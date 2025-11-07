Tra le opere più umane e sorprendenti dell’animazione giapponese, Tokyo Godfathers di Satoshi Kon è un film capace di parlare al cuore pur restando profondamente radicato nella realtà. Diversamente dai labirinti mentali di Perfect Blue o dal sogno digitale di Paprika, qui Kon abbandona il fantastico per raccontare una storia che - paradossalmente - è la più miracolosa di tutte: quella di tre senzatetto che, la notte di Natale, trovano un neonato abbandonato tra i rifiuti di Tokyo e decidono di restituirlo ai suoi genitori.

Con il suo tono a metà tra fiaba metropolitana, commedia amara e dramma corale, Tokyo Godfathers è diventato nel tempo un piccolo cult natalizio “alternativo”. Ma dietro le luci della città e il candore della neve, si nascondono molti dettagli, riferimenti e retroscena che rendono il film un unicum nell’opera di Kon e nell’animazione mondiale.

Considerato uno dei film più amati e iconici del regista, il lungometraggio è un moderno classico capace di intrecciare commedia, dramma e speranza con quella sensibilità unica che ha reso Kon una voce insostituibile nel panorama del cinema d'animazione.

Tokyo Godfathers è tornato in sala in versione restaurata nel novembre 2024.

Ecco cinque curiosità che rivelano nuove sfumature di questo capolavoro.

Un omaggio ai classici di Hollywood (e ai Re Magi)

Satoshi Kon era un profondo conoscitore del cinema occidentale. Non sorprende, quindi, che l’idea di Tokyo Godfathers nasca da un omaggio diretto al film americano del 1948 Three Godfathers (In Nome di Dio nella versione italiana), diretto da John Ford e interpretato da John Wayne. In quella pellicola, tre banditi si ritrovano con un neonato affidato loro da una madre morente nel deserto. Decidono allora di salvarlo, sacrificando tutto per portarlo in salvo.

Kon e la sceneggiatrice Keiko Nobumoto (già autrice di Cowboy Bebop) riprendono quella premessa, ma la trapiantano nella Tokyo del nuovo millennio, trasformando i “tre padrini” in tre senzatetto: Gin, un ex ciclista alcolizzato e disilluso;

Hana, una donna transgender dal cuore materno e dallo spirito teatrale; Miyuki, una ragazzina fuggita di casa dopo un trauma familiare.

Il risultato è una versione moderna e giapponese del mito dei Re Magi, ma filtrata attraverso lo sguardo di chi vive ai margini. Il viaggio dei tre protagonisti non è solo un pellegrinaggio natalizio, ma una ricerca di redenzione personale: ognuno di loro trova, nel prendersi cura di una vita appena nata, una possibilità di rinascita.

Satoshi Kon stesso, in un’intervista del 2003, spiegava che voleva creare una “storia di Natale senza religione, ma piena di miracoli quotidiani”. Tokyo Godfathers riesce proprio in questo: parla di fede e destino senza mai nominare Dio, lasciando che siano le coincidenze, il caso e la solidarietà a disegnare il percorso dei protagonisti.

Un Natale “giapponese”, tra luci al neon e malinconia

Il Natale giapponese non ha lo stesso significato spirituale che ha in Occidente: è una festività laica, più legata al romanticismo e alle decorazioni luminose che alla religione. Kon lo sapeva bene e, con Tokyo Godfathers, gioca proprio su questa ambiguità culturale.

La Tokyo che vediamo nel film è una città piena di contrasti: i grattacieli illuminati e le vetrine scintillanti convivono con i vicoli gelidi, i ponti occupati dai senzatetto e i rifiuti accumulati lungo le strade. Il Natale, qui, non è solo festa: è un palcoscenico che amplifica la solitudine di chi resta escluso.

La regia di Kon sottolinea questo dualismo con straordinaria sensibilità visiva: il rosso e il blu dominano la palette cromatica, evocando calore e freddo, vita e morte, speranza e abbandono. Ogni scena notturna è costruita come un dipinto animato, dove la luce artificiale delle insegne si riflette sulla neve sporca e sui volti segnati dei protagonisti.

Anche la colonna sonora di Keiichi Suzuki (musicista membro della band Moonriders) contribuisce a creare questo equilibrio tra ironia e malinconia. Le melodie jazzate e leggere, in contrasto con la durezza delle situazioni, ricordano che Tokyo Godfathers è una favola urbana, ma con i piedi ben piantati nel reale.

