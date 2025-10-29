Ecco tutte le novità manga annunciate da Star Comics durante il panel “Next Manga Stars: Si apre il 2026" pochi minuti fa a Lucca Comics & Games 2025.

ICHI THE WITCH

di Osamu Nishi e Shiro Usazaki

5 vol., in corso

In un mondo dove è la magia a fare da padrona, i majik sono incantesimi che si materializzano sotto forma di misteriose creature viventi. Solo le donne sono in grado di dar loro la caccia e soltanto quelle che riescono a controllarla possono definirsi “streghe”.

Un giorno, nelle profondità della foresta, infuria una crudele battaglia tra il temibile re Urolo e la potente strega Desscaras, ma, proprio nel momento decisivo, entra in scena uno strano ragazzo. Il suo nome è Ichi ed è un cacciatore che vive sulle montagne, lontano dalle streghe. Possibile che Ichi, pur essendo un uomo, sia in grado di usare… la magia?! Sta per cominciare una grandiosa avventura!

Star Comics è orgogliosa di presentare il nuovo grande successo di Weekly Shonen Jump, diventato virale in pochissimo tempo e vincitore del primo premio ai Next Manga Awards 2025! Che la caccia agli incantesimi abbia inizio!

DIARIO DI UNA VITA TRANQUILLA (HINEMOSU NO TARI NIKKI)

di Tetsuya Chiba

7 vol., in corso

Tetsuya Chiba, il papà di ROCKY JOE, è conosciuto come uno dei mangaka più influenti della storia del fumetto. Nel corso della sua lunga carriera non mancano riconoscimenti e premi al suo lavoro, fra cui il prestigioso Ordine della Cultura conferito dal governo per il contributo eccezionale allo sviluppo della cultura giapponese.

Ora il maestro Chiba, classe 1939, riprende il pennino in mano e scava nel suo profondo, in un viaggio intimo e personale. I tramonti mozzafiato della Manciuria della sua infanzia, le persone straordinarie che aveva incontrato nei momenti cruciali della sua vita e poi lui, sempre alle prese con matite e inchiostri, indipendentemente dalle circostanze.

Ecco a voi il diario di una vita donata all’arte.

CLAMP EXHIBITION OFFICIAL ART BOOK – COLOR BLACK

di CLAMP

Volume unico

Nel 2024 la mostra al National Art Center di Tokyo rende omaggio alla carriera del gruppo di artiste più visionario della storia dei manga: le CLAMP.

Preparatevi a un viaggio alla scoperta di “Color”, “Love”, “Adventure”, “Magic” e Phrase”, l’essenza delle CLAMP, nei due art book che celebrano le opere più iconiche delle mangaka. Da Card Captor Sakura a Magic Knight Rayearth, da RG Veda a Tokyo Babylon, da Chobits a xxxHOLiC e molti altri!

Questo primo art book “COLOR BLACK” presenta le tavole a colori della prima parte della mostra.

CLAMP EXHIBITION OFFICIAL ART BOOK – COLOR WHITE

di CLAMP

Volume unico

In fumetteria, libreria e store online

Nel 2024 la mostra al National Art Center di Tokyo rende omaggio alla carriera del gruppo di artiste più visionario della storia dei manga: le CLAMP.

Preparatevi a un viaggio alla scoperta di “Color”, “Love”, “Adventure”, “Magic” e Phrase”, l’essenza delle CLAMP, nei due art book che celebrano le opere più iconiche delle mangaka. Da Card Captor Sakura a Magic Knight Rayearth, da RG Veda a Tokyo Babylon, da Chobits a xxxHOLiC e molti altri!

Questo secondo art book “COLOR WHITE” presenta le tavole a colori della seconda parte della mostra.

BEYBLADE X

di Homura Kuwamoto, Hikaru Muno e Posuka Demizu

6 vol., in corso

Quando i Beyblade crescono in potere e pericolosità, nuovi duellanti emergono con abilità sempre più eccezionali, pronti a scatenarsi nelle battaglie più epiche!

