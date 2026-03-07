Spider-man, Daredevil, Punisher, Avengers: volete recuperare le saghe Marvel più importanti? Approfittate degli sconti Panini Comics che ha deciso di rendere ancora più speciale la vostra esperienza di lettura offrendo fino al 26 marzo uno sconto del 20% su una vasta selezione dei titoli Panini Marvel della collana Marvel Must Have.

X-Men - Genesi Mutante 2.0

Per affrontare i pericoli del mondo moderno serve una squadra di X-Men moderna… anzi, ne servono due! Il futuro di Magneto, il passato di Wolverine e gli Uomini-X presi nel mezzo. Gli Accoliti, la prima apparizione del Team X, i ninja della Mano, i gemelli Fenris, Omega Red e Sabretooth: cosa chiedere di più? Quattro dei più grandi autori di sempre danno vita a una mitica sequenza di storie che hanno fatto entrare i Figli dell’Atomo negli anni Novanta ridefinendone il look e l’universo narrativo, qui in una spettacolare versione rimasterizzata.

Black Panther - Chi è la Pantera Nera?

Nel cuore dell’Africa si cela il paradiso tecnologico del Wakanda, una terra che nella storia non è mai stata conquistata. Un gruppo di spietati mercenari si appresta però a varcarne i confini, e solo un uomo si erge di fronte a loro: colui che di quel regno è il sovrano. Il suo nome è T’Challa, ma il mondo lo conosce – e lo teme – come Pantera Nera! La storia che ha ridefinito uno dei personaggi Marvel più amati, un classico moderno firmato dal produttore di Django Unchained Reginald Hudlin e dal fuoriclasse della matita John Romita Jr.

L'Ascesa di Thanos

Le origini della minaccia cosmica per eccellenza. Da dove viene il Folle Titano, e soprattutto quali sono i suoi veri obiettivi? Il suo legame con la Morte è cosa nota… ma Thanos ha mai conosciuto l’amore? Tragedia, inganno e destino si intrecciano in una storia tragica quanto fondamentale, realizzata da un team creativo di stelle.

Iron Man - Extremis

La storia che ha fatto entrare Iron Man nel terzo millennio. Che cos’è Extremis? Chi l’ha creato e perché? E in che modo potrebbe significare la fine per l’umanità come la conosciamo? Domande a cui Tony Stark dovrà assolutamente trovare una risposta, a costo di cambiare per sempre la propria esistenza. Un team creativo stellare per l’avventura che ha ispirato il film Iron Man 3.

New Mutants - La Saga del Demone Orso

Il Demone Orso che ossessiona i sogni di Danielle Moonstar ha preso vita e, dopo aver ucciso i suoi genitori, prende di mira lei. Per fortuna Dani fa parte dei Nuovi Mutanti, ma riusciranno i più giovani e inesperti allievi di Charles Xavier a far fronte a una minaccia di questo calibro? Inoltre, l’arrivo di un personaggio destinato a giocare un ruolo importante nel futuro delle X-testate: l’alieno di nome Warlock. Dall’incontro tra le capacità narrative di Chris Claremont e il genio visionario di Bill Sienkiewicz nasce una storia indimenticabile.

Guardiani della Galassia - Retaggio

Dalle macerie ancora fumanti della Guerra Annihilation nasce un nuovo gruppo di eroi cosmici. E credeteci, un team del genere non si era mai visto. Basti pensare che ne fanno parte un albero parlante e un procione antropomorfo! Ma una congrega tanto singolare sarà in grado di opporsi alle nuove minacce che mettono a rischio l’universo? Le prime avventure della squadra di cui fanno parte Star-Lord, Gamora, Rocket, Groot, Drax e Mantis, tra gli eroi più amati del cinema!

Secret War

Una delle pagine più oscure della storia dell’Universo Marvel. Nick Fury ha scoperto qualcosa di inquietante e ha messo insieme un gruppo di eroi per portare a termine una missione tanto segreta quanto illegale. Le conseguenze di tutto questo potrebbero essere semplicemente devastanti! Spider-Man, Capitan America, Wolverine e tante altre icone Marvel in una saga indimenticabile scritta da Brian M. Bendis e illustrata con il suo inconfondibile stile pittorico da Gabriele Dell’Otto.

