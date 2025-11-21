Netflix ha diffuso le novità in arrivo in streaming a dicembre 2025. Da segnalare la seconda parte della stagione finale di Stranger Things, la Stagione 5 di Emily in Paris e il nuovo film della serie Knives Out.

Record of Ragnarok Stagione 3 - 10 dicembre

La saga continua con tredici testa a testa per la sopravvivenza dell'umanità che mettono di fronte gli dei agli umani di tutto il mondo. Assisti alla fatidica settima battaglia: il combattimento finale per rompere il pareggio 3-3 tra gli dei e gli umani. Il sangue scorre e i pugni volano in queste intense battaglie di forti convinzioni!

Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft Stagione 2 - 11 dicembre

La serie animata TOMB RAIDER: LA LEGGENDA DI LARA CROFT è ambientata dopo gli eventi della popolare trilogia di videogiochi Tomb Raider Survivor (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider; Shadow of the Tomb Raider) e segue un nuovo capitolo della vita dell'eroina giramondo nel ruolo dell'iconica avventuriera. Più di venticinque anni dopo la sua prima apparizione, Lara Croft (con la voce di Hayley Atwell nella versione originale) continua a esplorare antichi misteri e a scoprire verità perdute attraverso pericolose destinazioni mozzafiato. Tra i doppiatori troviamo anche Allen Maldonado (Zip) e Earl Baylon (di nuovo nel ruolo di Jonah dai videogiochi Tomb Raider).

Wake Up Dead Man - Knives Out - 12 dicembre

Benoit Blanc (Daniel Craig) torna per affrontare il suo caso più pericoloso nel terzo e più oscuro capitolo dell’opera di Rian Johnson. Quando il giovane prete Jud Duplenticy (Josh O’Connor) viene inviato ad affiancare il carismatico e focoso Monsignor Jefferson Wicks (Josh Brolin), è chiaro che qualcosa non va tra i banchi della chiesa. Il modesto ma devoto gregge di Wicks comprende la pia signora della chiesa Martha Delacroix (Glenn Close), il riservato custode Samson Holt (Thomas Haden Church), l’avvocatessa sempre sotto pressione Vera Draven (Kerry Washington), l’aspirante politico Cy Draven (Daryl McCormack), il medico del paese Nat Sharp (Jeremy Renner), il celebre autore Lee Ross (Andrew Scott) e la violoncellista Simone Vivane (Cailee Spaeny). Dopo che un omicidio improvviso e apparentemente impossibile sconvolge la cittadina, l’assenza di un chiaro sospettato spinge la capo della polizia locale Geraldine Scott (Mila Kunis) a unire le forze con il rinomato detective Benoit Blanc per svelare un mistero che sfida ogni logica.

Emily in Paris Stagione 5 - 18 dicembre

Ora a capo dell’Agence Grateau a Roma, Emily affronta sfide professionali e sentimentali mentre si adatta alla vita in una nuova città. Ma proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, un’idea lavorativa si rivela un fallimento, con conseguenti delusioni amorose e ostacoli alla carriera. In cerca di stabilità, Emily si rifugia nel suo stile di vita francese, finché un grande segreto non minaccia uno dei suoi rapporti più stretti. Affrontando i conflitti con sincerità, Emily ne esce con legami più profondi, una rinnovata consapevolezza e la voglia di abbracciare nuove possibilità.

Stranger Things Stagione 5 Volume 2 - 26 dicembre

Autunno 1987. Hawkins è rimasta segnata dall’apertura dei portali e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla: non si sa dove si trovi né quali siano i suoi piani. A complicare la missione, il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Con l’avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare. La battaglia finale è alle porte e con essa un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest'incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l'ultima volta.