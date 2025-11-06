Attraverso il suo sito ufficiale Edizioni Star Comics ha reso ufficiali i fumetti in uscita a novembre 2025. Da segnalare il nuovo volume di Dragon Ball Super e il secondo e ultimo cofanetto di Magic Knight Rayearth.

Asyl 1

Hiro lavora part-time in un ristorante. Una notte, il suo capo viene rapito da un misterioso gruppo di individui e lo stesso Hiro finisce per rimanere coinvolto. Lo scopo dei rapitori è di ucciderli entrambi dopo averli torturati, ma il ragazzo riesce a scappare. Sulle tracce del pericoloso testimone, i balordi criminali si addentrano in un villaggio misterioso, tra le cui abitazioni si aggirano minacciose presenze… Che la caccia abbia inizio! Un thriller ad alta tensione ambientato tra le case di un villaggio semiabbandonato tra le montagne!

Per la Pioggia e Tutto il Resto

Kafka è l’anziano proprietario del Petrichore Cafè di MokMok. Un uomo tranquillo e solitario, che ama gli ombrelli, il jazz, il caffè e l’ornitologia. La sua vita viene scombussolata in un giorno di pioggia, quando trova all’ingresso del locale Tsuyu, una giovane vagabonda con i vestiti e i capelli fradici. Kafka decide di ospitarla e assumerla come cameriera. Ignora che è lei la causa del maltempo che investe MokMok. Personificazione della dea della pioggia, Tsuyu secoli fa ha abbandonato gli uomini per orgoglio: da allora vaga per il mondo portando la pioggia con sé. L’incontro tra questi due strani individui scatenerà in entrambi un profondo cambiamento. E li coinvolgerà in un viaggio verso il lago di Ro, per assistere alla migrazione dei cigni…

Dragon Ball Super 24

Carmine, che sta pianificando la rinascita dell’esercito Red Ribbon, inganna Saiyaman X1 e X2, che si dirigono a casa di Gohan ignari del suo obiettivo... L’inatteso rincontro con Gohan è sconvolgente, ma nel frattempo arriva anche Goku!

Magic Knight Rayearth – Clamp Premium Collection Cofanetto Box 2 (Vol. 4-6)

In un prezioso box da collezione, ecco a voi la seconda uscita della Clamp Premium Collection di Magic Knight Rayearth, riedizione di pregio dell’iconica serie firmata CLAMP! Questa nuova uscita raccoglie in tre volumi, con testi riveduti e corretti e illustrazioni di copertina ridisegnate dalle stesse autrici, la seconda serie in tre volumi delle avventure di Hikaru, Umi e Fuu nel mondo di Cefiro. Assolutamente da non perdere!

I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya: Time Odyssey Vol. 3 – Collector Edition

La COLLECTOR EDITION, di grande formato, contiene più di 20 pagine di imperdibili contenuti extra. Fin dall’alba dei tempi, gli dei dell’Olimpo hanno combattuto per il controllo della Terra. Contro di loro si erge la dea Atena, aiutata dai suoi cavalieri! Quando un nuovo avversario entra in scena, il futuro stesso dei Cavalieri è in pericolo.

Edizioni Star Comics - il calendario completo di novembre 2025

04 novembre

11 novembre

18 novembre

Il Duro Lavoro di Musubu 7

La Persona che mi Piace non è un Ragazzo 5

One Piece Campus 2

One Piece New Edition 108

Detective Conan New Edition 65

Yu degli Spettri New Edition 18

Minecraft - Viaggio ai Confini del Mondo 7

Adou 10

Brave Bell 4

Hellboy Vol. 7 - La Strega Troll e altre storie

25 novembre