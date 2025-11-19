Il cult natalizio più amato degli anni ‘90 torna, una commedia che ha fatto la storia, un appuntamento da condividere in famiglia: Mamma, Ho Perso l'Aereo - torna sul grande schermo in 4K in occasione del suo 35° anniversario per una settimana di eventi speciali dal 4 al 10 dicembre. Un’occasione unica per ridere, emozionarsi e ritrovare la magia del Natale con il piccolo, imprevedibile e ingegnoso Kevin, che fece il suo debutto nelle sale americane nel novembre del 1990 con la prima di Chicago.

L'elenco completo delle sale e link acquisto ai biglietti è disponibile su nexostudios.it.

Mamma, Ho Perso l'Aereo torna al cinema: gli eventi e il trailer

Per festeggiare il ritorno nelle sale di Mamma, Ho Perso l'Aereo - l’invito è quello di recarsi al cinema sfoggiando il proprio miglior maglione di Natale per scattarsi il proprio “Family Christmas Portrait” accanto al poster celebrativo del film. E per scandire i giorni Nexo Studios ha preparato una speciale Playlist Natalizia a tema disponibile su Spotify e con brani selezionati tra le colonne sonore dei film di Natale più amate di sempre. Inoltre è disponibile la colonna sonora originale di John Williams.

Diretto da Chris Columbus, scritto da John Hughes, campione d’incassi, candidato a due Oscar e due Golden Globes, il film è diventato uno dei simboli assoluti degli anni ’90. Grazie alla brillante interpretazione di Macaulay Culkin, divenuto una star mondiale, e a un mix irresistibile di comicità, ritmo e cuore.

Kevin viene accidentalmente lasciato a casa da solo mentre la sua famiglia parte per le vacanze natalizie. Quando due ladri maldestri cercano di entrare nella sua casa, il bambino metterà in atto una serie di trappole esilaranti per difendersi.