Robin Kazami è un blader dilettante che, dopo una cocente sconfitta, si ritrova senza squadra, abbandonato da tutti i suoi compagni. Un giorno però, il fortuito incontro con l’ex campione Jaxon Cross cambia per sempre il suo destino! Si apre una nuova era per i BEYBLADE!

Homura Kawamoto, Hikaru Muno e Posuka Demizu (The Promised Neverland), scrivono un nuovo capitolo di uno dei giochi più amati al mondo!

RE-LIVING MY LIFE WITH A BOYFRIEND WHO DOESN’T REMEMBER ME (SHI NI MODORI NO MAHOU GAKKOU SEIKATSU WO, MOTO KOIBITO TO PROLOGUE KARA ※ TADASHI, KOUKANDO WA ZERO)

di Eiko Mutsuhana e Gin Shirakawa

6 vol., in corso

Il cuore non dimentica…

Oriana ha 17 anni e frequenta una brillante scuola di magia. Le sue giornate scorrono tranquille e serene al fianco del suo amato Vincent, ma come un fulmine a ciel sereno, un tragico evento sconvolge completamente la sua vita. Vincent muore in circostanze del tutto misteriose e anche Oriana finisce col perdere la vita. Il destino, però, concede alla ragazza una seconda occasione. Oriana torna nuovamente in vita, all’età di 7 anni, conservando tutti i suoi ricordi ma… Vincent non ricorda assolutamente nulla! Riuscirà Oriana a riscrivere le pagine del suo destino?

Dopo il successo in patria e all’estero, arriva anche in Italia l’opera rivelazione di Eiko Mutsuhana e Gin Shirakawa, fra le serie nominate ai prestigiosi Manga Taisho Awards!

MAD

di Yusuke Otori

5 vol., in corso

In un mondo lacerato da un’invasione aliena, la sopravvivenza diventa un atto di disperazione. John e sua sorella Emma, rimasti tra i pochi esseri umani ancora in vita, vagano tra macerie e ricordi per difendere ciò che resta dell’umanità. Un giorno, un misterioso segnale mette in allarme il gruppo di sopravvissuti: una trappola o una salvezza? Cosa si è disposti a fare per proteggere il barlume di quella speranza?

Horror e fantascienza si mescolano in una spettacolare serie post-apocalittica che vi terrà col fiato sospeso!

NEVER LET GO – BOX (KONO TE WO HANASANAIDE)

di Saki Sakimoto

3 vol., concluso

“Non ti lascerò mai andare.”

Dopo aver causato problemi nella sua vecchia scuola d’élite per alpha, Haruto si trasferisce in un nuovo istituto. Qui conosce il presidente del consiglio studentesco Miyabi, un omega affascinante quanto schivo, l’unico a trattare Haruto con particolare severità. Anche se i loro caratteri sono diametralmente opposti, i due non possono fare a meno di provare una forte attrazione l’uno per l’altro. Tuttavia, con i feromoni alpha di Haruto, il corpo di Miyabi sembra perdere completamente il controllo…

A grande richiesta dal fandom BL, fa finalmente il suo esordio in Italia Saki Sakimoto, una delle autrici Boys’ Love più promettenti del panorama giapponese, con una mini-serie commovente ed emozionante, vincitrice del primo premio ai Chil Chil BL Awards nella categoria “Best Next Generation”.

La serie, completa in 3 volumi, sarà raccolta in uno speciale cofanetto.

AYAKA IS IN LOVE WITH HIROKO!

di Sal Jiang

Volume unico (edizione 3-in-1)

Ayaka è una giovane impiegata in ufficio con un segreto: è innamorata persa della sua senpai, Hiroko! Mentre Ayaka cerca in tutti i modi di fare colpo su di lei, Hiroko non può fare a meno di trovare tutte le sue avance irresistibili! Le due donne vivono le giornate in ufficio fra sguardi rubati, speranze, paure, batticuori ma si sa, il vero amore non è mai semplice!

