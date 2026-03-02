Netflix ha diffuso le novità in arrivo in streaming a marzo 2026. Da segnalare la Stagione 2 del live action di One Piece e il film conclusivo dell'acclamata Peaky Blinders.

One Piece Stagione 2 Verso la Rotta Maggiore - 10 marzo

L’epica avventura piratesca attraverso i mari di Netflix ONE PIECE torna per la sua seconda stagione, rivelando avversari ancora più agguerriti e le missioni più pericolose di sempre. Luffy e i pirati di Cappello di Paglia salpano alla volta della straordinaria Rotta Maggiore, un leggendario tratto di mare dove pericolo e meraviglie sbucano da ogni angolo. Mentre viaggiano attraverso questo mondo imprevedibile alla ricerca del tesoro più grande del mondo, incontreranno isole bizzarre e una schiera di nuovi formidabili nemici. ONE PIECE è una serie live action creata in collaborazione con Shueisha e prodotta da Tomorrow Studios (partner di ITV Studios) e Netflix.

Peaky Blinders: The Immortal Man - 20 marzo

Birmingham, 1940. Nel caos della Seconda Guerra Mondiale, Tommy Shelby è costretto a tornare da un esilio autoimposto per affrontare una resa dei conti potenzialmente devastante. Con il futuro della sua famiglia e del suo Paese in gioco, Tommy deve scontrarsi con i propri demoni e scegliere se affrontare la sua eredità o ridurla in cenere. Per ordine dei Peaky Blinders...

Stell Ball Run: Le bizzarre avventure di JoJo - 19 marzo 2026

È il 1890 e in America sta per iniziare la Steel Ball Run, la prima corsa di cavalli attraverso il continente nordamericano. Con un percorso di circa quattromila miglia, la gara offre un premio di cinquanta milioni di dollari al vincitore. Johnny Joestar, un tempo acclamato fantino geniale, è ora paralizzato e sprofondato nella disperazione. Trova speranza nei misteriosi fenomeni causati da Gyro Zeppeli, un fuorilegge che decide di partecipare alla Steel Ball Run determinato a vincerla. Ognuno con il proprio obiettivo in mente, i due formano un'alleanza e affrontano insieme la faticosa avventura e la gara.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc (Stagione 4) - 3 marzo

Tanjiro si sottopone a un rigoroso allenamento con l'Hashira di pietra, Himejima, nel tentativo di diventare un Hashira. Nel frattempo, Muzan continua a cercare Nezuko e Ubuyashiki.

BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG - 21 marzo + BTS Il Ritorno - 27 marzo

BTS: IL RITORNO, il documentario dei BTS che racconta la realizzazione del loro nuovo album, arriverà su Netflix dal 27 marzo 2026. Diretto dall’acclamato regista Bao Nguyen (The Stringer, We are the World: la notte che ha cambiato il pop) e prodotto dalle rinomate This Machine (Martha, Karol G) e HYBE, il film offre uno sguardo senza precedenti, seguendo il ritorno dei BTS all’inizio di una reunion destinata a essere scolpita nella storia della cultura pop, riflettendo al contempo sul percorso che ha trasformato sette giovani coreani in icone globali. Dal debutto nel 2013, i BTS hanno costruito una delle fanbase più devote al mondo. Dopo aver completato il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, i sette membri si riuniscono a Los Angeles per fare musica insieme, tornando a uno spazio creativo condiviso, modellato dal tempo che hanno trascorso separati e dai loro cambiamenti personali. Mentre milioni di fan attendono quello che è già considerato il comeback del decennio, i BTS si confrontano con domande più personali: come ricominciare, come onorare il passato senza esserne prigionieri e come andare avanti insieme. Tra momenti di dubbio, risate e riscoperta, danno vita a nuova musica che riflette ciò che sono oggi, culminando in quello che diventerà un album simbolo della sua epoca. Intimo, emozionante e spesso gioioso, BTS: IL RITORNO è una storia che solo i BTS potevano raccontare: un ritratto di resilienza, fratellanza e reinvenzione artistica.

BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG segna anche un’espansione della programmazione live di Netflix, diventando il primo evento dal vivo mai trasmesso dalla Corea e diffuso in streaming globale.