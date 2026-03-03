Il mondo dell’animazione giapponese dice addio a Satoshi Mori, animation director e key animator che negli ultimi vent’anni ha contribuito a definire l’estetica visiva di alcune delle serie anime più amate di sempre. Mori si è spento il 25 febbraio 2026 all’età di 41 anni, dopo una lunga malattia di cui non sono stati diffusi dettagli.

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore attraverso un comunicato condiviso dallo studio Kinema Citrus insieme alla famiglia, al termine di un periodo di lutto strettamente privato.

Se il suo volto era poco noto al grande pubblico, il suo lavoro è invece sotto gli occhi di tutti. Mori aveva iniziato la propria carriera nel 2005, distinguendosi in un settore altamente specializzato per la capacità di ricoprire ruoli diversi: animation director, key animator, mechanical animation director e assistant animation director.

Il suo nome compare nei credits di produzioni che hanno segnato un’epoca: da Code Geass a Fate/Zero, passando per One Punch Man e Made in Abyss. Senza dimenticare Steins;Gate The Movie, Eureka Seven, The Rising of the Shield Hero, Space Dandy, Tiger & Bunny The Movie, Bleach: Hell Verse e Fullmetal Alchemist: The Sacred Star of Milos.

Tra i titoli più iconici a cui ha lavorato spicca senza dubbio Sword Art Online, serie simbolo dell’era degli isekai e punto di riferimento per milioni di fan anche in Italia.

Le sequenze d’azione ambientate ad Aincrad, i duelli ad alta tensione e la resa dinamica dei combattimenti portano anche la sua impronta. Il lavoro di un key animator è spesso invisibile, ma fondamentale: è lì che prendono forma il peso di un colpo di spada, la fluidità di un affondo, la tensione di uno scontro decisivo.

In una serie come Sword Art Online, dove il confine tra realtà virtuale e vita reale è parte integrante del racconto, l’animazione diventa linguaggio narrativo, e Mori ne è stato uno degli interpreti più solidi.

Dopo gli esordi allo Studio Takuranke, Mori aveva fondato Gift-o'-Animation, progetto che rifletteva la sua visione artistica. La collaborazione con Kinema Citrus, studio noto soprattutto per Made in Abyss, si era rivelata negli anni una delle più significative della sua carriera.

Nel settore dell’animazione giapponese, figure come la sua sono la spina dorsale dell’industria: professionisti capaci di tradurre le indicazioni dei registi in movimento, emozione, spettacolo.

Colleghi e fan hanno iniziato a condividere messaggi di cordoglio sui social, ricordando non solo la qualità tecnica del suo lavoro, ma anche l’impatto che ha avuto su una generazione di animatori.

A soli 41 anni, Satoshi Mori lascia un’eredità enorme, impressa in ogni fotogramma delle opere che ha contribuito a realizzare. E anche ogni volta che rivedremo una scena di Sword Art Online, parte di quel movimento continuerà a raccontare la sua storia.