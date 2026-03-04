Attraverso un comunicato stampa, Edizioni BD e J-POP Manga hanno reso disponibile il calendario delle uscite previste a marzo 2026. Da segnalare il thriller romantico Assassin and Cinderella e l'Official Fanbook di Frieren - Oltre la fine del viaggio.

Fushi to Batsu - Eternità e Castigo 1

Nel buio della stanza di un love hotel, quella che avrebbe dovuto essere per “Minato” l’elettrizzante avventura di una notte gli è appena sfuggita di mano. Non è riuscito a eccitarsi. La sua lei lo ha abbandonato e gli ha pure rubato i soldi. Tuttavia, per assurdo, questi imprevisti potrebbero avergli salvato la vita! Mentre l’uomo è chiuso al sicuro (per il momento) nella stanza, tutto il mondo attorno a lui sta crollando drammaticamente, in preda a una terribile epidemia che trasforma gli umani in zombie. Per sopravvivere, però, “Minato” non dovrà sfuggire solo a questo immane pericolo ma, in prima battuta, ai suoi stessi pensieri oscuri. Riuscirà a trovare la determinazione necessaria per continuare a vivere?

Assassin and Cinderella 1

Lo stile visivo di "Assassin and Cinderella 1" conquista fin dalle prime tavole, combinando dettagli raffinati e azione serrata in un manga che mescola romanticismo e thriller. Neneko, spia astuta e determinata, si infiltra nel mondo pericoloso di un killer letale con una missione chiara: sedurre e scoprire i suoi punti deboli. Ma quando la sua copertura salta, si ritrova nelle mani dell'uomo che avrebbe dovuto uccidere. Tra tensione e colpi di scena, il tratto dinamico ed espressivo cattura ogni emozione, dall'adrenalina del combattimento alle delicate sfumature di un amore inaspettato. L'interazione fra i personaggi, resa con linee fluide e atmosfere intense tipiche del manga, amplifica il coinvolgimento del lettore in questa trama avvincente. "Assassin and Cinderella 1" è un perfetto equilibrio tra suspense, sentimento e un disegno che parla più di mille parole, ideale per chi cerca un fumetto con un impatto visivo straordinario e una narrazione magnetica.

Frieren - Oltre la fine del viaggio Official Fanbook

La Compagnia dell'Eroe che ha sconfitto il Re Demone. I nuovi compagni conosciuti nel viaggio successivo. I maghi e i demoni che incrociano e affrontano sul loro cammino. Questa è la guida completa all'incantevole mondo e ai personaggi che popolano le giornate di Frieren. L'unico e imperdibile fanbook ufficiale.

Nina The Starry Bride 1

Tra amori e intrighi di corte esce a fine mese uno dei romantasy più attesi dell’anno: Nina è un’orfana cresciuta nella povertà. Le cose cambiano radicalmente quando viene rapita dal principe Azure Seth Fortuna. A causa dei suoi bellissimi occhi color lapislazzuli, Nina somiglia, infatti, moltissimo alla principessa-sacerdotessa Alisha, da poco scomparsa, e dovrà prenderne il posto, anche nel ruolo di promessa sposa del principe di Galgada. Nel frattempo, però, il suo cuore è ogni giorno più vicino ad Azure...

Un Secondo Addio 1

Hinata Harusawa, un web designer di 25 anni, viene informato del ritrovamento del cadavere di Sora Otonashi, il suo migliore amico che era sparito ai tempi del liceo. La sera della veglia rincontra gli ex compagni del club di arte Hase, Tokiwa e Shinohara, ma quest'ultimo nota qualcosa osservando il quadro che Sora aveva dipinto poco prima della scomparsa... In quel momento Shinohara viene colpito da qualcuno, e anche Hinata viene aggredito. Hinata si batte disperatamente cercando di proteggere l'opera, però finisce per perdere conoscenza... Quando si risveglia, si ritrova al liceo e "quel giorno" deve ancora arrivare!

Calendario completo delle uscite Edizioni BD e J-POP Manga di marzo 2026

Dal 2 all'8 marzo 2026

Dal 9 al 15 marzo

Dal 16 al 22 marzo 2026

Un secondo Addio 1

Jaadugar - A Witch in Mongolia 2

The Fragrant Flower Blooms with Dignity 6

Alya sometimes hides her feelings in Russian 7

Dance Dance Danseur 29

Firefly Wedding 9

I diari della speziale 16

La storia di Genji - Asaki Yumemishi 4

Mission: Yozakura Family 28

Shimazaki nella terra della pace 9

The Shiunji Family Children 5

Dal 23 al 29 marzo 2026

Yano-kun’s Ordinary Days 2

Cosmos 4

Gaea-Tima 5

I quattro fratelli Yuzuki 19

Inazuma Eleven 7

Makeine - Too many losing heroines 4

My Charms are wasted 17

Squalificati - Ranger Reject 17

Dal 30 marzo al 5 aprile 2026