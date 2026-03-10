La linea SH Figuarts di Tamashii Nations continua ad espandersi con nuovi personaggi ispirati alla serie live-action di One Piece. Questa volta è il turno di Sanji, il celebre cuoco dei Pirati di Cappello di Paglia, protagonista di una nuova action figure basata sulla seconda stagione della serie Netflix.

Sanji (Netflix) - SH Figuarts

L’action figure si presenta con un’altezza di circa 150 mm ed è realizzata in PVC e ABS, materiali che garantiscono un buon equilibrio tra resistenza strutturale e cura dei dettagli. Come da tradizione per la linea SH Figuarts, il modello è dotato di numerosi punti di articolazione, pensati per offrire grande libertà di movimento e permettere ai collezionisti di ricreare le pose più iconiche del personaggio.

Sanji è noto per il suo stile di combattimento basato sui calci spettacolari, e la struttura del corpo è stata progettata proprio per rendere possibili pose dinamiche e sequenze d’azione credibili. Allo stesso tempo, la figure consente anche pose più statiche e sceniche, ideali per l’esposizione in vetrina accanto agli altri protagonisti della serie.

Un elemento particolarmente interessante riguarda la colorazione, realizzata con la tecnologia Tamashii Digital Paint, sistema che consente di riprodurre con maggiore fedeltà i lineamenti dell’attore e lo stile visivo della produzione live-action di Netflix. Il risultato è una resa estetica che punta a catturare il look realistico del personaggio mantenendo l’accuratezza tipica dei prodotti Tamashii Nations.

Per quanto riguarda gli accessori inclusi, la figure presenta il corpo principale di Sanji, accompagnato da tre mani intercambiabili per la sinistra e due per la destra, pensate per ampliare le possibilità di posa. A queste si aggiungono diverse espressioni facciali alternative, che permettono di ricreare momenti iconici della serie, e parti delle cosce intercambiabili, progettate per migliorare ulteriormente la resa delle pose dinamiche, in particolare quelle legate alle tecniche di combattimento del personaggio.

Non manca inoltre un bonus speciale: un’espressione facciale compatibile con la figure di Tony Tony Chopper nella versione Netflix Series, venduta separatamente. Questo accessorio aggiuntivo consente di ricreare scene interattive tra i membri della ciurma, ampliando le possibilità espositive per i collezionisti che desiderano ricostruire il cast della serie live-action.

Prezzo e data di uscita

Per quanto riguarda la distribuzione italiana, i preordini sono già stati avviati tramite il distributore ufficiale Cosmic Group. L’uscita nel nostro mercato è prevista per dicembre 2026, circa due mesi dopo il debutto giapponese fissato per ottobre 2026.

Il prezzo indicativo per il mercato italiano è di 68,00 euro, una cifra competitiva per una figure che promette qualità costruttiva, fedeltà ai dettagli e una buona versatilità espositiva.