, Lee scopre che Betty Jo, la vedova in lutto, sembra essere più interessata al cognato che al suo amato defunto. E poteri forti vogliono impedire a Lee di scoprire altro.

Il calendario completo delle uscite su Disney Plus di dicembre 2025