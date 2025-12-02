Il fenomeno cinematografico legato al porcospino blu più veloce del gaming si prepara a espandersi ulteriormente. Paramount ha ufficialmente inserito nel proprio calendario un nuovo film ambientato nell'universo di Sonic, attualmente denominato "Sonic Universe Event Film", con data di lancio fissata per il 22 dicembre 2028.

La notizia arriva mentre la trilogia principale ha superato il miliardo di dollari di incassi globali, trasformando l'adattamento cinematografico della storica IP SEGA in una delle franchise videoludiche di maggior successo sul grande schermo.

Secondo quanto riportato da Variety, questo spin-off si affiancherebbe a Sonic the Hedgehog 4, già programmato per marzo 2027 con l'introduzione di Metal Sonic e Amy Rose, suggerendo una strategia di espansione dell'universo narrativo simile a quanto fatto da Marvel Studios.

La community dei fan ha già individuato il protagonista più probabile di questo progetto: Shadow the Hedgehog, l'antieroe introdotto come antagonista in Sonic the Hedgehog 3 e doppiato da Keanu Reeves. Il personaggio ha raccolto feedback estremamente positivi dalla critica e dal pubblico, contribuendo ai quasi 500 milioni di dollari incassati dal terzo capitolo al box office mondiale.

Shadow rappresenta una scelta naturale per uno spin-off dedicato, considerando la sua popolarità nella fanbase videoludica e il fatto che già nel 2005 SEGA gli dedicò un videogioco standalone, uno shooter in terza persona che espandeva significativamente la sua backstory.

L'ipotesi di un film centrato su Shadow apre interessanti possibilità narrative per l'espansione del cast. Il videogioco del 2005 introduceva infatti personaggi mai visti finora sul grande schermo, primo fra tutti Rouge the Bat, la ladra-spia che nel canone videoludico rappresenta uno dei comprimari più iconici della serie.

La presenza di Shadow potrebbe inoltre permettere di esplorare tematiche più mature rispetto ai film principali, mantenendo comunque la classificazione family-friendly che ha garantito il successo della franchise cinematografica.

Dal punto di vista commerciale, ogni capitolo della serie cinematografica ha registrato incassi crescenti, con Sonic 3 che ha rappresentato il picco sia di pubblico che di consenso critico. Tuttavia, l'intera trilogia resta ancora distante dai risultati del Super Mario Bros. Movie di Nintendo e Illumination, che con 1,36 miliardi di dollari detiene il record assoluto per gli adattamenti videoludici al cinema.

La competizione tra le due storiche mascotte del gaming si sposta quindi anche sul fronte cinematografico, con Nintendo pronta a lanciare The Super Mario Galaxy Movie nel 2026, anno in cui Paramount ha significativamente lasciato scoperto il proprio calendario di Sonic.