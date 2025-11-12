Bandai riaccende la passione dei fan di Yu Yu Hakusho con una nuova e raffinata aggiunta alla linea SH Figuarts: Kurama, il demone volpe dal fascino letale e dall’intelligenza sopraffina. I preordini per questa attesissima action figure sono ufficialmente aperti e promettono di conquistare sia i collezionisti di lunga data sia i nuovi appassionati del capolavoro di Yoshihiro Togashi, una delle serie shonen più amate degli anni ’90.

Kurama - SH Figuarts

Questa uscita speciale celebra il 30° anniversario dell’anime, omaggiando uno dei personaggi più iconici e complessi della serie. Kurama viene immortalato nella sua forma umana, in un’elegante posa d’attacco con la leggendaria Rose Whip, la frusta di rovi che brandisce con grazia e precisione micidiale. La figure cattura perfettamente il suo dualismo e la calma raffinata dello studente modello e la ferocia del demone volpe Yoko Kurama, offrendo un ritratto fedele e dinamico dell’eroe del Team Urameshi.

Realizzata in ABS e PVC di alta qualità, la SH Figuarts di Kurama misura circa 14 cm di altezza, mantenendo la scala coerente con le precedenti uscite della linea dedicate a Yu Yu Hakusho, come Yusuke e Toguro Younger. Il livello di dettaglio è altissimo: il volto androgino e dallo sguardo penetrante, l’abbigliamento minuziosamente riprodotto e la chioma rossa scolpita per simulare il movimento in battaglia contribuiscono a rendere il personaggio estremamente realistico. Grazie al frame interno con oltre 20 punti di snodo, è possibile riprodurre le pose più iconiche, dalle sequenze d’azione alla compostezza elegante che da sempre contraddistingue Kurama.

La confezione include diversi accessori che permettono di ricreare le scene più memorabili dell’anime: la frusta di rose in varie configurazioni, più volti intercambiabili con espressioni serie o concentrate, diverse mani sostitutive e uno stand con asta snodata per pose dinamiche. Ogni elemento è stato progettato per esaltare la personalità del personaggio e offrire ai collezionisti la possibilità di dar vita alle battaglie del Dark Tournament, contro avversari come Karasu o i fratelli Toguro.

Prezzo e data di uscita

Il rivenditore ufficiale per l’Italia, Cosmic Group, ha avviato le prenotazioni per la SH Figuarts di Kurama. L’uscita iniziale della figure è prevista in Giappone per aprile 2026, con il successivo arrivo in Italia a giugno 2026, come di consueto. Il prezzo stimato è di circa 65,00 euro, rendendo questa nuova uscita un must-have per tutti gli appassionati di Yu Yu Hakusho e della linea SH Figuarts di Tamashii Nations.