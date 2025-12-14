Bandai Spirits ha ufficialmente aperto i preordini per il nuovo Chogokin di Samus Aran, ispirato a Metroid Prime 4: Beyond, segnando un momento di grande interesse per gli appassionati di videogiochi e collezionismo di alta gamma. La leggendaria cacciatrice di taglie torna protagonista con una action figure che punta a diventare un riferimento assoluto all’interno della storica linea Chogokin.

Samus Aran - Chogokin

Nel panorama videoludico, Samus Aran rappresenta da sempre una delle icone più riconoscibili dell’avventura sci-fi, simbolo di esplorazione, combattimento e tecnologia avanzata. Con questa nuova proposta, Bandai celebra non solo l’attesissimo Metroid Prime 4: Beyond, in arrivo su Nintendo Switch e Switch 2, ma anche l’eccellenza costruttiva che contraddistingue la linea Chogokin fin dal 1974, anno del debutto con il celebre Mazinger Z.

Il Chogokin Samus Aran (Metroid Prime 4 Beyond Ver.) si presenta come un vero gioiello da collezione. Alta circa 210 mm, la figure è realizzata combinando ABS, PVC e metallo die-cast, elemento distintivo della linea, che conferisce solidità, peso e una sensazione premium al tatto. Il design riesce a bilanciare in modo convincente le forme femminili della protagonista con la robustezza della sua iconica Barrier Suit, permettendo al tempo stesso un’elevata libertà di movimento.

Il modello prende ispirazione diretta dal nuovo capitolo della saga, ambientato sul misterioso pianeta Byuros (Bureau), dove Samus sviluppa una nuova abilità psichica. Questo elemento narrativo trova riscontro nella figure grazie a una serie di dettagli accuratamente studiati: colorazioni precise, texture raffinate e soluzioni tecniche pensate per valorizzare l’armatura potenziata. Le articolazioni avanzate consentono pose dinamiche e iconiche, dallo stealth accovacciato al classico puntamento dell’Arm Cannon.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle funzioni interattive. I LED integrati illuminano Arm Cannon, petto e visore del casco, aumentando l’impatto scenico del modello. Il casco removibile permette di esporre il volto di Samus con un livello di dettaglio elevato, aggiungendo un ulteriore valore espositivo. La dotazione include inoltre sei mani intercambiabili, parti opzionali per l’Arm Cannon, giunture di ricambio e un piedistallo con supporto regolabile e flessibile.

Prezzo e data di uscita

Il lancio giapponese è previsto per maggio 2026, mentre l’arrivo in Italia è atteso per luglio 2026, con un prezzo indicativo di circa 225 euro. Una proposta pensata per collezionisti esperti e fan storici della saga, destinata a occupare un posto di rilievo nelle collezioni dedicate a Metroid e alle produzioni Chogokin di Bandai Spirits.