Oltre 130.00 persone e quasi 1 milione e 200 mila euro al botteghino italiano in soli 5 cinque giorni nelle sale per Mamma, Ho Perso l'Aereo. Uno strepitoso successo targato Nexo Studios che ha deciso di proseguire la programmazione al cinema per tutto il periodo pre-natalizio.

L’elenco completo delle sale e link acquisto ai biglietti è disponibile su nexostudios.it. Cultura POP è media partner dell'evento.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo all’evento speciale, partecipando con maglioni natalizi e confermando il fascino intramontabile del piccolo Kevin, con la sua capacità di riunire famiglie e appassionati di tutte le età. Così, a grande richiesta, le proiezioni evento proseguono, offrendo a tutti l’occasione di rivivere sul grande schermo una delle commedie più amate di sempre.

L’invito è sempre quello di recarsi al cinema sfoggiando il proprio miglior maglione di Natale per scattarsi il proprio “Family Christmas Portrait” accanto al poster celebrativo del film. E per scandire i giorni Nexo Studios ha preparato una speciale Playlist Natalizia a tema disponibile su Spotify e con brani selezionati tra le colonne sonore dei film di Natale più amate di sempre. Inoltre è disponibile la colonna sonora originale di John Williams.

Diretto da Chris Columbus, scritto da John Hughes, campione d’incassi, candidato a due Oscar e due Golden Globes, il film è diventato uno dei simboli assoluti degli anni ’90. Grazie alla brillante interpretazione di Macaulay Culkin, divenuto una star mondiale, e a un mix irresistibile di comicità, ritmo e cuore.

Kevin viene accidentalmente lasciato a casa da solo mentre la sua famiglia parte per le vacanze natalizie. Quando due ladri maldestri cercano di entrare nella sua casa, il bambino metterà in atto una serie di trappole esilaranti per difendersi.