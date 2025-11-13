Bandai Spirits ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova SH Figuarts di Yuji Itadori – The Vessel of Sukuna Ver., tratta dall’anime Jujutsu Kaisen. I collezionisti e gli appassionati della serie possono prepararsi a dare il benvenuto a una figure che promette di alzare ulteriormente l’asticella della linea SH Figuarts, grazie a un livello di dettaglio e articolazione mai visto prima.

Yuji Itadori – The Vessel of Sukuna Ver - SH Figuarts

Non si tratta, infatti, di una semplice ristampa del protagonista, ma di una versione completamente aggiornata e ispirata all’outfit indossato da Yuji durante l’evento di scambio con Kyoto. Bandai ha rivisto la struttura interna della figure, introducendo un nuovo sistema di snodi che consente movimenti più fluidi e realistici, ideali per ricreare le iconiche sequenze d’azione dell’anime. Ogni posa risulta dinamica e naturale, permettendo di catturare l’intensità dei combattimenti e la potenza del “Pugno Divergente”.

Alta circa 15 cm, la figure è realizzata in PVC e ABS, materiali che garantiscono al tempo stesso solidità, flessibilità e una resa visiva impeccabile. La nuova uniforme di Yuji, riprodotta con cura nei dettagli e nei colori, testimonia l’attenzione di Bandai Spirits verso l’accuratezza e la fedeltà al design originale del personaggio.

Il set include quattro volti intercambiabili, che vanno dall’espressione pacata e determinata fino alla tensione dei momenti di lotta, oltre a quattro paia di mani sostituibili per simulare i potenti attacchi corpo a corpo. Non mancano infine parti opzionali per i capelli e accessori scenici che lasciano intendere la possibilità di riprodurre gli effetti delle tecniche maledette, arricchendo ulteriormente la componente espositiva.

Prezzo e data di uscita

Distribuita in Italia da Cosmic Group, la SH Figuarts di Yuji Itadori - The Vessel of Sukuna Ver. è attesa a marzo 2026 in Giappone e a maggio 2026 nel nostro Paese, al prezzo indicativo di 55,00 euro. Una nuova, imperdibile aggiunta per tutti i fan di Jujutsu Kaisen e per chi desidera portare nella propria collezione l’inarrestabile energia maledetta del suo protagonista.