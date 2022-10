Amazon Comics Award: vota il tuo fumetto preferito e potresti vincere 50€ in buoni!

Uno dei gli eventi italiani più importanti sia per i videogiocatori che per gli appassionati di manga e anime è sicuramente il Lucca Comics And Games, che quest’anno si terrà dal 28 ottobre al primo novembre. Per l’occasione, il celebre portale e-commerce Amazon, in collaborazione con Lucca Crea, ente che si occupa dell’organizzazione della fiera, ha aperto una sezione dedicata con tantissime offerte ai fan di fumetti, anime e, ovviamente, videogames.

In particolare, nella speciale pagina di Amazon inerente a Lucca Comics and Games 2022 troverete tantissimi manga e fumetti a prezzi assolutamente vantaggiosi!

Inoltre, è stato indetto un concorso, chiamato Amazon Comics Awards, nel quale potrete votare il vostro fumetto preferito. Nel caso in cui il prodotto da voi scelto vinca l’Amazon Comics Award, avrete la possibilità di essere estratti a sorte per la vincita di un buono sconto Amazon dal valore di €50 da spendere nell’immenso catalogo del sito. Attenzione: avete tempo fino al 1° novembre per esprimere la vostra preferenza, quindi vi consigliamo di non indugiare!

Se volete sfruttare alla grande le tantissime offerte presenti sulla speciale pagina di Amazon dedicata a Lucca Comics and Games 2022 potreste prendere in considerazione, nel caso non l’abbiate ancora fatto, di abbonarvi al servizio Amazon Prime che, al costo di appena 49,90 euro all’anno (o 4,99€ al mese), oltre all’accesso all’enorme catalogo Prime Video vi permette di ascoltare più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, senza contare i contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming e le consegne gratuite e illimitate su tutti gli ordini di almeno 25€ con Deliveroo Plus, oltre alle ormai ben note spedizioni gratuite ed al servizio di ritiro tramite le cassette Amazon HUB.

Nel caso foste studenti, inoltre, potrete abbonarvi a soli 24,95 euro all’anno (o 2,45€ al mese), ovvero la metà rispetto ai canonici 49,90 euro richiesti per un abbonamento Prime standard. Per usufruire dell’abbonamento Amazon Prime Student, che offre anche un periodo di prova pari a 90 giorni, dovete essere in possesso di un indirizzo e-mail universitario. In caso contrario, è possibile iscriversi a Prime Student fornendo tutta la documentazione necessaria a determinare la propria condizione di “studente”. Amazon Prime Student può essere sottoscritto per un massimo di quattro anni a partire dalla prima sottoscrizione.

Insomma, un servizio eccellente che, proposto ad un costo ridicolo, si ripagherà della spesa in pochissimi mesi, nell’arco di poche spedizioni. Inoltre, i primi 30 giorni sono gratis, quindi potete provare il servizio senza spendere nemmeno un centesimo inizialmente. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.