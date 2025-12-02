Paramount+ ha diffuso le novità in arrivo in streaming a dicembre 2025. Da segnalare la Stagione 19 di NCIS e il film Trust con Sophie Turner (Il Trono di Spade).

NCIS Stagione 19 - 1 dicembre

La diciannovesima stagione di NCIS segna un nuovo capitolo per la squadra dell’NCIS di Washington, che continua a indagare sui casi più sensibili legati alla sicurezza nazionale con l'inconfondibile mix di tensione, umanità e colpi di scena che ha reso il franchise un fenomeno globale. Questa stagione introduce nuovi equilibri interni, con l’ingresso dell’agente speciale Alden Parker (interpretato da Gary Cole). Accanto a lui ritroviamo volti iconici della serie: Sean Murray (McGee), Wilmer Valderrama (Torres), Katrina Law (Knight), Brian Dietzen (Palmer), Diona Reasonover (Kasie) e Rocky Carroll (Vance).

Incanto - 5 dicembre

Il film diretto da Pier Paolo Paganelli con Vittoria Puccini, Mia Mcgovern Zaini e Claudio “Greg” Gregori e con Giorgio Panariello, prodotto da Propaganda Italia con Rai Cinema, in coproduzione con Potemkino e Shelter Prod, è una fiaba moderna sul potere dell’immaginazione e della gentilezza.

In punto di morte, Ludovico affida la figlia di 10 anni, Margot, alla governante di casa, Felicia, chiedendo che la villa di famiglia venga trasformata in un orfanotrofio affinché la piccina possa crescere in allegria con altri bimbi. Ma la perfida Felicia vuole solo il patrimonio della piccola e non occuparsi di lei. Con la complicità del suo spasimante, Max, sfrutta i bimbi orfani e tiene Margot segregata e negletta al punto che la bimba si chiude in sé stessa e non parla più. Una notte però Margot riesce a fuggire e, superato il buio del bosco, s’imbatte in un circo. La bambina viene accolta da Charlie, il clown bianco, che la introduce al segreto che rende unico il loro circo: il grande vecchio tendone è magico. Accolta dalla sua nuova famiglia circense, Margot risplende e, senza nemmeno rendersene conto, ritrova la parola. Ma Felicia la sta cercando... Riuscirà la piccola a rivendicare le sue radici e liberarsi dalle grinfie della perfida tutrice?

Little Disasters - L'errore di una Madre - 11 dicembre

Thriller psicologico in sei episodi tratto dal romanzo bestseller di Sarah Vaughan (Anatomy of a Scandal) racconta l’amicizia decennale tra Jess (Diane Kruger), Liz (Jo Joyner), Charlotte (Shelley Conn) e Mel (Emily Taaffe), quattro donne che si sono conosciute in gravidanza, unite solo dalla data del parto, ma rimaste legate nel tempo da un rapporto profondo. Quando la perfetta madre casalinga Jess porta in ospedale la sua bambina con una ferita alla testa che non riesce a spiegare, la sua amica - e dottoressa di turno al pronto soccorso - Liz deve prendere una decisione straziante: chiamare o meno i servizi sociali. Una sola telefonata innesca una catena di eventi che sconvolgerà le loro vite, mettendo alla prova l’amicizia, la fiducia e l’immagine stessa della maternità. Accanto a Diane Kruger, protagonista della serie, un cast corale di alto livello: Jo Joyner, Shelley Conn, Emily Taaffe, JJ Feild, Ben Bailey Smith, Patrick Baladi e Stephen Campbell Moore.

TRUST - 8 dicembre

Thriller contemporaneo che affonda le sue radici nei temi della vulnerabilità digitale e della cultura dello scandalo. Al centro della storia c’è Sophie Turner, nei panni di Lauren Lane, una giovane star di Hollywood travolta dalla diffusione non consensuale di immagini private.

A Paw Patrolo Christmas - 15 dicembre

I cuccioli più famosi della TV tornano ad Adventure Bay con un’avventura natalizia.