Pokémon Pokopia, il life simulation game sviluppato da Game Freak in collaborazione con Koei Tecmo, si è imposto fin dal day one come uno dei titoli più attesi e venduti dell'intero ecosistema Nintendo Switch 2.

L'esclusiva per la nuova console di Nintendo ha bruciato le tappe in modo sorprendente, posizionandosi già tra i prodotti Pokémon di maggiore impatto commerciale della storia del franchise.

La notizia arriva direttamente da Nintendo e The Pokémon Company, che hanno ufficialmente confermato i dati di vendita a pochi giorni dal lancio, fugando ogni dubbio sulle performance del titolo.

In appena quattro giorni dal lancio, Pokopia ha superato la soglia delle 2,2 milioni di unità vendute a livello globale. Di questi, oltre 1 milione di copie sono state vendute solo in Giappone, mercato domestico sia di Nintendo che di The Pokémon Company, a testimonianza di un fenomeno culturale prima ancora che commerciale.

Si tratta di numeri che, per uno spin-off Pokémon, rappresentano un risultato straordinario nel contesto di un mercato ormai estremamente competitivo.

A inquadrare storicamente il risultato ci ha pensato Joe Merrick, editor di Serebii, uno dei portali di riferimento per la community Pokémon mondiale: secondo la sua analisi sui dati di vendita digitale e fisica disponibili, Pokopia è già entrato nella top 12 degli spin-off Pokémon più venduti di sempre, superando in pochi giorni titoli che avevano impiegato mesi o anni a raggiungere simili traguardi.

Con la traiettoria attuale, il gioco è destinato a scalare ulteriormente questa classifica nelle prossime settimane.

Sul fronte della distribuzione fisica, però, il lancio ha presentato qualche criticità. Christopher Dring, editor di The Game Business, ha segnalato che nel mercato britannico le copie fisiche del gioco — distribuite in formato Game Key Card — erano gravemente sottostimate dagli store, con decine di rivenditori esauriti in tutto il mondo già nelle prime ore.

Una situazione che ricorda, su scala ridotta, i problemi di supply chain che hanno afflitto altri hardware e software Nintendo negli ultimi anni, e che potrebbe aver limitato ulteriormente un potenziale di vendita già notevole.

Dal punto di vista del gameplay, Pokopia si inserisce nel filone dei life simulation game — un genere reso celebre da titoli come Animal Crossing e Stardew Valley — reinterpretandolo attraverso la lente del franchise Pokémon.

Considerando la velocità con cui Pokopia sta scalando le classifiche storiche degli spin-off e la domanda fisica ancora insoddisfatta nei principali mercati, le prossime settimane saranno decisive per capire fino a dove potrà spingersi questo titolo.