La Road to WrestleMania 42 è ufficialmente entrata nel vivo con l'edizione 2026 di Elimination Chamber, PLE andato in scena in diretta dallo United Center di Chicago. Ecco il resoconto di quanto andato in scena.

Rhea Ripley vince la Women's Elimination Chamber

Il PLE si è aperto con la Chamber interamente al femminile dove a vincere è stata la favorita dai pronostici, Rhea Ripley. La "Mami" ha eliminato per ultima l'ex campionessa Tiffany Stratton, conquistandosi una shot titolata per WrestleMania 42.

Women's Intercontinental Championship: AJ Lee batte Becky Lynch

Cambio titolato shock in quel di Chicago! AJ Lee ha fatto cedere Becky Lynch con la patentata Black Widow, conquistando per la prima volta in carriera il Women's Intercontinental Championship.

World Heavyweight Championship: CM Punk batte Finn Bálor

Entrata amarcord per il "Best in the World" in puro stile Michael Jordan dell'era Chicago Bulls. Punk ha dovuto faticare contro il wrestler irlandese, ma alla fine è riuscito a portarsi a casa la vittoria con la GTS, confermandosi World Heavyweight Champion.

Danhausen debutta in WWE

Very Nice, Very Evil!! Dalla scatola misteriosa è uscito nientemeno che il cartoonesco Danhausen, wrestler che i fan della AEW conoscono molto bene. Quale sarà il suo ruolo adesso in WWE?

Randy Orton vince la Men's Elimination Chamber

Caos puro all'interno della Chamber al maschile, main event del PLE. Seth Rollins è ufficialmente tornato dopo mesi di stop, rivelandosi come l'uomo mascherato e attaccando Logan Paul, suo ex alleato nella Vision.

Drew McIntyre è intervenuto sul finale, ma è stato messo KO dalla combo RKO - Cross Rhodes. Randy Orton ne ha approfittato di questa interferenza per eseguire una RKO repentina su Cody e vincere il match.

Dove vedere Elimination Chamber in streaming

Se non siete riusciti a seguirlo in diretta, il PLE è visibile in differita sul WWE Network. A partire dal 1 Aprile, invece, tutta la programmazione sarà disponibile su Netfilx anche in Italia.

Immagine di copertina via WWE