Paramount+ ha diffuso le novità in arrivo in streaming a novembre 2025. Da segnalare Paw Patrol Stagione 12 e lo spin-off Rubble & Crew e l'ultima stagione di Vita da Carlo.

Vita da Carlo: Stagione Finale - 28 novembre

La serie riprendere dalla gaffe avvenuta nella terza stagione, durante il Festival di Sanremo. Dopo un periodo di autoesilio a Nizza, Carlo Verdone accetta di tornare a Roma per insegnare regia al Centro Sperimentale di Cinematografia. Qui affronta la sfida di guidare sei giovani registi, tra gap generazionali e nuove sensibilità culturali. Nel frattempo, la sua famiglia e i suoi amici continuano a rivolgersi a lui per ogni problema. Tra commedia e riflessione, Carlo firma così l’atto finale della sua serie, scegliendo di restare dietro le quinte e dedicarsi a far crescere il futuro del cinema italiano.

Landman Stagione 2 - 16 novembre

Ambientata nelle città in espansione del Texas occidentale, LANDMAN è una storia moderna di ricerca della fortuna tra operai del settore petrolifero e miliardari improvvisati che alimentano un boom petrolifero così grande da ridefinire il clima, l’economia e la geopolitica. Nella seconda stagione, mentre il petrolio emerge dalla terra, emergono anche i segreti e, il punto di rottura di Tommy Norris (Thornton), potrebbe essere più vicino di quanto si immagini. Sotto la crescente pressione della M-Tex Oil, di Cami Miller (Moore) e dell’ombra della sua famiglia, sopravvivere nel Texas occidentale non è nobile, ma brutale. E prima o poi, qualcosa si dovrà rompere.

Matlock Stagione 2 - 30 novembre

In MATLOCK, Kathy Bates veste i panni di Madeline "Matty" Matlock, una brillante settantenne che, dopo aver raggiunto il successo in giovane età, decide di tornare a lavorare in un prestigioso studio legale dove usa la sua aria modesta e tattiche astute per vincere i casi. Matty viene assegnata a Olympia (Skye P. Marshall), avvocato anziano con sete di giustizia, mentre l'ex marito di Olympia, Julian (Jason Ritter), figlio del capo dello studio, è incuriosito da Matty e dalla sua intelligenza. Matty lavora al fianco dei soci più giovani dello studio - il carismatico Billy (David Del Rio) e l'ambiziosa Sarah (Leah Lewis) - mentre cerca di affermarsi nel suo nuovo mondo ad alto rischio. La sceneggiatura è di Jennie Snyder Urman. Urman è showrunner e produttore esecutivo insieme a Joanna Klein, Eric Christian Olsen, John Will, Kat Coiro e Kathy Bates. La serie è prodotta da CBS Studios e distribuita a livello internazionale da Paramount Global Content Distribution.

Paw Patrol Stagione 12

I cuccioli più amati della TV impegnati in nuove avventure e missioni eroiche ad Adventure Bay, pronte a insegnare coraggio, amicizia e lavoro di squadra;

Rubble & Crew Stagione 1

RUBBLE & CREW, lo spinoff di PAW PATROL dedicato al cagnolino costruttore Rubble, alle prese con entusiasmanti progetti edilizi e tante nuove sfide nella coloratissima Builder Cove.