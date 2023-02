Fino al 50% in meno su centinaia di prodotti! Inizia la tech week di eBay!

Il noto store online eBay ha lanciato la sua “Tech Week” che vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti tecnologici con sconti fino al 50%. Si tratta dell’occasione ideale per comprare smartphone, smartwatch, console, videogiochi, smart TV e molto altro ancora a prezzi imbattibili! Come sempre, l’iniziativa ha una durata limitata nel tempo, quindi vi consigliamo di non perdere altro tempo ed effettuare i vostri acquisti il prima possibile!

Tra le offerte più interessanti spicca la console Nintendo Switch con joy-con in colorazione rossa e blu neon, che potete portarvi a casa a soli 249€, rispetto agli usuali 299,99€ di listino, per un risparmio reale di oltre 50€!

Nintendo Switch è una console ibrida che si presenta con un design elegante ed ergonomico. La console dispone di tre modalità di gioco: TV, da tavolo con stand integrato, e portatile. La modalità TV consente di giocare sul grande schermo della TV di casa, mentre la modalità da tavolo è perfetta per giocare con gli amici grazie allo stand integrato nella console. La modalità portatile, invece, permette di giocare ovunque vi trovate.

Nintendo Switch offre un’esperienza completa e versatile grazie alla vasta gamma di titoli disponibili, che spaziano dai grandi classici alle ultime novità tripla A, così da soddisfare i gusti di tutti i giocatori, dai più giovani a quelli più esperti.

Oltre alla console, su eBay trovate anche tantissimi videogiochi per Nintendo Switch in offerta, come Pokémon Scarlatto, che potete avere a soli 44,99€, rispetto ai 59,99€ solitamente richiesti per il suo acquisto.

