Sabato 22 novembre alle 22.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Documentaries e Sky Cinema Due (disponibile anche on demand) al termine di Napoli-Atalanta, arriva AG4IN - il film del quarto scudetto del Napoli. Dopo il grande successo nelle sale al debutto cinematografico di settembre, il documentario diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro arriva su Sky e in streaming su NOW per far rivivere ai tifosi partenopei la straordinaria stagione che ha portato alla vittoria del quarto tricolore azzurro, tra immagini già nella storia del club partenopeo, interviste, retroscena e momenti chiave. Un viaggio esclusivo nel cuore del Napoli campione d’Italia, che mostra dall’interno come il gruppo capitanato da Antonio Conte, tra sacrificio e orgoglio, sia riuscito a superare ogni ostacolo fino al trionfo del 23 maggio 2025.

Un appuntamento da non perdere per i tifosi partenopei, ma anche per chi vuole capire come si costruisce vince uno scudetto!

Il quarto scudetto del Napoli

Il successo del Napoli nella stagione 2024-25 non è stato solamente un risultato sportivo, ma un’autentica testimonianza di resilienza, strategia e coesione di gruppo. Con il titolo conquistato il 23 maggio 2025 contro il Cagliari Calcio (2-0), Napoli ha chiuso il campionato con 82 punti, distanziando di un solo punto l’Inter Milan, battendo così una sfida all’ultimo respiro fino all’ultima giornata.

Dal punto di vista statistico, i numeri parlano chiaro: su 38 partite, Napoli ha collezionato 24 vittorie, 10 pareggi e appena 4 sconfitte. La difesa è stata il vero punto di forza: solo 27 gol subiti, il miglior dato del torneo. In attacco, si sono realizzati 59 gol, risultando non tra i primissimi per numero di reti, ma sufficienti grazie a un equilibrio complessivo e una solidità difensiva di prim’ordine. (siamoilnapoli.it)

La media di possesso palla della squadra si è attestata attorno al 54,6%, evidenziando come Napoli abbia saputo coniugare gestione del gioco e concretezza. Un altro dato rilevante: ben 19 partite su 38 in cui è riuscita a mantenere la porta inviolata (clean sheet) – metà del campionato. Questi elementi raccontano una squadra che ha saputo crescere non tanto per un attacco arrembante, ma per una solidità e una costanza rarissime nella serie A odierna.

Il documentario AG4IN promette di ricostruire questi momenti, offrendo retroscena, interviste e immagini esclusive che restituiscono non solo le emozioni della festa, ma il lavoro dietro le quinte: le sessioni di allenamento, i momenti di difficoltà, la curva dello stadio pronta ad esplodere, e l’affiatamento tra giocatori, staff tecnico e tifoseria. In questo senso, è più di un semplice film celebrativo: è un ritratto di come una squadra – guidata da un grande allenatore come Antonio Conte – possa trasformare ambizione e pressione in occasione di crescita.