Daredevil - Padre

Un’avventura dell’Uomo senza paura scritta e disegnata da Joe Quesada. Un tempo, “Battlin’” Jack Murdock alternava la carriera di pugile a quella di picchiatore per la mala di Hell’s Kitchen. Oggi, suo figlio Matt difende quel quartiere nei panni di Daredevil. Sconfitto Kingpin, ora Hell’s Kitchen è un luogo sicuro. Lo stesso non si può dire del resto di New York, colpita da un’intensa ondata di calore. • Per salvare un amico dalle sue grinfie dell’inquietante Johnny Bulbo, Daredevil dovrà stringere una sorprendente alleanza e tenere a mente il più importante degli insegnamenti paterni.

Planet Hulk

Tradito da coloro che credeva amici, Hulk si ritrova esiliato nel remoto pianeta Sakaar, dove è costretto a combattere come gladiatore! Una cosa è certa: il Golia Verde non resterà uno schiavo a lungo, e ben presto si ritroverà a capo di una rivoluzione! Ancora una volta, gloria e tragedia andranno di pari passo, cambiando per sempre la vita dell’alter ego di Bruce Banner. A metà tra peplum e fantascienza, una delle saghe più importanti e amate del Gigante di Giada!

Ms. Marvel - Fuori dalla Norma

Kamala Khan è una ragazzina di Jersey City come tante… fino a quando non lo è più! Quali sono le origini dei suoi nuovi, incredibili poteri, e come cambieranno la sua vita? Adolescente, musulmana, inumana: riviviamo insieme i primi passi della più amata tra le nuove icone Marvel! Il personaggio divenuto un vero e proprio fenomeno di costume a livello internazionale!

Annihilation

La spettacolare saga che ha rilanciato la linea cosmica della Marvel! Un pianeta è caduto, un eroe ha perso la vita, e l’inarrestabile Onda Annihilation sta seminando morte e distruzione in tutta la galassia. Nova, Silver Surfer, il Super-Skrull e Ronan hanno affrontato da soli Annihilus e sono stati sconfitti. Ora dovranno unire le forze e trovare nuovi alleati se vorranno sopravvivere allo scontro finale e salvare l’universo. Purtroppo, però, il signore della Zona Negativa ha ancora un asso nella manica…

Ultimate Comics: Spider-Man - Chi è Miles Morales?

Il Peter Parker dell’Universo Ultimate è morto… e ora il mondo ha bisogno di un nuovo Spider-Man! Un nuovo, giovanissimo eroe è pronto a entrare in azione… ma come ha ottenuto i suoi poteri? E, soprattutto, sarà all’altezza del compito? Le origini di Miles Morales, la giovane controparte dell’Arrampicamuri protagonista dell’acclamato film di animazione Spider-Man: Un nuovo universo!

Punisher - Zona di Guerra

Punisher più spietato di sempre! Frank Castle ha deciso di risolvere il problema della famiglia mafiosa dei Carbone infiltrandosi nei loro ranghi ed eliminandoli dal primo all’ultimo. Ma quanto riuscirà a resistere, fianco a fianco con la peggiore feccia criminale, prima di farsi scoprire? Uno dei classici più amati del vigilante Marvel per eccellenza, firmato da due autori al massimo della forma. Una storia imperdibile all’insegna della violenza e di un ritmo narrativo serrato.

La Morte di Capitan Marvel

Come protettore dell’universo e difensore della Terra, Capitan Marvel ha affrontato nemici di ogni sorta. Soltanto uno di essi, però, è stato in grado di sconfiggerlo: la malattia. E ora che il momento fatale è giunto, tanto lui quanto i suoi amici dovranno trovare la forza di accettare un destino inevitabile. Le primissime avventure di Mar-Vell, il combattimento con Nitro che ha segnato per lui l’inizio della fine e la romantica storia d’amore con Elysius. L’arrivo, l’ascesa e la tragica caduta di un personaggio Marvel indimenticabile e adorato dai fan.

Silver Surfer - Parabola

Quando uno dei padri dell’Universo Marvel incontra uno dei maestri del fumetto europeo non può che nascere un capolavoro! Galactus si appresta a condurre alla morte il genere umano, che ora lo venera come un dio. Sul suo cammino c’è solo un ostacolo, colui che egli stesso ha confinato sulla Terra: Silver Surfer. Soltanto due grandi artisti come Stan Lee e Jean “Moebius” Giraud potevano dare vita a una storia poetica, profonda e indimenticabile come Parabola, la cui creazione è qui approfondita da un corposo dietro le quinte.

