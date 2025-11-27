Hot Toys ha ufficialmente aperto i preordini della nuova action doll in scala 1:6 dedicata al 212th Attack Battalion Clone Trooper (Deluxe Version), ispirata al film Star Wars: Revenge of the Sith (Star Wars: La Vendetta dei Sith), uscito nelle sale nel 2005. Un’uscita che si inserisce tra le proposte più attese dagli appassionati della saga e dai collezionisti della linea Hot Toys, confermando ancora una volta l’altissimo livello qualitativo del brand.

212th Attack Battalion Clone Trooper (Deluxe Version) - Hot Toys

Questa nuova versione rende omaggio ai leggendari soldati clonici protagonisti della storica battaglia di Utapau, schierati contro il Generale Grievous sotto il comando del Generale Jedi Obi-Wan Kenobi e del Comandante Cody. Il 212° Battaglione è ricordato come una delle unità più iconiche della Grande Armata della Repubblica, protagonista di uno degli scontri più memorabili della trilogia prequel, prima della tragica esecuzione dell’Ordine 66.

Sul piano estetico, la figure propone un’armatura altamente dettagliata con un realistico effetto “battle worn”, impreziosita dalle tipiche marcature arancioni del 212° Battaglione. La Deluxe Version include inoltre due caschi intercambiabili, perfettamente scolpiti per consentire diverse configurazioni espositive e narrative.

L’equipaggiamento rappresenta uno dei punti di forza di questo modello. Oltre al fucile blaster DC-15A e alla carabina DC-15S, la versione deluxe offre un arsenale potenziato con il blaster rotante Z-6, un mortaio fissabile sul retro dell’armatura e macrobinocoli sia da casco che a mano, pensati per le operazioni di ricognizione. Completano la dotazione numerosi accessori magnetici come detonatori, sacchette e radio, tutti posizionabili sull’armatura, oltre a sette mani intercambiabili per realizzare pose dinamiche.

A valorizzare ulteriormente l’esperienza espositiva è presente una base diorama a tema sabbioso, ispirata ai paesaggi ostili di Utapau, che contribuisce a ricreare l’atmosfera del film.

Data di uscita

Distribuita ufficialmente in Europa da Heo, l’action doll del 212th Attack Battalion Clone Trooper Deluxe è attualmente disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati. Il rilascio sul mercato è previsto per il primo quadrimestre del 2027, rendendola già ora un pezzo di grande interesse per tutti i collezionisti di Star Wars e della linea Hot Toys.