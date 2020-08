Amazon Gaming Week: tante offerte sui router D-Link

Affiancare alla propria postazione da gaming un router all’altezza delle performance che pretendiamo dal nostro PC da gaming, o dalle nostre console, non è sempre facilissimo. Bisogna approfittare di promozioni che consentono di portare a casa modem performanti, capaci di sfruttare pienamente la nostra banda larga e di garantirci così una resa in-game al massimo delle possibilità. Per questo motivo, vi segnaliamo che in occasione dell’Amazon Gaming Week il rivenditore Amazon sta proponendo degli sconti sui router D-Link, marchio noto per la sua affidabilità e la sua ampia proposta specializzata.

Tra i prodotti in sconto trovate ad esempio il potente D-Link DVA-5593, modem router VoIP compatibile con la fibra ottica, che vi permette di sfruttare pienamente la velocità di cui potete godere a casa/ufficio. Il router in questione vanta due bande combinate che raggiungono velocità fino a 2200 Mbps: si parla di 450 Mbps a 2,4 GHz, mentre 1750 Mbps a 5 GHz. La compatibilità è assicurata con le fibre VDSL fino a 300 Mbps, oltre che con le normali ADSL. Si abbonda anche per quanto riguarda i collegamenti: D-Link DVA-5593, infatti, presenta quattro porte LAN Gigabit, con connessioni cablate veloci fino a 10 volte superiori alle normali ethernet – ideali per computer, televisori e per le vostre console. Inoltre, è anche compatibile per la funzionalità router con una chiavetta 4G/3G, in modo da poter portare con voi la vostra connessione.

Se, invece, il vostro scopo è migliorare la copertura della rete Wi-Fi nella vostra casa, vi segnaliamo lo sconto su D-Link COVR-1102, sistema Wi-Fi che funge da ripetitore e vi consente di coprire tutta la vostra abitazione, qualsiasi sia il metraggio, semplicemente aggiungendo altri esemplari qua e là, così da avere il massimo della banda in qualsiasi stanza vi troviate.

Di seguito, vi segnaliamo tutti i prodotti in sconto firmato D-Link proposti con sconti di cui dovreste approfittare.

