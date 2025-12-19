Paramount+ ha diffuso le novità in arrivo in streaming a gennaio 2026. Da segnalare la serie thriller Girl Taken e il la prima stagione di Star Trek: Starfleet Academy.

Girl Taken - 8 gennaio

La nuova serie thriller originale in sei episodi è tratta dal romanzo “La casa in fondo al viale” di Hollie Overton e racconta la storia delle sorelle gemelle Lily e Abby, la cui vita viene sconvolta quando Lily viene rapita nella tranquilla campagna inglese dall’insegnante Rick Hansen. Dopo anni di abusi in prigionia, Lily riesce a fuggire, ma il ritorno alla libertà si rivela tutt’altro che semplice: il mondo che desiderava ritrovare è andato avanti senza di lei. Mentre Lily, Abby e la madre Eve tentano di ricostruire la loro famiglia, devono fare i conti con le ferite profonde del trauma e con la minaccia ancora presente di Rick, deciso a controllare la narrazione dei fatti e a sfuggire alla giustizia. La serie esplora i temi del trauma, della resilienza, del legame tra sorelle e del prezzo da pagare per riprendersi la propria vita.

Star Trek: Starfleet Academy Stagione 1 - 15 gennaio

Ambientata nel 32° secolo, nello stesso periodo di STAR TREK: DISCOVERY, la serie segue la prima nuova classe di cadetti della Flotta Stellare da oltre un secolo, impegnati a bordo della nave scuola U.S.S. Athena tra sfide, amicizie, rivalità e una minaccia inedita. A guidare l’Academy è Holly Hunter, due volte premio Oscar®, nel ruolo della cancelliera Nahla Ake, metà Lanthanite e capitano della nave accademica, affiancata da Paul Giamatti, premio Oscar®, nei panni di Nus Braka. Completano il cast Robert Picardo, che riprende l’iconico ruolo del Dottore di STAR TREK: VOYAGER, e i nuovi cadetti: Caleb Mir (Sandro Rosta), orfano dal passato difficile; Jay-Den Kraag (Karim Diané), cadetto klingon con il sogno di diventare medico; Series Acclimation Mil detta Sam (Kerrice Brooks), la prima della sua specie ad accedere all’Accademia; Darem Reymi (George Hawkins), futuro capitano di estrazione élitaria; Genesis Lythe (Bella Shepard), figlia di un ammiraglio in cerca della propria strada; e Tarima Sadal (Zoë Steiner), betazoide e figlia della presidente di Betazed.

Wylde Pak Stagione 1 - 16 gennaio

La nuova serie animata segue Lily e Jack, due fratellastri costretti a trascorrere l’estate insieme, affrontando non solo le difficoltà della convivenza ma anche quelle legate alla gestione dell’attività lavorativa della famiglia Wylde Pak. Tra dinamiche familiari complesse, relazioni in evoluzione e sfide generazionali, WYLDE PAK racconta con uno sguardo contemporaneo e ironico un percorso di crescita fatto di appartenenza e legami che si ridefiniscono giorno dopo giorno.

Landman Stagione 2 - 18 gennaio (finale di stagione)

Ambientata nelle città in espansione del Texas occidentale, LANDMAN è una storia moderna di ricerca della fortuna tra operai del settore petrolifero e miliardari improvvisati che alimentano un boom petrolifero così grande da ridefinire il clima, l’economia e la geopolitica. Nella seconda stagione, mentre il petrolio emerge dalla terra, emergono anche i segreti e, il punto di rottura di Tommy Norris (Thornton), potrebbe essere più vicino di quanto si immagini. Sotto la crescente pressione della M-Tex Oil, di Cami Miller (Moore) e dell’ombra della sua famiglia, sopravvivere nel Texas occidentale non è nobile, ma brutale. E prima o poi, qualcosa si dovrà rompere.

School Spirits Stagione 3 - 28 gennaio

Riprendendo dallo sconvolgente finale della seconda stagione, la nuova stagione di SCHOOL SPIRITS vedrà Maddie affrontare il pericoloso mistero che si cela dietro la Split River High School per salvare la sua migliore amica, che rischia di perdersi per sempre. La terza stagione promette ancora più drammi adolescenziali e misteri soprannaturali da brivido, proseguendo il racconto di una serie che ha conquistato il pubblico.