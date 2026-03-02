Paramount+ ha diffuso le novità in arrivo in streaming a marzo 2026. Da segnalare The Madison, la nuova serie di Taylor Sheridan, e Marshlas, nuovo spin-off di Yellowstone.

Marshals: A Yellowstone Story - 2 marzo

Dal premio Oscar Taylor Sheridan, MARSHALS: A YELLOWSTONE STORY racconta il nuovo capitolo della storia di Kayce Dutton, personaggio di YELLOWSTONE interpretato da Luke Grimes, in un intenso drama ricco di azione che esplora temi di legge, lealtà e sacrificio personale. La serie vede Luke Grimes tornare nel suo iconico ruolo di Kayce Dutton. Lasciatosi alle spalle lo Yellowstone Ranch, Dutton entra a far parte di un’unità d’élite degli U.S. Marshals, mettendo a frutto le sue abilità di cowboy e Navy SEAL per portare la giustizia nelle terre selvagge del Montana.

The Madison Stagione 1 - 14 marzo

THE MADISON, la nuova serie in sei episodi dalla mente di Taylor Sheridan, è una profonda storia d’amore raccontata attraverso un dramma familiare intenso e personale, incentrato sui temi della resilienza e della trasformazione. La serie, che vede protagonisti la candidata all’Oscar Michelle Pfeiffer e il candidato ai Golden Globe Kurt Russell, si sviluppa attraverso due mondi distinti – i meravigliosi paesaggi del Montana e l’energia vibrante di Manhattan – esplorando i legami che tengono unite le famiglie. THE MADISON segue le vicende della famiglia Clyburn, trasferitasi da New York nella valle del fiume Madison nel cuore del Montana centrale, è un racconto toccante sul dolore e sulle connessioni umane.

NCIS: Sydney Stagione 3 - 4 marzo

Torna l’azione internazionale di NCIS: SYDNEY con i nuovi episodi della terza stagione. La squadra investigativa continua a operare tra le spettacolari ambientazioni australiane, affrontando casi sempre più complessi che intrecciano sicurezza nazionale, minacce globali e dinamiche interne al team. Tensione, adrenalina e relazioni personali al centro di una stagione che alza ulteriormente la posta in gioco.

Paw Patrol: Rescue Wheels - 4 marzo

Nuove missioni ad alta velocità per i cuccioli più amati della TV. In RESCUE WHEELS, la squadra si dota di veicoli ancora più potenti e innovativi per affrontare salvataggi spettacolari e sfide sempre più grandi. Tra azione, lavoro di squadra e spirito di amicizia, Ryder e i suoi amici dimostrano ancora una volta che nessuna missione è impossibile.

Paw Patrol Stagione 12 Parte B - 20 marzo

Proseguono le avventure della dodicesima stagione con nuovi episodi ricchi di energia, divertimento e valori positivi. I cuccioli di Adventure Bay tornano con missioni inedite e tante occasioni per imparare l’importanza della collaborazione e del coraggio. Un appuntamento imperdibile per i più piccoli e per tutta la famiglia.