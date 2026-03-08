Batman, Superman, le grandi storie Vertigo. Volete recuperare alcune delle storie più importanti in maniera integrale e in un unico volume? Approfittate degli sconti Panini Comics che ha deciso di rendere ancora più speciale la vostra esperienza di lettura offrendo fino al 26 marzo uno sconto del 20% su una vasta selezione dei titoli Panini DC Italia della collana Omnibus DC

Vedi tutti i DC Omnibus in offerta su MyComics

Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori volumi della collana Omnibus DC in promozione grazie alla collaborazione con MyComics.

Batman di Grant Morrison

Il ciclo che ha ridefinito il Crociato Incappucciato per il Nuovo Millennio. Uno dei capolavori mainstream dello sceneggiatore Grant Morrison. Nuovi nemici, nuovi alleati e nuove minacce per Batman, a partire da Damian Wayne, il figlio di Bruce Wayne. Disegni di alcuni dei migliori artisti del fumetto supereroistico, tra cui Adam Kubert e Tony Daniel.

Flashpoint

Qualcuno ha alterato il tempo e il mondo di Barry Allen è stato sostituito da una realtà completamente diversa. Flash e la Justice League non esistono più, mentre Wonder Woman e Aquaman sono in guerra. Il pianeta è sull’orlo della distruzione. L’intero evento che ha cambiato il volto dell’Universo DC raccolto in un unico volume.

Superman di Grant Morrison

La raccolta completa della serie dedicata ai primi anni di Clark Kent a Metropolis nell’era dei Nuovi 52. Una storia che arricchisce la mitologia dell’Uomo d’Acciaio tra azione, avventura e terre parallele. Tra i nemici compare anche Brainiac. Una reinterpretazione moderna del supereroe più iconico di sempre.

Batman di Paul Dini

Le storie a fumetti del leggendario co-creatore della serie animata di Batman raccolte in un elegante Omnibus. Dalle avventure su Detective Comics alla vendetta di Catwoman contro Hush. Con la partecipazione di Joker, Enigmista, Poison Ivy, Zatanna e Harley Quinn. Un volume che celebra la carriera di Paul Dini.

One Million

Un viaggio nel futuro remoto dell’Universo DC ideato da Grant Morrison. La Justice League incontra la Justice Legion A, un gruppo di eroi proveniente dall’835° secolo. Un evento epico che coinvolge l’intero universo narrativo DC e introduce la minaccia del super-sole senziente Solaris e di Vandal Savage.

Animal Man di Jeff Lemire

Buddy Baker ha abbandonato la carriera da supereroe per dedicarsi alla famiglia e alla causa ecologista. Quando sua figlia Maxine manifesta incredibili poteri legati al mondo animale, tutto cambia. Il Marcio decide di attaccare Swamp Thing e minaccia l’equilibrio della natura. Il ciclo di storie scritto da Jeff Lemire con i disegni di Travel Foreman e altri artisti.

Gotham Central

Gli agenti del GCPD sono tutto ciò che separa Gotham dal caos. Harvey Bullock, Renee Montoya e Maggie Sawyer devono affrontare criminali e le conseguenze delle battaglie tra Batman e i suoi nemici. Tutti i quaranta numeri della celebre serie poliziesca raccolti in un volume monumentale.

Aquaman di Geoff Johns

Arthur Curry è membro della Justice League ma anche erede al trono di Atlantide. Il suo distacco dal regno non basta a impedire una guerra tra il mondo sottomarino e la superficie. La celebre serie di Geoff Johns e Ivan Reis che ha rilanciato la mitologia di Aquaman e ha ispirato i film con Jason Momoa.

Flash di Mark Waid

Il suo nome è Wally West, è l’uomo più veloce della Terra… e ha una pesante eredità! Diventato Flash in seguito alla morte di Barry Allen, Wally dovrà cercare di liberarsi del fantasma del suo predecessore… letteralmente! In una raccolta straordinaria, le storie di Mark Waid che hanno reso il Velocista Scarlatto un beniamino dei lettori DC! L’edizione definitiva di un ciclo amatissimo!

Il Quarto Mondo di Jack Kirby

Jimmy Olsen e Superman vengono a contatto con una nuova generazione di eroi che rinnovano l’Universo DC… e nuove minacce che possono distruggerlo!!! Le origini di Darkseid, Orion e Mr. Miracle! • La riproposizione in volume unico del capolavoro di Jack Kirby! Un mondo di meraviglie che ha ridefinito i fumetti americani!

Crisi Infinita

L’Universo DC sprofonda nel caos. I robot OMAC sono fuori controllo, la magia sta morendo e nello spazio infuria una guerra. Con i tre grandi eroi fuori gioco, entrano in scena vecchi protagonisti per salvare la realtà. Il seguito della leggendaria Crisi sulle Terre Infinite.

DCeased

Un misterioso tecno-virus si diffonde sulla Terra trasformando milioni di persone in zombie. La Justice League deve affrontare la minaccia più devastante mai vista. L’intera saga horror dell’universo DC raccolta in un unico volume.