Non è un caso che Kon abbia ambientato la storia in un inverno post-crisi, quando in Giappone il numero dei senzatetto stava crescendo visibilmente. Il Natale, allora, diventa un simbolo di speranza “fuori tempo massimo”: un momento in cui anche i dimenticati possono incontrare un piccolo miracolo.

Dietro la storia, la mano di Keiko Nobumoto

Molti ricordano Tokyo Godfathers come il film più “umano” di Satoshi Kon — e parte del merito va alla sceneggiatrice Keiko Nobumoto, figura fondamentale nell’animazione giapponese degli anni ’90 e 2000. Oltre a essere autrice di Cowboy Bebop e Wolf’s Rain, Nobumoto portava nel suo lavoro una sensibilità particolare per i personaggi marginali e feriti, capaci di cercare significato anche nel caos.

Kon, abituato a scrivere da solo, collaborò con lei proprio perché voleva che Tokyo Godfathers avesse un tono più emotivo e corale. Nobumoto riuscì a dare profondità ai protagonisti senza farli diventare caricature: Hana, con la sua dolcezza teatrale e la fede nel destino, è una delle figure transgender più tenere e rispettose mai viste nell’animazione; Gin incarna il rimorso maschile e la fragilità di chi ha perso la propria dignità; Miyuki rappresenta la nuova generazione disillusa, tagliata fuori da famiglie e istituzioni. Il trio diventa così un microcosmo di umanità dolente, ma mai disperata.

Quando Nobumoto è scomparsa nel 2021, molti fan hanno ricordato proprio Tokyo Godfathers come uno dei suoi lavori più universali: un racconto dove ogni battuta, ogni gesto, sembra parlare della necessità di “riconoscersi umani” anche nella miseria.

Realismo urbano e coincidenze da fiaba

Satoshi Kon era noto per il suo interesse verso il confine tra realtà e illusione. In Tokyo Godfathers, però, decide di affrontare la realtà più concreta possibile: quella dei senzatetto di Tokyo. Per costruire un ritratto credibile, il regista e il suo team di Madhouse fecero una lunga ricerca sul campo, osservando la vita nei quartieri di Shinjuku e Ueno, noti per le baraccopoli temporanee e i senzatetto che vivono di raccolta differenziata o lavoretti.

Ogni dettaglio - dalle coperture di cartone ai sacchi di plastica, fino ai gesti di condivisione tra gli “invisibili” - è riprodotto con rispetto e precisione documentaristica. Kon voleva mostrare la povertà senza spettacolarizzarla, mantenendo sempre uno sguardo empatico e mai pietistico.

Eppure, in mezzo a tanto realismo, il film è punteggiato da una serie di coincidenze quasi miracolose: incidenti sfiorati, incontri fortuiti, salvataggi in extremis. Per Kon, queste coincidenze non sono espedienti narrativi, ma la prova che il mondo resta misteriosamente interconnesso.

In un’intervista, disse che le coincidenze non servono a far credere al miracolo, ma a ricordarci che non possiamo vivere senza gli altri. La sceneggiatura costruisce così una catena perfetta di eventi, in cui ogni azione buona genera un’altra, fino a culminare nel finale sospeso — quando Hana, ferita ma sorridente, osserva la città dall’alto, come se l’amore, per un attimo, avesse vinto sulla sfortuna.

Un cult natalizio atipico ma necessario

Parlare di “film di Natale” fa subito pensare a buoni sentimenti, famiglie riunite e lieti fine prevedibili. Tokyo Godfathers, invece, è un anti–film natalizio che finisce per incarnare meglio di tanti altri il vero spirito della festività.

Non ci sono case addobbate, né bambini davanti al camino: c’è una famiglia improvvisata che dorme sotto i ponti e che, nella notte più fredda dell’anno, trova un senso di appartenenza grazie a un neonato sconosciuto.

Il film non giudica né idealizza i suoi protagonisti. Tutti hanno commesso errori, tutti mentono o fuggono da qualcosa, ma tutti, nel momento in cui decidono di proteggere quella vita fragile, ritrovano un frammento di umanità perduta.

È un messaggio potente, soprattutto se consideriamo che Tokyo Godfathers uscì in un periodo in cui la società giapponese stava affrontando un forte individualismo e un calo dei legami comunitari. Kon, pur non essendo un autore religioso, costruisce una parabola laica sulla grazia: non un dono divino, ma la possibilità di cambiare grazie all’altro.

Come scrisse un critico del Japan Times nel 2004: “È un film che fa piangere non perché è triste, ma perché crede ancora nella bontà, anche se la nasconde dietro il fumo di una sigaretta o una coperta sporca.”