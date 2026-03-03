Disney Plus ha annunciato tutte le novità che arriveranno in streaming a marzo 2026. Da segnalare la Stagione 2 di Daredevil Rinascita e il revival di Scrubs.

Daredevil Rinascita Stagione 2 - 25 marzo

Il sindaco Wilson Fisk schiaccia New York City sotto il suo controllo mentre dà la caccia al nemico pubblico numero uno, il vigilante di Hell’s Kitchen noto come Daredevil. Sotto la sua maschera, però, Matt Murdock cercherà di agire nelle tenebre per abbattere l’impero corrotto di Kingpin e redimere la sua città. Resistere. Ribellarsi. Ricostruire.

Scrubs Stagione 1 - 25 marzo

J.D. e Turk si ritrovano fianco a fianco per la prima volta dopo tanto tempo: la medicina è cambiata, gli specializzandi

sono cambiati, ma la loro amicizia ha resistito alla prova del tempo. Nuovi e vecchi personaggi affrontano la

quotidianità al Sacro Cuore, tra divertimento, emozioni e alcune sorprese.

Lucky Luke - 23 marzo

In questa nuova serie, Lucky Luke, il leggendario cowboy solitario, deve aiutare Louise, una ragazza diciottenne tanto

affascinante quanto imprevedibile. Insieme, partono per un viaggio attraverso il selvaggio West alla ricerca della

madre di Louise, misteriosamente scomparsa... e nel mentre cercano di sventare una cospirazione che potrebbe

cambiare il corso della storia degli Stati Uniti. Tra duelli, inseguimenti, feroci scontri e alleanze inaspettate con i

Dalton, Billy the Kid o Calamity Jane, questa strana coppia scoprirà che la sfida più grande non è salvare l’America...

ma imparare a lavorare in squadra. Un’avventura emozionante in cui l’uomo che spara più veloce della sua ombra

dovrà affrontare i fantasmi del suo passato e confrontarsi con le origini stesse della sua leggenda.

High Potential Stagione 2 - 24 marzo

9-1-1 Nashville Stagione 1 - 18 marzo