Sal Jiang ci regala una storia d’amore divertente e commovente, che ha già fatto impazzire i fan del Girls’ Love di tutto il mondo!

GHOST IN THE SHELL – OMNIBUS EDITION

di Shirow Masamune

Volume unico

In occasione dell’uscita della nuova serie animata di Science SARU, in arrivo nel 2026, Star Comics celebra in una spettacolare edizione Omnibus il capolavoro di Shirow Masamune.

Il maggiore Motoko Kusanagi, agente speciale a capo di una squadra d’élite delle forze dell’ordine, è impegnata in una lotta senza tregua contro “il Marionettista”, figura enigmatica che attraverso la rete invade letteralmente la quotidianità di un mondo sviluppato sulle interconnessioni fra esseri viventi, macchine e computer... Siete pronti a immergervi di nuovo nelle atmosfere cyberpunk di questa serie epocale? Un volume di grande formato, con oltre 800 pagine, di cui alcune a colori, che include Ghost in the Shell, Ghost in the Shell 1.5 e Ghost in the Shell 2.

KRAKEN MARE

IZU e Hagane

1 vol., in corso

L'umanità è stata quasi annientata dal Kraken, un mostro primordiale risvegliatosi durante l'estrazione mineraria in un buco nero per recuperare materie rare. Dopo il tragico evento, le estrazioni sono state vietate, così da evitare un secondo risveglio della creatura, ma… se c’è chi venera il Kraken come un dio pregando per la propria salvezza, c'è anche chi continua a sfruttare i buchi neri per recuperare risorse…

Dalle pagine della celebre rivista Afternoon di Kodansha, arriva una sorprendente serie fantascientifica. Lo sceneggiatore francese Guillaume Dorison, conosciuto con il nome d’arte IZU, e il mangaka italiano Massimo Dall’Oglio (aka Hagane), ci fanno immergere in un’epopea senza tempo che riscrive il mito del Kraken.

COLD

di Ban Zarbo

5 vol., in corso

Dopo una grave catastrofe ecologica, il mondo si è trasformato in un mare di ghiaccio. I pochi sopravvissuti hanno trovato rifugio in città circondate da grandi mura, al riparo dai Glajes, terribili mostri ghiacciati che minacciano costantemente gli esseri umani.

Il giovane Sami ha un grande sogno: vorrebbe liberare il mondo dai mostri, così che le persone possano finalmente vivere in pace. Un giorno però, il ragazzo viene ferito da un Glajes, che lo trasforma in un nuovo essere… metà umano e metà mostro! Riuscirà il cuore puro di Sami a farsi largo anche nella più fredda oscurità?

Dalle matite della talentuosa artista svizzera Ban Zarbo, una serie emozionante e coinvolgente, che in pochissimo tempo è riuscita conquistare il pubblico tedesco, diventando una delle serie di punta della casa editrice altraverse!

PLEASE, LOVE FLOWERS (HANA WO MESHIMASE)

di Keiko Iwashita

Volume unico

“Tu e i fiori mi avete insegnato la bellezza dell’amore.”

Dopo la morte della madre, Shion è rimasta sola con il padre, accanito giocatore d’azzardo e tutt’altro che responsabile. Con il cuore ancora a pezzi, la liceale si ritrova a dover lavorare a tempo pieno presso un negozio di fiori insieme al giovane Shun. Dietro al suo atteggiamento severo, Shun nasconde gentilezza e sensibilità e cerca di supportare la ragazza. Chissà che insieme ai fiori non sboccino anche nuovi sentimenti…

Dopo il successo di LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN e CHOKING ON LOVE, Star Comics è orgogliosa di presentare una delle prime opere realizzate dalla talentuosa Keiko Iwashita!