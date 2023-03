Samsung Odyssey Ark, rivoluzionario monitor gaming, oggi con oltre 400 euro di sconto!

Avete bisogno di un nuovo monitor gaming in grado di fornirvi un’esperienza di gioco eccezionale? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce MediaWorld offre il monitor gaming Samsung Odyssey Ark a un prezzo incredibilmente conveniente: un’occasione che non dovrete lasciarvi sfuggire.

Dotato di uno schermo ampio da 55 pollici con una curvatura 1000R e risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel), il monitor gaming Samsung Odyssey Ark offre un’esperienza adrenalinica che coinvolge i sensi come mai prima d’ora, avvolgendo il campo visivo dell’utente e facendolo sentire realmente parte dell’azione.

Una delle principali novità del monitor gaming Samsung Odyssey Ark è la modalità Cockpit Mode, che permette di ruotare lo schermo e di regolare l’inclinazione e l’altezza, per trovare la posizione perfetta in base all’ambiente di gioco. Questa funzionalità, unita all’innovativo sistema Eclipse Lighting, contribuisce a creare un’esperienza immersiva senza precedenti.

Grazie alla rivoluzionaria tecnologia Quantum Matrix con Quantum Mini LED, il monitor gaming Samsung Odyssey Ark offre una qualità visiva eccezionale, regolando luminosità e contrasto per ottenere una definizione praticamente perfetta. L’unità di retroilluminazione avanzata a 14 bit assicura un controllo dettagliato dei contenuti HDR, garantendo immagini di altissima qualità.

Infine, il processore Neural Quantum Ultra, alimentato da intelligenza artificiale e basato su 20 reti neurali multistrato, analizza e ricostruisce ogni minimo dettaglio delle immagini, migliorando la risoluzione dei contenuti grazie alla regolazione automatica della luminosità e all’amplificazione del contrasto.

Solitamente, il monitor gaming Samsung Odyssey Ark viene proposto a 2.990,99€, ma attualmente potete portarvelo a casa a soli 2.524,99€, con uno sconto del 15,58% e un risparmio reale di 466€.

