Hot Toys ha ufficialmente aperto i preordini della nuova action doll in scala 1:6 dedicata a Leia Organa, ispirata al suo iconico travestimento da cacciatore di taglie nel sesto capitolo della saga cinematografica, Star Wars: Il ritorno dello Jedi (1983). Con questa nuova uscita, il celebre brand celebra uno dei momenti più audaci e memorabili della Principessa di Alderaan, proponendo una riproduzione estremamente fedele della versione “Boushh Disguise”.

Leia Organa (Boushh Disguise) - Hot Toys

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Il riferimento è alla celebre sequenza ambientata nel palazzo di Jabba the Hutt, in cui Leia si infiltra sotto mentite spoglie per salvare Han Solo. Una scena entrata nella storia del cinema che esprime perfettamente il coraggio, la determinazione e lo spirito combattivo del personaggio. Hot Toys rende ora omaggio a questo momento con una figure che si propone come un autentico must per gli appassionati di Star Wars e per i collezionisti della scala 1:6.

La nuova Leia Organa (Boushh Disguise) si distingue per un livello di realizzazione estremamente elevato, capace di catturare sia l’essenza del personaggio che la leggendaria interpretazione di Carrie Fisher. La figure include due teste intercambiabili: la prima raffigura il casco del travestimento di Boushh, completo di dettagli realistici di usura e invecchiamento; la seconda propone Leia a volto scoperto, con una somiglianza impressionante grazie ai bulbi oculari mobili, all’espressione intensa e alla caratteristica acconciatura che unisce l’iconico chignon laterale a una treccia bassa.

Il costume è riprodotto con una cura sartoriale di altissimo livello. Dalle tuniche sovrapposte al mantello, dai pantaloni agli stivali segnati da effetti di weathering, ogni elemento restituisce fedelmente l’aspetto visto sul grande schermo. I guanti borchiati, le armature a spalla, la cintura multifunzione e la bandoliera ricca di dettagli completano il look del cacciatore di taglie. Non manca lo zaino con i caratteristici serbatoi sulle spalle, elemento distintivo del travestimento di Boushh.

Per quanto riguarda gli accessori, la dotazione è particolarmente ricca. La figure include il detonatore termico e l’elettrostaff utilizzati durante la missione per liberare Han Solo, oltre a dieci mani intercambiabili che consentono numerose combinazioni di posa. Il supporto espositivo, rifinito con il logo ufficiale di Star Wars e con la placca nominativa del personaggio, valorizza ulteriormente il pezzo all’interno della collezione.

Data di uscita

Distribuita in Europa da Heo, la nuova action doll di Leia Organa (Boushh Disguise) di Hot Toys è già disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati, con uscita prevista per l’inizio del 2027. Una proposta di altissimo livello dedicata a uno dei personaggi più amati e iconici dell’intera saga, destinata a diventare un pezzo centrale in ogni collezione a tema Star Wars firmata Hot Toys.