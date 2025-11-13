Durante l’evento Disney+ Originals Preview tenutosi oggi al Hong Kong Disneyland Resort, il leggendario game designer giapponese Hideo Kojima è salito sul palco per svelare un progetto che promette di ridefinire il rapporto tra videogioco e animazione: Death Stranding Isolations (titolo provvisorio), una nuova serie animata originale ispirata all’universo del celebre Death Stranding, in arrivo in esclusiva su Disney+ nel 2027.

Death Stranding è uno di quei rari titoli capaci di trascendere il medium videoludico. Uscito nel 2019 e accolto come un’opera d’autore più che un semplice gioco, ha conquistato oltre 20 milioni di giocatori nel mondo con la sua miscela di introspezione, solitudine e riflessione sul bisogno di connessione umana. La sua filosofia, intrisa di malinconia post-apocalittica e spiritualità tecnologica, ha reso Kojima una figura quasi mitologica. Dopo l’uscita del sequel, Death Stranding 2: On The Beach, lo scorso giugno su PlayStation 5, il passo verso una trasposizione animata sembrava naturale, ma nessuno immaginava che sarebbe avvenuto sotto l’egida di Disney.

Durante la presentazione, Kojima — affiancato dal regista Takayuki Sano e dal character designer Ilya Kuvshinov (già autore di Ghost in the Shell: SAC_2045) — ha introdotto la serie come una nuova storia completamente indipendente dal videogioco originale. Isolations racconterà il viaggio di un giovane uomo e di una donna alle prese con la loro personale ricerca di senso in un mondo devastato dal Death Stranding. Sarà un racconto di solitudini che si sfiorano, di connessioni spezzate e di speranze che resistono, narrato attraverso un’animazione 2D tradizionale, realizzata dal talentuoso studio giapponese E&H Production.

La sinossi ufficiale parla chiaro: il fenomeno del Death Stranding ha cancellato intere civiltà, lasciando l’umanità frammentata e incapace di comunicare. In questa desolazione, le anime dei morti si manifestano nel mondo dei vivi, generando esplosioni catastrofiche. In un angolo dimenticato del Nord America, mentre Sam Bridges tenta di ricostruire i legami dell’umanità, nuovi personaggi affrontano la loro personale apocalisse: un vecchio alla ricerca di una redenzione impossibile, una guerriera ossessionata dal conflitto, un ragazzo in cerca di vendetta e una ragazza che trova conforto nella solitudine. Le loro storie si intrecceranno in un crescendo poetico e distruttivo, fino all’inevitabile: “And now, comes another explosion...”.

Visivamente, la serie promette di essere un capolavoro d’autore. Il character design di Kuvshinov suggerisce una fusione tra delicatezza estetica e inquietudine esistenziale, mentre la scelta di un’animazione 2D tradizionale rappresenta una dichiarazione d’intenti contro la standardizzazione visiva dello streaming contemporaneo. Kojima e Sano intendono restituire al pubblico non solo un’estensione del mondo di Death Stranding, ma un’opera capace di vivere di luce propria — una sorta di parabola animata sull’isolamento, sulla perdita e sulla possibilità di connessione in un’epoca che sembra aver smarrito il senso stesso dell’empatia.

Dal punto di vista produttivo, Death Stranding Isolations rappresenta la prima collaborazione diretta di Kojima Productions con una piattaforma di streaming globale. Un passo che conferma la volontà del game designer di spingersi oltre i confini del videogioco, verso un linguaggio transmediale che unisce cinema, arte e introspezione. In fondo, è ciò che Kojima ha sempre voluto: creare ponti, non confini.

Il risultato, se manterrà le promesse, potrebbe essere rivoluzionario. In un’epoca in cui le trasposizioni di videogiochi si moltiplicano, Death Stranding Isolations si presenta come qualcosa di radicalmente diverso: non un adattamento, ma una reinterpretazione, un nuovo racconto ambientato nello stesso universo, con la stessa malinconia, la stessa tensione poetica e la stessa urgenza di dire qualcosa sul nostro mondo reale. Perché, come sempre in Kojima, la fantascienza è solo il pretesto per parlare di noi, delle nostre paure e della nostra incapacità di restare connessi.

Attesa per il 2027 in esclusiva su Disney+, la serie sarà diretta da Takayuki Sano, prodotta da Hideo Kojima e animata da E&H Production. Dopo anni di speculazioni su come l’autore di Metal Gear avrebbe potuto espandere il suo universo narrativo oltre lo schermo del videogioco, ecco la risposta: un’esplosione artistica che, ancora una volta, potrebbe ridefinire i confini del racconto digitale. E forse, chissà, segnare l’inizio di una nuova era per le storie nate dal mondo dei videogiochi.