Il mondo di The Witcher si espande oltre i confini dei videogiochi e della serie televisiva, approdando questa volta sui tavoli da gioco con un progetto ambizioso che ha già frantumato ogni record prima ancora del suo lancio ufficiale.

The Witcher: Legacy, il gioco da tavolo sviluppato da Go On Board in stretta collaborazione con CD PROJEKT RED, ha inaugurato la sua campagna di crowdfunding su Gamefound dopo aver raccolto un seguito senza precedenti nella fase preliminare. Il titolo si inserisce nell'universo narrativo della saga videoludica, offrendo ai giocatori la possibilità di vestire i panni di strigo in un'epoca precedente alle avventure di Geralt di Rivia.

La caratteristica più distintiva di questo gioco da tavolo risiede nella sua natura narrativa a lungo termine, strutturata come una vera e propria campagna che si sviluppa attraverso scenari interconnessi da giocare in sessioni multiple.

Da uno a quattro giocatori possono immergersi nelle terre di Kaedwen e dei Regni del Nord, esplorando paludi nebbiose, villaggi remoti e città vivaci come la scuola di stregoni di Ban Ard.

Il sistema di gioco prevede meccaniche di tipo legacy, dove le scelte effettuate dai giocatori lasciano segni permanenti su carte, tabelloni e mappe, garantendo che ogni campagna sia unica e irripetibile.

Il contesto storico scelto dagli sviluppatori si colloca in un momento cruciale per il Continente: Kaer Morhen è stata attaccata, numerosi strigo della Scuola del Lupo sono caduti, e i sopravvissuti cercano disperatamente risposte.

I giocatori assumono il ruolo di questi strigo rimasti, dovendo decidere di chi fidarsi mentre indagano per scoprire i responsabili dell'attacco. Durante il loro viaggio, potranno sviluppare i propri personaggi raffinando un mazzo personale di azioni di combattimento, migliorando gli attributi e ampliando un libro di alchimia con nuove pozioni e bombe.

Il successo della campagna era ampiamente prevedibile, considerando i numeri straordinari raggiunti ancora prima del lancio ufficiale. Con oltre 71.000 follower nella fase di pre-lancio, The Witcher: Legacy è diventato il progetto più seguito nella storia di Gamefound, superando il precedente record di 66.837 follower.

La piattaforma Gamefound ospita ora la campagna completa, dove Go On Board presenta diverse opzioni di pledge e arricchisce il progetto attraverso stretch goals che aggiungono contenuti gratuiti e miglioramenti.

Un'offerta particolarmente allettante per i sostenitori tempestivi riguarda un contenuto esclusivo: chi contribuirà alla campagna nel primo giorno riceverà gratuitamente un set dedicato alla Gorgone, un mostro mai apparso prima in alcuna storia di The Witcher.

Questo set comprende una miniatura dettagliata, carte incontro dedicate e una breve missione integrabile nella campagna principale. La Gorgone non è prevista per la distribuzione retail standard, rendendola un'aggiunta esclusiva riservata esclusivamente ai sostenitori della campagna su Gamefound.