Capitan America - Bianco

Steve Rogers è un uomo fuori dal tempo, ma soprattutto è un uomo senza un vero amico. E mentre Capitan America cerca di venire a patti con la situazione, la memoria non può che farlo tornare ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quando combatteva fianco a fianco con l’intrepido Bucky. Insieme agli Howling Commandos di Nick Fury, i due lottavano giorno e notte contro il più terribile dei nemici, incuranti delle difficoltà. Il leggendario creativo composto da Jeph Loeb e Tim Sale rivisita i giorni di gloria di Cap in una storia all’insegna dell’amicizia più profonda.

Fantastici Quattro - 1234

Il genio di Grant Morrison e il tratto inconfondibile di Jae Lee si incontrano per offrirci uno spaccato inedito della Prima Famiglia Marvel. Un incidente nello spazio ha dotato Reed Richards, Susan Storm, Ben Grimm e Johnny Storm di poteri straordinari, e quel giorno sono nati i Fantastici Quattro. Ora, però, il Quartetto sta attraversando un momento di crisi, e ognuno dei suoi membri dovrà spingere i propri poteri e la propria forza d’animo a un passo dal punto di rottura... Un vecchio nemico è pronto a sferrare il proprio attacco, e per avere la meglio i FQ dovranno dare fondo a tutte le loro riserve di eroismo.

Visione - Marvel Must Have

Dopo essere stato creato per uccidere gli Avengers, è divenuto uno dei loro membri più longevi. Ha trovato l’amore di Scarlet ed è finita male. È stato distrutto e ricostruito. Non stupisce che ora Visione non chieda altro che una vita tranquilla insieme a una moglie, dei figli e persino un cane. Per questo se li è costruiti. I suoi tentativi di integrarsi tra le persone normali rischiano però di fallire tragicamente… Tra i vertici assoluti della produzione Marvel recente, una storia che, ancora prima che di super esseri, parla di paura del diverso e di umanità.

Iron Man - Il Demone nella Bottiglia

Iron Man deve vedersela con il suo avversario più insidioso: l’industriale Justin Hammer. Ma il vero nemico che deve combattere Tony Stark è ancora più pericoloso e più subdolo, perché è dentro di sé. Cosa succede quando una delle menti più geniali e uno degli eroi più valorosi del mondo cade preda dell’alcolismo? Un momento chiave nella vita del Vendicatore d’oro, una saga cruciale che lo ha ridefinito per sempre come giustiziere e come uomo.

Avengers - La Guerra Kree/Skrull

Un conflitto di proporzioni universali… con la Terra nel mezzo! E quando la guerra tra due civiltà aliene arriverà a coinvolgere il nostro pianeta, chi se non gli Avengers saranno chiamati a intervenire? L’ultima speranza potrebbe risiedere in un guerriero Kree in esilio e, soprattutto, nella sua controparte umana. Una vera e propria pietra miliare: la prima grande saga cosmica della Marvel, che vede ospiti d’onore i Fantastici Quattro, gli Inumani e Nick Fury

Daredevil - Rinascita

Il grande ritorno di Frank Miller sulle pagine della testata che lo aveva lanciato. La storia definitiva di Daredevil! Karen Page ha venduto l’identità segreta del Diavolo di Hell’s Kitchen, e l’informazione è finita nelle mani di Kingpin! Matt Murdock ha toccato il fondo: fragile come non mai e in preda alla disperazione, riuscirà a trovare le forze per reagire Amore, tradimento, disperazione e redenzione in un capolavoro assoluto della Nona Arte.

Thor - Per Asgard

Odino ha lasciato Asgard e ora è Thor a governare il Reame Dorato. Un compito improbo, dal momento che tra minacce di ogni tipo, un forte dissenso interno e un inverno che sembra non voler finire mai, la casa degli degli Aesir sembra sul punto di andare in rovina. Di fronte a un devastante attacco a sorpresa, un Dio del Tuono indebolito al punto da non riuscire nemmeno a sollevare Mjolnir dovrà riuscire in qualche modo a salvare la situazione… anche perché l’alternativa è il Ragnarok! Il Tonante come non l’avete mai visto, in un’avventura indimenticabile scritta da Robert Rodi e impreziosita dalle illustrazioni dipinte da Simone Bianchi.