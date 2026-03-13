A partire dalle 10 di questa mattina sono stati ufficialmente messi in vendita i biglietti del WWE European Summer Tour. Tra le tappe più attese vi sono senza dubbio le cinque in Italia, segnale di un rinnovato interesse della WWE nei confronti del nostro Paese.

I prezzi per assistere al ritorno della WWE in Italia

La WWE sbarcherà a Torino domenica 31 maggio all'Inalpi Arena con Clash in Italy, il primo storico PLE a disputarsi in terra nostrana. Sempre a Torino, lunedì 1 giugno, si terrà una puntata di Monday Night Raw. A chiudere il tour italiano la data del 5 giugno a Bologna con una puntata di SmackDown, e due live event rispettivamente il 7 e 8 giugno a Roma e Firenze.

Ecco le varie fasce di prezzo, come riportato da Ticketmaster:

31 maggio 2026 – Inalpi Arena, Torino | CLASH: da 92,00 € a 2.443,75 € + commissioni

1 giugno 2026 – Inalpi Arena, Torino | Monday Night Raw: da 80,50 € a 1.725,00 € + commissioni

5 giugno 2026 – Unipol Arena, Bologna | Friday Night SmackDown: da 109,25 € a 1.581,25 € + commissioni

6 giugno 2026 – Palazzo dello Sport, Roma | WWE European Summer Tour: da 69,00 € a 718,75 € + commissioni

7 giugno 2026 – Mandela Forum, Firenze | WWE European Summer Tour: da 80,50 € a 718,75 € + commissioni

WWE - Disponibile in Italia dall’1 aprile

Dall’1 aprile RAW, Smackdown, NXT e tutti i premium live event WWE — incluso il prossimo Wrestlemania in diretta dall’Allegiant Stadium di Las Vegas — saranno disponibili in Italia in diretta esclusiva solo su Netflix, con il commento italiano firmato dalle storiche voci de “Il Godzilla” Luca Franchini e “Il Bardo” Michele Posa.

A partire dalla stessa data, Netflix Italia sarà anche la casa esclusiva di tutta la library di contenuti WWE, inclusi gli episodi di RAW, Smackdown e NXT e i Premium Live Events del passato, compresi Royal Rumble, SummerSlam, WrestleMania e altri ancora, oltre a nuovi programmi originali e documentari.

Immagine di copertina via WWE